Scholz über BSW: „Gedankenspiele verbieten sich“

Corona-Pandemie: Caritas-Präsidentin warnt vor Schuldzuweisungen

Ampel und Union wollen BVerfGE besser schützen, aber noch keine Einigung

Göring-Eckardt warnt vor Missbrauch der Corona-Aufarbeitung

Özdemir will per Verordnung Milchbauern stärken

Politik-News vom 28. März: Caritas-Präsidentin warnt vor Schuldzuweisungen bei Aufarbeitung der Corona-Pandemie

10.15 Uhr: Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa hat die Forderungen nach Aufklärung von Fehlern in der Corona-Pandemie als „toxisch“ kritisiert. „Vier Jahre nach Inkrafttreten des ersten Corona-Lockdowns ist ein öffentlicher Wettstreit darüber entbrannt, wer rückblickend die meisten Fehler findet“, sagte die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes dieser Redaktion. „Dieser Wettstreit ist toxisch.“ Welskop-Deffaa warnte: „Eine Aufarbeitung, die rückwirkend Schuldzuweisungen und Verdächtigungen in den Mittelpunkt stellt, wird für eine nächste Krise das Gegenteil von dem bewirken, was erreicht werden soll: Menschen werden weniger bereit sein, unter riskanten Bedingungen zupackend Entscheidungen zu treffen.“

Die Chefin des katholischen Wohlfahrtsverbandes forderte: „Wir brauchen einen anderen Wettstreit – einen Wettstreit bei der Suche nach den Namen der ungezählten Heldinnen und Helden der Corona-Krise.“ In den Altenhilfeeinrichtungen, in Krankenhäusern, in Sozialberatungsstellen, aber auch in den Verwaltungen der Sozial- und Gesundheitsbehörden hätten Menschen in der Pandemie selbstlos Verantwortung übernommen. „Wenn wir aus Corona lernen wollen, darf sich der Blick nicht auf mögliche Fehler verengen, sondern es gilt darauf zu schauen, dass und warum Menschen bereit waren, Verantwortung zu tragen und solidarisch zu sein“, sagte Welskop-Deffaa.

Union – Keine Einigung über Gesetz zum Schutz des Verfassungsgerichts

9.54 Uhr: Ampel-Koalition und Unionsfraktion verhandeln weiter über einen Gesetzentwurf zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Extremisten. Aus der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag wurden der dpa entsprechende Gespräche bestätigt. Es gebe aber keine Einigung. „Weitere Gespräche sind nach Ostern geplant“, hieß es. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet, Ampel und Union hätten sich auf einen ersten Gesetzentwurf verständigt.

In einem der Zeitung vorliegenden Entwurf des Bundesjustizministeriums heißt es, die Neuregelung solle „dazu beitragen, Bestrebungen vorzubeugen, welche die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit infrage stellen wollen“.

Grundgesetzlich festgeschrieben werden soll laut „RP“ die Unabhängigkeit des Gerichts, die Zahl von zwei Senaten, die Wahl von jeweils acht Richtern durch Bundestag und Bundesrat sowie deren Amtszeit von zwölf Jahren und die Altersgrenze von 68 Jahren. Neu aufgenommen werden soll demnach der Passus: „Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.“ Wie die Zeitung weiter aus dem Entwurf zitiert, sind diese Regelungen „damit künftig einer Änderung mit einfacher Mehrheit entzogen“.

Scholz sieht keine Basis für Zusammenarbeit mit BSW

7.55 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (65) sieht keinerlei Grundlage für eine Zusammenarbeit seiner SPD mit dem neuen Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). „Nein, das übersteigt meine Fantasie“, sagte der Kanzler der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ im Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstagsausgabe). Scholz wurde danach gefragt, ob er nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landesregierungen mit Beteiligung von SPD und BSW für denkbar hält.

Es spreche überhaupt nichts für das BSW als Partner für eine Zusammenarbeit, sagte der Kanzler. Die Partei habe keinerlei Vorschläge für eine bessere Zukunft in den Ländern und keinen Plan, wohin Deutschland steuern soll. „Deshalb verbieten sich solche Gedankenspiele aus meiner Sicht“, betonte er.

