Erfurt. Nach dem TV-Duell von Mario Voigt und Björn Höcke wurde am Freitagmorgen ein Reporter vor dem Landtag angegriffen. Was bekannt ist.

Ein Passant stört einen „Welt TV“-Reporter während einer Liveschalte zum TV-Duell in Thüringen

Der Sender muss die Schalte abbrechen

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung

Nach einem Angriff auf einen Reporter musste der Sender „Welt TV“ am Freitagmorgen eine Live-Schalte aus Erfurt abbrechen: Der Journalist berichtete über Reaktionen aus Thüringen auf das TV-Duell zwischen CDU-Landeschef Mario Voigt und AfD-Landeschef Björn Höcke, das am Donnerstagabend stattgefunden hat. Er war dazu vor dem Thüringer Landtag in das Fernsehstudio zugeschaltet.

Lesen Sie auch: Ein Moment im TV-Duell bringt Björn Höcke ins Straucheln

Tätlicher Angriff nach TV-Duell: Passant bedrängt den Reporter

Die Einordnung des Reporters wird dabei augenscheinlich von einem Passanten unterbrochen, der schon zu Beginn der Schalte um ihn herumschleicht. Zunächst hält er ihm die Hand vors Gesicht, dann bedrängt er ihn und schnippst mit dem Finger an das Ohr des Reporters, wo dieser offenbar den Ton über einen Kopfhörer mithört, und zeigt den Mittelfinger. Erst als ein Kollege des Reporters einschreitet und ihn auffordert, das zu unterlassen, lässt der Mann ab. Die Schalte ins Studio wird daraufhin abgebrochen.

Auch den Mittelfinger zeigte der aggressive Passant. © Fabian Klaus | Screenshot Welt TV

Polizei berichtet von tätlichem Angriff auf Reporter nach TV-Duell in Thüringen

Nach Angaben der Polizei wurde neben dem Reporter auch der Kameramann von dem Tatverdächtigen attackiert. „Er drängte sich nicht nur in das Bild, sondern beleidigte die Journalisten und schlug einen von ihnen in das Gesicht“, heißt es von der Polizei. Der Täter habe auch gegen das Auto der Medienvertreter gespuckt.

Auch interessant: TV-Duell mit Höcke: Dieser Schlagabtausch war ein Fehler

Die Polizei konnte den Angreifer ausfindig machen. Es handele sich um einen 42-jährigen Mann aus Erfurt. Er wurde wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt. Der 51-jährige Reporter sei, so die Polizei, durch die Attacke leicht verletzt worden.

Dieser Text erschien ursprünglich in der „Thüringer Allgemeine“.