Berlin/Frankfurt. Ein Amt, das wenige kennen, bastelt an einem riesigen Projekt: eine Deutschland-Simulation in „in bisher unerreichter Genauigkeit“.

Paul Becker präsentiert ein düsteres Szenario: Auf einer Karte zeigt er die Nachbarschaft um die Heyestraße in Düsseldorf. Sie ist geflutet, bis zu vier Meter strömt das Wasser in Massen über den Asphalt, läuft in die Keller, Wohnhäuser und Gärten. Die Flüsse sind über die Ufer getreten, der Regen ist so stark, es gießt 90 Millimeter pro Stunde auf den Quadratmeter. Ein extremes Ereignis – aber kein unwahrscheinliches angesichts der wachsenden Gefahr durch den Klimawandel.