In Sachsen und Thüringen wird am 1. September gewählt, in Brandenburg am 22. September. In allen drei Bundesländern liegt Umfragen zufolge derzeit die AfD vorn. Das BSW erreicht jeweils zweistellige Werte.

Politik-News vom 27. März: Göring-Eckardt warnt vor Missbrauch der Corona-Aufarbeitung

21 Uhr: Die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, hat vor dem Missbrauch einer Aufarbeitung der Corona-Pandemie gewarnt. „Wie mit der Pandemie noch heute Stimmung gegen unsere parlamentarische Demokratie gemacht wird, besorgt mich“, sagte die Grünen-Politikerin unserer Redaktion. „Eine Aufarbeitung sollte nicht missbraucht werden, um Handelnde in Politik, Ärzteschaft, Wissenschaft zu diffamieren.“ Vielmehr solle ideologiefrei geklärt werden, „wie wir uns als Politik und Gesellschaft gut dafür rüsten, falls eine ähnliche Ausnahmesituation uns in Zukunft bedrohen wird“.

Göring-Eckardt räumte ein, es wäre klug gewesen, schon zu Beginn dieser Wahlperiode auch im Bundestag eine transparente Debatte zu führen, was Deutschland aus der Corona-Pandemie lernen könne. „Dies sollten wir nachholen.“ Nur Offenheit nehme „den Brandstiftern und Verschwörungstheoretikern die Glut“, so die Parlamentspräsidentin.

Die demokratische Kontrolle sei in der Corona-Pandemie nicht ausgesetzt gewesen, betonte Göring-Eckardt. „So hatten wir im Bundestag beispielsweise dafür gesorgt, dass nicht die Regierung den Epidemiefall ausruft, sondern das Parlament, also die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes.“

Zur Aufarbeitung gehöre, dass auch die Kritiker der damaligen Corona-Politik sich fragten, „ob sie Ängste und Sorgen ihrer Mitmenschen vor dem Unbekannten zu sehr ignoriert hatten“, fügte die Grünen-Politikerin hinzu.

Landwirtschaftsminister Özdemir will per Verordnung Milchbauern stärken

21 Uhr: Das Bundeslandwirtschaftsministerium will mit einer Änderung der Agrarorganisationen- und Lieferketten-Verordnung Milchbauern in ihrer Position gegenüber Molkereibetrieben stärken. Ein entsprechender Referentenentwurf liegt unserer Redaktion vor. Demnach hat das Ministerium am Mittwoch dazu die Ressortabstimmung eingeleitet.

Konkret sieht der Entwurf vor, Artikel 148 der europäischen Gemeinsamen Marktorganisation anzuwenden, um Erzeugern mehr Planungssicherheit und bessere Bedingungen am Markt zu verschaffen: Künftig sollen schriftliche Verträge zwischen Milchbauern und Molkereibetrieben vorgeschrieben sein. Zudem müssen nach dem Verordnungsentwurf aus dem Landwirtschaftsministerium Molkereien den Bäuerinnen und Bauern vor Lieferung ein Angebot unterbreiten, dass für mindestens 80 Prozent einen konkreten Preis-Mengen-Bezug vorsieht. Genossenschaftliche Molkereien sollen nur dann von den neuen Regelungen ausgenommen sein, wenn sie sich selbst vergleichbare Regelungen gegeben haben.

Bislang erfahren Landwirte, die Milch produzieren, oft erst nach der Lieferung an Molkereien, welchen Preis sie für ihre Ware erhalten. Das soll mit diesem Entwurf geändert werden. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte bereits seit längerem vor, diese von vielen Bauern als unfair wahrgenommene Praxis zu ändern.

