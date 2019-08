Gefahr für Tattoo-Fans: Nadeln können Allergien auslösen

Drian, 28: „Ich bekam meine erste Tätowierung zu Hause – einfach so, auf dem Sofa. Ich mache weiter, weil es da draußen so viele gute Tätowierer gibt. Es ist wie das Sammeln von Kunst. Es ist eine Ehre, ihre Arbeit zu tragen.“

Desanka, 30: „Wenn ich am Strand bin, drehen sich Leute immer noch nach mir um – jedoch nicht mehr so viele. Heutzutage haben immer mehr Menschen Tattoos. Ich mag den aktuellen Tattoo-Trend, weil ich es nicht wirklich mag, herauszustechen. Ich fühle mich nun besser.“

Rene, 44: „Wenn du einmal angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören. Ich werde nächstes Jahr fertig sein, hoffe ich. Ich bin ein wenig betrübt darüber, dass es so trendy geworden ist. Schau’ dir nur die ganzen Fußballer an. Andererseits ist es gut, dass Tattoos so populär geworden sind, da es hilft, ihr verruchtes Image loszuwerden. Ich bin ein glücklich verheirateter Mann mit zwei wunderschönen Töchtern.“

Holger, 39: „Tattoos sind wie ein Tagebuch, ein Album meines Lebens. Jedes Tattoo erinnert mich daran, wer ich war, mit wem ich zusammen war, wo und warum. Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich: hier war ich in Jordanien, das Tattoo erinnert mich an meine Zeit in Marokko. Es ist ein Lebensstil. Das Jüngste meiner drei Kinder will ständig ein Tattoo. Es kaut ständig Kaugummi, um an diese Abziehbilder heran zu kommen.“

Josje, 34, Tattoo-Shop-Besitzerin, DJ: „Mit 15 haben sich meine Mutter und ich das gleiche kleine Tribal gemeinsam tätowieren lassen. Eigentlich wollte ich das ‘Guns N`Roses’-Kreuz mit den Totenköpfen. Aber ich durfte nicht. Schon als ich klein war, fühlte ich mich von den tätowierten Menschen am Strand angezogen. Dann bekam ich einen Job in einem Tattoo-Shop. Manche Dinge passieren einfach. An meinen Beinen habe ich Sammelsurium an tätowierten Symbolen – unter anderem einen Piraten-Totenkopf mit Herz, der für den Song ‘Pirate love’ des Sängers Johnny Thunders steht. Mein Ex-Mann hat das gleiche Tattoo – es lässt uns wie verrückt tanzen und macht einfach nur glücklich. Vielleicht möchte ich mich noch auf dem Rücken tätowieren lassen, Bauch und Brust bleiben aber frei.“

Alberto, 31: „Mit 18 ließ ich mir ein japanisches Symbol tätowieren. Es ist lediglich ein Charakter, nicht mehr und nicht weniger. Ich fand es einfach nur schön. Viele meiner anderen Tattoos haben Bedeutungen, so wie meine Kamera. Ich bin Fotograf. Alles was ich sehe und lerne, übersetze ich mit Tinte auf meinen Körper. Das Tätowieren ist eine Kunstform, die uns ausdrücken lässt und Geschichten auf unseren Körper schreibt. Das letzte Tattoo gibt es nicht. Als nächstes werde ich mein Bein stechen lassen – wieder in Japan.“

