Berlin. Der Tod ist für viele ein Tabuthema. Für Luise Morgeneyer nicht – sie ist erst Ende 20 und hilft Sterbenden auf ihrem letzten Weg.

Luise Morgeneyer begleitet Menschen beim Sterben. Dabei ist sie erst 29 Jahre alt und müsste sich mit diesem Thema eigentlich noch gar nicht beschäftigen. Trotzdem hat sie sich vor zwei Jahren dazu entschieden, Sterbebegleiterin zu werden. Was es mit einem macht, wenn man Sterbenden so nahe ist – und was der Tod für sie bedeutet.