Gemeindebund fordert „echten Paradigmenwechsel“ bei Digitalisierung

21 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund hat eindringlich davor gewarnt, dass Deutschland bei der Digitalisierung weiter ins Hintertreffen gerät. „Wenn Deutschland bei der Digitalisierung ernsthaft vorankommen soll, ist ein echter Paradigmenwechsel notwendig“, sagte der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbands, André Berghegger, unserer Redaktion. „Wir erwarten besonders vom Bund, dass er nicht ausgerechnet bei diesem notwendigen Zukunftsvorhaben den Rotstift ansetzt, sondern klare Haushaltsprioritäten für Modernisierung und Digitalisierung setzt.“

Berghegger beklagte das vorläufige Scheitern des modernisierten Onlinezugangsgesetzes im Bundesrat. Das Gesetz sollte den Bürgerinnen und Bürgern von 2028 an über ein digitales Bürgerkonto einen verbindlichen Zugang zu Behördendienstleistungen des Bundes ermöglichen. Das Nein der unionsgeführten Bundesländer sei „ein weiterer trauriger Beweis für die Tatsache, dass Deutschland sich bei diesem wichtigen Thema im politischen Klein-Klein verheddert“, kritisierte er. „Die Kommunen erwarten, dass die Bundesregierung schnell den Vermittlungsausschuss anruft, um mit dem Onlinezugangsgesetz wenigstens einen Trippelschritt in Richtung Verwaltungsdigitalisierung gehen zu können.“

Grünen-Fraktionschefin Dröge will Deutschland-Investitionsfonds gemeinsam mit den Ländern

21 Uhr: Katharina Dröge, Co-Vorsitzende der Grünen, hat vor dem Hintergrund der nach wie vor schwächelnden Konjunktur eine Einladung an die Länder ausgesprochen, Infrastrukturinvestitionen gemeinsam zu finanzieren. „Viele Ministerpräsidenten, auch der CDU, haben sich schon für mehr Investitionen und eine Modernisierung der Schuldenbremse ausgesprochen“, sagte Dröge unserer Redaktion. „Wir Grünen sprechen eine Einladung an die Bundesländer aus, gemeinsamen einen Deutschland-Investitionsfonds für Bund, Länder und Kommunen einzurichten.“ Mit dem Fonds könne man stärker in Infrastruktur investieren und dringend nötige wirtschaftliche Impulse setzen.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten in ihrer jüngsten Prognose am Mittwoch ihre Erwartungen an das Wachstum der deutschen Wirtschaft nach unten korrigiert. Dröge sagte vor diesem Hintergrund, wichtige Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland habe man über Jahrzehnte schleifen gelassen. „Wir gehen das an“, sagte sie. „Fachkräfte und Abbau bremsender Bürokratie sind das, was gerade der Mittelstand braucht.“ Die deutsche Wirtschaft sei stark, aber sie brauche neue Impulse. Dröge verwies auf den Inflation Reduction Act in den USA. Das Programm zeige, „was möglich ist, wenn man entschlossen handelt.“

Verbände fordern mehr Einsatz gegen Wirtschaftsschwäche

14.05 Uhr: Angesichts erneut sehr schwacher Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft fordern der Bundesverband der Industrie (BDI) und der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mehr Einsatz der Bundesregierung bei der Bekämpfung struktureller Probleme, unter denen die Wirtschaft leidet. BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner sagte unserer Redaktion, mit einem „Mini-Wachstum an der Nullgrenze bleibt die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr weit unter ihren Möglichkeiten“. Eigentlich habe die Wirtschaft das Potenzial, „um über einen halben Prozentpunkt zu wachsen“.

„Die Analyse der Wirtschaftsforschungsinstitute weist zu Recht auf die strukturellen Probleme hin, mit denen die deutsche Wirtschaft zu kämpfen hat“, sagte BDI-Chefin Gönner. „Die sind nicht gelöst, nur weil sich eine leichte konjunkturelle Erholung andeutet.“ Es brauche jetzt ein entschlossenes politisches Signal, dass die Wachstumskräfte in Deutschland gestärkt werden sollen. „Die bisherigen politischen Entscheidungen reichen dafür nicht aus.“

