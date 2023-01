Gefrierschrank abtauen: Zeitpunkt, Tipps & Tricks

Berlin. Die eine oder andere Person hat das Bild vielleicht vor sich: Das Tiefkühl-Gemüse, das man vor Kurzem gekauft hat, passt nicht mehr in den Gefrierschrank. Grund dafür kann unter anderem die dicke Eisschicht sein, die sich seit dem Einzug gebildet hat.

Darum können Sie sich auch später kümmern? Experten empfehlen, sofort zu handeln. „Sobald Sie eine Eisschicht entdecken, sollten Sie das Gerät abtauen. Schon ein Zentimeter Eis kann den Stromverbrauch um zehn bis 15 Prozent steigern“, merkt die Verbraucherzentrale dazu an.

Gefrierschrank: Eis kann Stromverbrauch beeinflussen

Je dicker die Schicht ist, desto höher können die Stromkosten ausfallen. Der Grund: Durch die Eisbildung muss das Gerät mehr Energie aufwenden, um die erforderliche Temperatur von -18 Grad °C konstant zu halten. In Extremfällen kann sie gar nicht mehr erreicht werden. Die Folge: Die Lebensmittel verderben schneller.

„Um die Eisbildung zu vermeiden und dadurch den Energieverbrauch möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, den Gefrierschrank ein- bis zweimal pro Jahr abzutauen“, ergänzt der Hausgerätehersteller Liebherr.

Kühltruhe abtauen: Der richtige Zeitpunkt

Was den besten Zeitpunkt fürs Abtauen betrifft, raten Experten Folgendes: „Es bietet sich an, den Gefrierschrank oder die Gefriertruhe im Winter abzutauen, wenn die Außentemperatur unter null Grad beträgt. So können Sie die Lebensmittel einfach ins Freie stellen“, empfiehlt der Hersteller für Hausgeräte Bauknecht. Alternativ können Sie auch Kühlboxen verwenden oder Nachbarn und Freunde fragen, ob sie zwischenzeitlich noch Platz in der Kühltruhe haben.

Sind die Lebensmittel übergangsweise verstaut, können Sie mit dem Abtauen beginnen. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Stellen Sie den Gefrierschrank aus und nehmen Sie ihn vom Stromnetz. Entnehmen Sie alle Schubladen, falls Sie welche haben. Legen Sie saugfähige Putzlappen oder Handtücher in und vor das Gerät. Auch ein tiefes Backblech und eine Pfanne, die Sie ganz unten ins Gefrierfach stellen, können das Tauwasser auffangen. Öffnen Sie die Gerätetür, damit das Eis auftauen kann. Alternativ stellen Sie eine Schüssel mit heißem Wasser hinein und schließen Sie die Tür wieder. Das beschleunigt den Prozess. Aber Achtung: Nutzen Sie dafür einen Topf-Untersetzer, damit sich der Kunststoff an der Stelle nicht verformt. Größere Eisflächen sind bereits abgetaut? Dann können Sie sie mit einem stumpfen Gegenstand entfernen. Das funktioniert sogar mit einem PKW-Scheiben-Kratzer. Jetzt können Sie den Gefrierschrank reinigen. Wie? Nutzen Sie dafür Spülmittel, Essig oder Zitronensäure mit warmen Wasser und reinigen Sie mit einem Lappen die Innenwände. Schalten Sie das Gerät erst wieder ans Stromnetz, wenn es innen komplett trocken ist. Ist die Gefriertemperatur von -18 Grad °C wieder erreicht, können Sie die Lebensmittel einräumen. (kat)