Berlin. Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Sender kritisieren mangelnde Meinungsfreiheit und Quotendruck. Das sind ihre Forderungen.

Der Frust ist groß – jahrelang aufgestaut. Nun macht er sich Luft. An die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandfunk mahnen in einem offenen Brief Unabhängigkeit, Meinungsvielfalt und Transparenz an. Kurzum: einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der hat nach den jüngsten Skandalen ein Akzeptanzproblem – auch in den eigenen Reihen.

Allein der WDR, zweitgrößter Sender Europas, hat über 4000 Mitarbeiter. Die Unterzeichner sind also eine Minderheit. Sie haben einen Stein ins Wasser geworfen und sehen, ob er Wellen erzeugt:

ob eine Reformdebatte in Gang kommt

meinungsvielfalt.jetzt noch unterzeichnen werden.

Abseits des Mainstreams

Zu den prominentesten Erstunterzeichnern gehören die Schauspielerin Corinna Kirchhoff und ihr Kollege Henry Hübchen. Es fällt auf, dass Musiker, Künstler und ehemalige Radio- oder TV-Größen überwiegen, etwa die Kabarettistin Lisa Fitz oder der frühere Fernsehpfarrer Jürgen Fliege. Journalisten sind in der Minderheit und vermutet man in den Reihen jener 33 Unterzeichner, die anonym bleiben wollten.

Viele von ihnen machten die Beobachtung, dass sich der Meinungskorridor verengt habe: Abseits des Mainstreams warte der berufliche Abgrund. Dann werde man als „Querdenker“, „Klima-Leugner“ oder „Putin-Versteher“ diffamiert und mundtot gemacht.

Knackpunkt: Corona

Wer anonym bleiben will, verweist etwa auf den früheren SWR-Mitarbeiter Ole Skambraks, der öffentlich Kritik an der Corona-Berichterstattung des Senders übte und wenig später gefeuert wurde. Überhaupt, Corona: Zur Berichterstattung in der Pandemie gibt es auf der Seite mehr Statements als zu Debattenkultur und Betriebsklima in den Sendern. Der Ukraine-Krieg könnte bereits die nächste Bruchstelle werden.

Beklagt werden Quotendenken und politische Einflussnahme und dass Meinungsmache und Berichterstattung verschwimmen würden. Gefordert werden mehr Festanstellungen, weniger Outsourcing und dass Orchester und Chöre sowie das Hörspiel als Radiokunst erhalten bleiben. Das passt zu den (Existenz-)Sorgen von Musikern und Autoren. Auch wird ein Verzicht auf Werbeeinnahmen gefordert, was vermutlich zu einer Erhöhung entweder des Rundfunkbeitrags oder der Finanzsorgen der Sender führen würde.

Groebel macht ein Spannungsverhältnis aus

Der Medienwissenschaftler Jo Groebel findet, dass die Diskussion über Strukturreformen „am Köcheln gehalten werden muss“. Die Verteilungskonflikte darüber, was im öffentlich-rechtlichen Interesse finanziert werden müsse und was nicht, könne man aber „nicht von heute auf morgen ändern“, sagte er unserer Redaktion.

Jo Groebel sieht die Intendanten in der Pflicht, für mehr Binnenpluralismus zu sorgen. © picture alliance / PublicAd | Public Address/PB

Einerseits erwarte man von den öffentlich-rechtlichen Sendern hohe Qualität, andererseits, dass sie breitenwirksam seien. Was zur Folge hat, dass schon mal ein Diskussionsformat wie der „Presseclub“ der Übertragung des Skispringens zum Opfer fällt. Insgesamt findet Groebel, dass man nicht meckern könne – weder über die Unterhaltung noch über die Information.

Die latente Kommentierung in Informationssendungen fällt Groebel dann aber auch negativ auf. „Die Diskussion sollte geführt werden.“ Vor allem seien die Intendanten gefordert, auf mehr Binnenpluralismus in den Anstalten zu achten.