Nach Einschätzung von Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands der Chemieindustrie, steckt die deutsche Wirtschaft „mit beiden Füßen im Sumpf der Stagnation fest“. 0,1 Prozent Wachstum kritisierte er als „mickrig“. „Da stellen sich bei mir keine Frühlingsgefühle ein. Eher eine Herbstdepression.“ Eine Trendwende sei nicht in Sicht, die deutsche Wirtschaft angeschlagen. „Umso wichtiger ist es, dass die Politik die drängenden Themen rund um die Standortbedingungen endlich anpackt – zügig und pragmatisch!“, fordert Große Entrup. „Nur so können wir die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs bringen.“

Konjunkturprognose: DGB fordert Aussetzung der Schuldenbremse für Investitionen

13.25 Uhr: Vor dem Hintergrund der Konjunkturprognose der Wirtschaftsinstitute, die erneut von sehr schwachem Wachstum ausgehen, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund von der Bundesregierung Investitionen, um gegenzuwirken. „Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig jetzt konjunkturstabilisierende Impulse sind“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell unserer Redaktion. Statt an ihrem Sparkurs festzuhalten, müsse die Bundesregierung deshalb massive Investitionen in die Infrastruktur, in den ökologischen Umbau der Wirtschaft und in die Daseinsvorsorge unternehmen. „Dafür ist es wichtig, die Schuldenbremse erneut auszusetzen und schnellstmöglich zu reformieren“, sagte der Gewerkschafter. Allen demokratischen Parteien müsse klar sein, wie wichtig gerade jetzt verstärkte Investitionen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sind.

Investitionen vor allem über privates Kapital zu finanzieren, lehnt der DGB ab. Es brauche „keine neuen Experimente mit Investitionsfonds, die privates Kapital anlocken sollen, wie sie der Bundesverkehrsminister vorschlägt“, sagte Körzell. „Es ist erwiesen, dass öffentlich-private Partnerschaften die Allgemeinheit teuer zu stehen kommen.“ Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte einen solchen Fonds kürzlich für Investitionen in die Bahn ins Spiel gebracht.

Institute senken Konjunkturprognose – „Wirtschaft angeschlagen“

10.15 Uhr: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose deutlich gesenkt. Sie sprachen am Mittwoch in Berlin von „Gegenwind“ für die deutsche Wirtschaft aus dem In- und Ausland. „Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen.“ Die Institute erwarten für das laufende Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Im Herbst waren sie noch von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr belassen die Institute die Prognose mit plus 1,4 Prozent nahezu unverändert.

Die deutsche Wirtschaft kränkele, heißt es in der Frühjahrsprognose. 2023 war die Wirtschaftsleistung in der größten Volkswirtschaft Europas um 0,3 Prozent zurückgegangen. Derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung laut Instituten auf einem Niveau, das kaum über dem vor der Corona-Pandemie liege. „Seitdem tritt die Produktivität auf der Stelle.“

Eine zähe konjunkturelle Schwächephase gehe mit schwindenden Wachstumskräften einher, so die Institute. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung der Konjunktur einsetzen, die Dynamik werde aber insgesamt nicht allzu groß ausfallen. Im laufenden Jahr avanciere der private Konsum zur wichtigsten Triebkraft für die Konjunktur, im kommenden Jahr dann vermehrt auch das Auslandsgeschäft.

An der sogenannten Gemeinschaftsdiagnose beteiligt sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das Kiel Institut für Weltwirtschaft, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und das Ifo-Institut in München.

Politik-News vom 26. März: SPD-Politiker Roth fühlt sich entfremdet und verlässt die Politik

7.14 Uhr: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth verlässt im nächsten Jahr die Politik. Als Grund nannte der 53-Jährige eine Entfremdung von seiner Partei und dem Politikbetrieb. „Bis zur Bundestagswahl mache ich noch. Danach bin ich raus“, sagte der Außenpolitiker dem „stern“ in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview. Roth ist seit 2021 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Parlament und war zuvor acht Jahre lang Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.

