Werteunion: Partei, Mitglieder, Programm – Wichtige Infos in der Übersicht

Noch ist der Chef der Werteunion in der CDU, doch Hans-Georg Maaßen bereitet ein eigenes Projekt vor. Sein Verein könnte Ende Januar Schritte zur Umwandlung in eine Partei beschließen - als Abspaltung von CDU und CSU. Das Parteiengefüge ist offenkundig in Bewegung.

Mögliche Parteigründung Was genau ist die Werteunion und wer steckt dahinter?

Berlin. Sie will dem „Linkskurs der Unionsparteien“ entgegentreten und fordert eine restriktive Asylpolitik: Nach Willen des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen soll die Werteunion, deren Vorsitzender er ist, von einem Verein zu einer eigenen Partei werden. Doch was genau ist eigentlich die Werteunion? Welche Positionen vertritt sie? Und wer sind ihre Mitglieder?

Was ist die Werteunion?

Die Werteunion ist ein eingetragener Verein, der lange der CDU und CSU nahestand. Der Verein bezeichnet sich selbst als „konservative Basisbewegung innerhalb der CDU/CSU“, ist aber keine Parteigruppierung. Die Werteunion gilt als besonders konservativ. Sie kritisiert häufig die Linie der CDU und versuchte, die Partei weiter nach rechts zu rücken. Während der Kanzlerschaft von Angela Merkel forderte sie mehrmals deren Rücktritt.

Der ehemalige Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen ist der Vorsitzende der Werteunion. Er will aus dem bisherigen Verein eine Partei machen.

Wann wurde die Werteunion gegründet?

Gegründet wurde der Verein im Jahr 2017 von etwa 70 Mitgliedern von CDU und CSU unter dem Namen „Freiheitlich-konservativer Aufbruch“ im baden-württembergischen Schwetzingen. Ihre Intention war es eigenen Angaben zufolge, dem „seit 2015 deutlich erkennbaren Linkskurs der Unionsparteien entgegenzutreten“.

Zu den Mitgründern des Vereins zählt der konservative CDU-Politiker Alexander Mitsch. Dieser bezeichnete die hohen Geflüchtetenzahlen im Herbst 2015 in einem Gespräch mit dem „Tagesspiegel“ als „Wendepunkt“ und „Staatsversagen“. Mitsch war bis 2021 der Vorsitzende der Werteunion. Mittlerweile hat der Verein laut eigenen Aussagen rund 4000 Mitglieder, von denen 85 Prozent den Unionsparteien oder ihren Vereinigungen angehören sollen.

Wer sind die Mitglieder der Werteunion?

Zu den bekanntesten Mitgliedern der Werteunion zählt ihr aktueller Vorsitzender, der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Maaßen ist derzeit noch Mitglieder der CDU, gegen ihn läuft allerdings ein Parteiausschlussverfahren. Er übernahm den Vorsitz von Max Otte, einem Ökonomen, der 2022 von der AfD als Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten aufgestellt und daraufhin von der CDU ausgeschlossen worden war. Weitere bekannte Mitglieder sind etwa der frühere Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Josef Kraus, oder der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Lengsfeld.

Was will die Werteunion?

Die Werteunion vertritt konservative bis rechte Positionen. Eines der Hauptthemen ist die Migration. Sie fordert etwa eine restriktive Asylpolitik, ein Verbot von Verschleierungen und die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Zudem spricht sie sich grundsätzlich gegen Sonderrechte für minderjährige Geflüchtete und den Familiennachzug für Geflüchtete aus.

„Massenmigration, eine irrationale Wirtschafts- und Energiepolitik und die hysterische Klimapolitik“ hätten nach Ansicht der Werteunion zu einer „bedrohlichen Lage Deutschlands“ geführt. Der Verein setzte sich daher für eine „Neuausrichtung“ der Politik und eine „Rückbesinnung auf die Werte der CDU/CSU“ ein, heißt es auf der Webseite der Werteunion. „Linke Ideologien“ hingegen betrachtet die Werteunion als gefährlich.

