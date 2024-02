Berlin. Fit, erfahren und händeringend gesucht: Alte arbeiten immer länger. Experten sprechen von einer „Verlängerung der Lebensarbeitszeit.“

Die Zahlen lassen aufhorchen: Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten auch im Alter von 63 bis 67 noch. Fast 1,7 Millionen Frauen und Männer in dieser Altersgruppe waren im vergangenen Jahr sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt, hatten also zumindest einen Minijob. Im Jahr zuvor waren es rund 1,5 Millionen. In einem Alter, in dem andere schon in den Ruhestand gehen, klotzen diese Personen also noch ran. Die Daten, die aus einer Anfrage der Linken im Bundestag hervorgehen, sagen eine Menge aus über den Zustand des Rentensystems und des Arbeitsmarkts in Deutschland. Fest steht, dass die Entwicklung politisch gewollt ist. Ein Überblick.