Der Politikwissenschaftler, der seit 1998 dem Bundestag als direkt gewählter Abgeordneter für den nordhessischen Wahlkreis 169 Werra-Meißner - Hersfeld-Rotenburg angehört, sagte, er sei leidenschaftlicher Sozialdemokrat: „Aber im letzten Jahr habe ich gemerkt, dass ich mit unseren Sitzungen immer mehr fremdele, dass mich die Gremien stören, die Stimmung darin. Wenn die Tür zum Fraktionssaal aufging, hatte ich zuletzt den Eindruck, ich steige in einen Kühlschrank.“

Roth berichtet, manchmal fühle er sich wie ein Fremdkörper. Zur Wahrheit gehöre, dass er öffentlich stark für seine Haltungen geworben, das Gespräch mit Kollegen aber vernachlässigt habe. „Insofern trage ich auch eine Mitverantwortung für die Entfremdung“, räumte er ein.

Wagenknecht fordert Kanzleramts-Gipfel zur Kriminalität von Ausländern

6.30 Uhr: Parteigründerin Sahra Wagenknecht fordert einen Gipfel im Kanzleramt zu Straftaten von Ausländern in Deutschland. „Wenn die Kriminalstatistik zeigt, dass Straftaten überproportional von Menschen aus bestimmten Einwanderungsmilieus begangen werden, darf eine Innenministerin dieses Problem nicht tabuisieren und herunterspielen“, sagte die Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die neuen Zahlen sollten die Innenministerin veranlassen, ihre Ministerkollegen aus den Ländern sofort an einen Tisch zu holen.“

Bayern und Nordrhein-Westfalen hatten den vergangenen Tagen von einem gestiegenen Anteil ausländischer Täter bei allgemeiner Kriminalität gesprochen – also nicht nur Verstöße gegen das Ausländerrecht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte besorgt.

Wagenknecht sagte, bei dem geforderten „Innenministergipfel im Kanzleramt“ solle es auch um „das Problem der unkontrollierten Migration gehen“. Die Polizei brauche darüber hinaus eine bessere Ausstattung. „Zudem fördert die gesellschaftliche Herabsetzung von Polizisten ein Klima, in dem Kriminelle unseren Rechtsstaat faktisch auslachen. Anstatt Polizisten in vielen Debatten unter Generalverdacht zu stellen, halbe Nazis zu sein, verdient die Arbeit unserer Polizei deutlich mehr Respekt und gesellschaftliche Anerkennung.“

Generalinspekteur Breuer bestreitet Munitionsprobleme auf der Fregatte „Hessen“

05.39 Uhr: Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer ist Befürchtungen entgegengetreten, beim Einsatz der Fregatte „Hessen“ im Roten Meer könne es zu Munitionsproblemen kommen. „Der Kommandant der Hessen kann mit den Waffen an Bord und der zur Verfügung stehenden Munition den Auftrag zu 100 Prozent erfüllen – und zwar so lange, wie die Fregatte im Roten Meer eingesetzt ist“, sagte Breuer im Gespräch mit unserer Redaktion. Geplant sei, die „Hessen“ bis Ende April vor Ort zu belassen. „Die Munition reicht nicht nur bis dahin, sondern darüber hinaus.“

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn, hatte zuvor auf mögliche Schwierigkeiten hingewiesen. Ein Teil der Munition sei nicht mehr nachzubeschaffen, „weil es die entsprechende industrielle Kapazität nicht mehr gibt“, sagte der CSU-Politiker. „Wenn die Bestände also leer geschossen sind, kann die Marine sie nicht mehr nachfüllen - und muss die Fregatte abziehen.“ Breuer entgegnete, eine öffentliche Diskussion über die Verfügbarkeit der Munition auf der „Hessen“ spiele dem Gegner in die Hände. Die „Hessen“ war im Rahmen der EU-Marinemission „Aspides“ zum Schutz von Handelsschiffen mit 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord in die Region entsandt worden. Seit mehreren Monaten greift die pro-iranische Huthi-Miliz, die Gebiete im Norden des Bürgerkriegslands Jemen kontrolliert, Schiffe im Roten Meer an.