Warum soll die Werteunion jetzt zu einer Partei werden?

Schon länger war über eine mögliche Parteigründung durch Maaßen spekuliert worden. Anfang Januar wurde dann offiziell bekannt, dass das Noch-CDU-Mitglied eine solche vorbereitet. Maaßen erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, die Mitglieder der Werteunion seien mit CDU und CSU „über teilweise jahrzehntelange Mitgliedschaften verbunden, allerdings vertreten die heutigen Unionsparteien seit Angela Merkel nicht mehr den Markenkern der CDU: Freiheit statt Sozialismus.“

Im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, dass der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz und die Parteispitze nicht zur Politikwende bereit seien. „Vielmehr soll der linke Kurs der Merkel-CDU fortgesetzt werden“, meinte Maaßen. „Die Politik Merkels hat Deutschland in allen politischen Bereichen erheblichen Schaden zugefügt.“

Wie könnte eine Parteigründung ablaufen?

Die Mitglieder des der Werteunion sollen nach Angaben von Maaßen bei der Mitgliederversammlung am 20. Januar in Erfurt über eine mögliche Parteigründung entscheiden. Konkret gehe es dabei um eine Übertragung des Namensrechts auf eine neu zu gründende Partei namens WerteUnion, erklärte Maaßen gegenüber der dpa. Der bisherige Verein Werteunion solle demnach zu einem Förderverein werden, „der das Ziel verfolgt, konservative Politik in Deutschland zu unterstützen“.

Weiter erklärte er: „Sofern die Mitgliederversammlung diesen weitreichenden Änderungen zustimmen wird, wäre dies der erste Schritt zu einer Abspaltung der Werteunion von CDU und CSU.“ Dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten zufolge könnte die neue Partei bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten. Im September stehen in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg Landtagswahlen an.

Wie steht die Werteunion zur AfD?

In der Vergangenheit hatte sich die Werteunion mehrfach von der AfD distanziert. Unter dem Vorsitzenden Mitsch ließ sich 2020 in einem Beschluss verlautbaren: „Die Werte-Union lehnt eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei entschieden ab und hat auch nie eine Zusammenarbeit gefordert.“ In den Monaten darauf traten allerdings mehrere Mitglieder aufgrund einer fehlenden Distanz zur AfD aus dem Verein aus.

Maaßen selbst ließ in mehreren Interviews durchblicken, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD für ihn nicht ausgeschlossen sei. In der Stellungnahme zur möglichen Parteigründung erklärte er zudem, die neue Partei würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die die Programmatik der Werteunion unterstützen würden und zu einer Politikwende in Deutschland bereit seien.

Welche Kritik gibt es an der Werteunion?

Zuletzt stand die Werteunion im Zusammenhang mit dem Potsdamer Geheimtreffen in der Kritik, bei dem AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gesprochen hatten. Nach Berichten des Recherche-Netzwerks „Correctiv“, das das Treffen aufdeckte, sollen dabei auch zwei Mitglieder der Werteunion anwesend gewesen sein.

CDU-Chef Friedrich Merz.

CDU-Chef Merz kündigte als Reaktion an, alle Brücken zur Werteunion abbrechen zu wollen. Sollte die Werteunion tatsächlich eine eigene Partei werden, sei die gleichzeitige Mitgliedschaft in der CDU ohnehin nach geltenden Regeln nicht möglich, sagte Merz. Komme es nicht zur Parteigründung, dann werde er bei einem Bundesparteitag einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Werteunion beantragen.

„Es gibt keinen Grund mehr, sich irgendwo außerhalb der regulären Strukturen unserer Partei“ für die CDU zu engagieren, sagte Merz. „Parallelstrukturen“ außerhalb der Partei seien unnötig. „Wer es anders meint, soll gehen.“