Der deutsche Fotograf Ralf Mitsch, der seit rund 20 Jahren in Amsterdam lebt, fotografierte über einen längeren Zeitraum tätowierte Menschen vor hellem Hintergrund, gleichmäßig ausgeleuchtet, pur, dokumentarisch. Entstanden ist die Serie „Why I love Tattoos“ mit mehr als 50 Porträts und Interviews/Zitaten der Abgelichteten. Die 37-jährige Psychologin Nikki ist eine von ihnen. „Ich mag den orientalischen Style, auch wegen der buddhistischen Einflüsse. Die Lotusblume auf meiner Schulter ließ ich mir stechen, als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte. Ich ging damals durch eine schwierige Lebensphase. Das Motiv symbolisiert, dass auch aus etwas Dunklem etwas Positives entstehen kann. Mit 18 ließ ich mir mein erstes Tattoo stechen – einen Drachen, den ich in einem Buch fand. Nun habe ich meine Brust stechen lassen. Ich habe das Limit noch nicht erreicht. Doch der Hals und die Hände müssen ausgespart bleiben. Meine Klienten müssen das Gefühl haben, mir vertrauen zu können. Es gibt leider immer noch das Vorurteil, dass Tätowierte zwielichtige Menschen seien. Meine jüngeren Klienten stehen offener dem Thema gegenüber. Die Tattoos haben sogar einen therapeutischen Ansatz: Das Reden über die Tattoos erleichtert es ihnen, über ihre Probleme zu reden.“

Berlin.. Wer sich tätowieren lässt, geht Risiken ein. Nicht nur, dass einem das Motiv vielleicht irgendwann doch nicht mehr gefällt – es gibt auch gesundheitliche Gefahren. Bereits bekannt war, dass die Farben, die für die Körperverzierungen genutzt werden, Reaktionen auslösen können.

Mehr oder weniger zufällig bemerkten Forscher nun, dass auch die Tätowiernadeln Probleme bereiten können – wenn sich kleinste Partikel beim Tätowieren ablösen und in der Haut bleiben. Was, so die Forscher vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin, gar nicht so ungewöhnlich ist. Die dazugehörige Studie nennt sich „Particle and Fibre Toxicology“.

Allergie von Tattoonadel-Rückständen – es war ein Zufallsfund

Besonders häufig lösen sich die allergieauslösenden Metalle demnach ab, wenn Titandioxid zum Einsatz kommt, das in vielen Tattoo-Farben wie etwa Grün, Rot und Blau enthalten ist. Gängige Tattoo-Nadeln bestehen aus einer Legierung, die etwa sechs bis acht Prozent Nickel und bis zu 20 Prozent Chrom enthält. Beide Metalle sind giftig und können Allergien auslösen, wenn sie sich zersetzen.

Die neue Erkenntnis war laut Ines Schreiver vom Bundesinstitut ein Zufallsfund: „Bei der Untersuchung von Tattoo-Farben haben wir Metallpartikel entdeckt. In detektivischer Kleinarbeit fanden wir heraus, dass sie aus dem Abrieb der Nadeln stammen“.

Genaue Auswirkungen müssen noch erforscht werden

In einer früheren Studie haben die Forscher bereits nachgewiesen, dass sich giftige Pigmente aus Tattoo-Farben jahrelang in den Lymphknoten ablagern können. Jetzt sei gezeigt worden, dass auch Partikel der Nadeln ihren Weg in diese Organe des Immunsystems finden, so Schreiver.

In welchem Umfang die Ablagerungen die Gesundheit schädigen und Allergien auslösen, müsse noch genauer erforscht werden. Dazu seien umfangreiche Studien mit mehreren Tausend Teilnehmern über mehrere Jahre nötig.

Unklar, ob bunte Tattoos gefährlicher als schwarze sind

Ob bunte Tattoos gefährlicher seien als schwarze Tattoos, lasse sich ebenfalls nicht genau sagen. „Minderwertige schwarze Farbe kann auch Nickel in hohen Konzentrationen enthalten“, heißt es von den Forschern.

Der aus dem Fernsehen bekannte Tätowierer Randy Engelhardtsprach mit unserer Redaktion über die Risiken beim Tätowieren. Tatsächlich unterschätzen viele die Risiken von Tattoos. Manch einer ärgert sich aber auch nur darüber, dass der Name der doch nicht ganz so großen Liebe des Lebens jetzt den Oberarm schmückt. In dem Fall ist wichtig: Tattoos dürfen künftig nur noch beim Arzt entfernt werden. (ses/dpa)