Faeser kündigt zur Fußball-EM Kontrollen an allen deutschen Grenzen an

04.45 Uhr: Zur Fußball-Europameisterschaft Mitte Juni bis Mitte Juli hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Kontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt. Dies diene zum Schutz vor möglichen Gewalttätern oder Terroristen - speziell mit Blick auf die neue Gefährdungslage nach dem blutigen Anschlag bei Moskau. Stationäre Grenzkontrollen gibt es wegen der Migrationslage derzeit zu den Nachbarländern Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Die Kräfte der Sicherheitsbehörden würden zu dem Turnier „nochmals stärker“ gebündelt, sagte Faeser. Diese stellten sich „auf alle möglichen Gefahren ein“.

Politik-News vom 25. März:

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Schaffung bezahlbarer Wohnungen voranbringen. Am Montagabend sagte er bei einem „Kanzlergespräch“ mit rund 160 Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg an der Havel: „Wir werden neue Stadtteile bauen müssen.“ Es sei mehr Bauland nötig. „Man darf sich vor Ort nicht drücken.“ Er sprach sich dafür aus, das Baurecht zu vereinfachen, zudem müssten die Baupreise sinken.

voranbringen. Am Montagabend sagte er bei einem „Kanzlergespräch“ mit rund 160 Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg an der Havel: „Wir werden neue Stadtteile bauen müssen.“ Es sei mehr Bauland nötig. „Man darf sich vor Ort nicht drücken.“ Er sprach sich dafür aus, das Baurecht zu vereinfachen, zudem müssten die Baupreise sinken. Der Corona-Krisenstab des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat interne Protokolle von Besprechungen veröffentlicht, die während der Pandemie zu Lockdowns und umfangreichen Grundrechtseinschränkungen geführt haben. Darin kamen einige pikante Details ans Licht: Unter anderem zur FFP2-Maskenpflicht und dem AstraZeneca-Impfstoff.

von Besprechungen veröffentlicht, die während der Pandemie zu Lockdowns und umfangreichen Grundrechtseinschränkungen geführt haben. Darin kamen einige pikante Details ans Licht: Unter anderem zur FFP2-Maskenpflicht und dem AstraZeneca-Impfstoff. Die Linke fordert eine Vorreiterrolle fürden öffentlichen Dienst hinsichtlich einer Vier-Tage-Arbeitswoche. Bei 32 Stunden Wochenarbeitszeit soll ein voller Lohnausgleich erfolgen. Außerdem erhofft sich die Linke ein Wahlarbeitsgesetz, bei dem beschäftigte individuellen Rechtsanspruch auf Änderung ihrer Arbeitszeit haben.

Politik-News vom 24. März:

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich scharf gegen Neuwahl-Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz gewandt. Es sei schon ziemlich peinlich, dass Merz „in einem Anflug von Größenwahn selbst bestimmen will, wann der Bundestag neu gewählt werden soll“, sagte Kubicki dieser Redaktion. Zugleich äußerte der Vizepräsident des Bundestags: „Abgesehen davon, dass die FDP keinen Ausstieg plant, wäre sie selbst für einen solch unwahrscheinlichen Fall vorbereitet.“

Politik-News vom 22. März:

Die AfD wird im Bundestag gemieden, auch gesellschaftlich: bei Mitgliedschaften in Fanclubs und – im FC Bundestag . Wie der Grünen-Abgeordnete Bruno Hönel in X mitteitlte, beschloss der Fußballclub in seiner Mitgliederversammlung, keine AfD-Leute mehr aufzunehmen. Offen blieb, was mit den bisher vier Spielern aus den Reihen dieser Fraktion passiert.

. Wie der Grünen-Abgeordnete in X mitteitlte, beschloss der Fußballclub in seiner Mitgliederversammlung, keine AfD-Leute mehr aufzunehmen. Offen blieb, was mit den bisher vier Spielern aus den Reihen dieser Fraktion passiert. Einer Umfrage zufolge hätte die Union bei der nächsten Bundestagswahl mit Markus Söder als Kanzlerkandidat die größten Chancen auf ein gutes Ergebnis. 27 Prozent der Befragten gaben an, dass die CDU/CSU ihrer Meinung nach mit dem bayerischen Ministerpräsidenten die größte Erfolgsaussicht hat. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervorgeht, könnten sich das 25 Prozent zudem Pmit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst vorstellen.

als Kanzlerkandidat die größten Chancen auf ein gutes Ergebnis. 27 Prozent der Befragten gaben an, dass die CDU/CSU ihrer Meinung nach mit dem bayerischen Ministerpräsidenten die größte Erfolgsaussicht hat. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervorgeht, könnten sich das 25 Prozent zudem Pmit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst vorstellen. Die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion , Verena Hubertz, hat nach dem Beschluss des Wachstumschancengesetzes weitere Initiativen zur Belebung der Wirtschaft angekündigt. „Wir haben uns als Ampel fest vorgenommen, zurück zu einem Wachstumspfad zu kommen“, sagte Hubertz unserer Redaktion. „Dazu erarbeiten wir weitere Maßnahmen.“

, Verena Hubertz, hat nach dem Beschluss des Wachstumschancengesetzes weitere Initiativen zur Belebung der Wirtschaft angekündigt. „Wir haben uns als Ampel fest vorgenommen, zurück zu einem Wachstumspfad zu kommen“, sagte Hubertz unserer Redaktion. „Dazu erarbeiten wir weitere Maßnahmen.“ Schock-Umfrage für die Ampel: Die Union ist nach dem aktuellen ZDF- Politbaromter stärker als SPD und Grüne zusammen. Der dritte Koalitionär, die FDP, würde nicht mal in den Bundestag kommen, wenn am Sonntag Wahl wäre. Sie würde an der fünf-Prozent-Hürde scheitern.

stärker als SPD und Grüne zusammen. Der dritte Koalitionär, die FDP, würde nicht mal in den Bundestag kommen, wenn am Sonntag Wahl wäre. Sie würde an der fünf-Prozent-Hürde scheitern. Cannabis ist ab dem 1. April legal. Das Gesetz hat den Bundesrat passiert.

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, will der geplanten Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland nicht zustimmen. Das Gesetz sei ohnehin fragwürdig, er halte es für „Unsinn, Cannabis zu legalisieren“, sagte er am Freitagmorgen im Deutschlandfunk. Man müsse aber akzeptieren, dass es eine Mehrheit im Bundestag dafür gebe.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet damit, dass der Bundesrat die geplante Legalisierung von Cannabis passieren lässt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es knapp schaffen. Aber es war ein schwieriger Kampf“, sagte der SPD-Politiker am Freitagmorgen im ZDF-“Morgenmagazin“.

Das von Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) angeführte Baden-Württemberg will in der Debatte über eine Cannabis-Legalisierung im Bundesrat für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Das teilte der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Rudi Hoogvliet, der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen mit. Man teile die grundsätzliche Zielsetzung der Entkriminalisierung, aber das Gesetz sei fehlerhaft gemacht.

(Bündnis 90/Die Grünen) angeführte Baden-Württemberg will in der Debatte über eine Cannabis-Legalisierung im Bundesrat für die Anrufung des stimmen. Das teilte der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Rudi Hoogvliet, der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen mit. Man teile die grundsätzliche Zielsetzung der Entkriminalisierung, aber das Gesetz sei fehlerhaft gemacht. Nach Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) hat auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Deutschen Fussball-Bund (DFB) für den Wechsel des Ausrüsters – von Adidas zu Nike – kritisiert. „Halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet“, schrieb er auf X. Die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär sprach auch von einer „gnadenlosen Fehlentscheidung“.

CDU-Chef Friedrich Merz hat vor der entscheidenden Sitzung des Bundesrats zur Cannabis-Legalisierung an diesem Freitag die Länder vor einer „fatalen Fehlentscheidung“ gewarnt: Sollte der Bundesrat grünes Licht für die Legalisierung geben, habe das massive Auswirkungen auf die Gesundheit, insbesondere von jungen Menschen. Zudem müssten Tausende von abgeschlossenen Strafverfahren neu aufgerollt werden. „Ich hoffe, dass die Länder den Vermittlungsausschuss anrufen und das Cannabis-Gesetz dort bleibt und dort nie wieder herauskommt“, sagte Merz unserer Redaktion.

Politik-News vom 21. März

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) fordert eine Aufrüstung Europas angesichts der veränderten Weltlage. Das bezeichnete Habeck als „unauswechlich“. Man könne sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten die Zeche zahlten oder Militärmaterial bereitstellten. Das gelte aber auch unabhängig davon, ob Donald Trump die nächsten amerikanischen Präsidentenwahlen gewinne.

Politik-News vom 20. März

Der Deutsche Städtetag hat sich dafür eingesetzt, das Cannabis-Gesetz grundsätzlich nachzubessern. Gegenüber unserer Redaktion prangerte Städtetagspräsident Markus Lewe vor allem die Vielzahl an Vernotszonen rund um Schulen und Kinderärten an, die kontrolliert werden müssten. Auch die detaillierten Regelungen zum Cannabisanbau seien kaum überprüfbar.

Auch der Deutsche Richterbund hat seinen Widerstand gegen das Cannabis-Gesetz mit neuen Zahlen untermauert, wonach mehr als 100.000 Stunden Arbeit auf die Staatsanwaltschaften zukomme. Mehr als 200.000 Strafakten müssten zudem nochmals überprüft werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in seiner Regierungserklärung für eine engere Kooperation in der Europäischen Union bei der Beschaffung von Rüstungsgütern ausgesprochen. Dabei forderte er eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft und mehr Kooperation bei der Rüstung anderer Länder. Er warb für intensiveren Kontakt zwischen Politikern und Verantwortlichen der Verteidigungsindustrie. Zudem hat er die europäischen Partner zu Durchhaltevermögen bei der Unterstützung der Ukraine aufgefordert.

Politik-News vom 19. März:

Bayern verbietet Gendern an Schulen. Die Bundesschülerkonferenz hat das Verbot von gendergerechter Sprache an bayerischen Schulen verurteilt und als „Bevormundung“ der Schüler bezeichnet. Bei etwas so persönlichem wie der Sprache würden Schülern nun Vorschriften gemacht, es werde in ihre Freiheit eingegriffen, erklärte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Florian Fabricius, am Dienstag.

Ohne die AfD oder die Linke ist es in Thüringen nicht mehr möglich, eine mehrheitsfähige Koalition zu formen. Das geht aus einer neuen repräsentativen Erhebung des Umfrageinstitutes Insa im Auftrag der Thüringer Allgemeinen, die wie diese Redaktion zur FUNKE Mediengruppe gehört, hervor.

Politik-News vom 18. März:

CDU-Chef Friedrich Merz hat eine intensive Auseinandersetzung mit dem politischen Islam in Deutschland gefordert. Dass es keinen Ansprechpartner für den verfassten Islam in Deutschland gebe, sei ein Problem, kritisierte der Unionsfraktionschef im Bundestag am Montag bei einer CDU-Veranstaltung zum Thema Integration. Hintergrund der Äußerung waren auch Demonstrationen nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober, bei denen Israel das Existenzrecht abgesprochen worden war. Solange das Verhältnis zwischen Staat und Religion nicht im Sinne einer strikten Trennung geklärt sei, „haben wir hier wirklich eine echte Baustelle in unserer Gesellschaft“.

gefordert. Dass es keinen Ansprechpartner für den verfassten Islam in Deutschland gebe, sei ein Problem, kritisierte der Unionsfraktionschef im Bundestag am Montag bei einer CDU-Veranstaltung zum Thema Integration. Hintergrund der Äußerung waren auch Demonstrationen nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober, bei denen Israel das Existenzrecht abgesprochen worden war. Solange das Verhältnis zwischen Staat und Religion nicht im Sinne einer strikten Trennung geklärt sei, „haben wir hier wirklich eine echte Baustelle in unserer Gesellschaft“. Der Sozialverband Deutschland übt massive Kritik an den Plänen der CDU zum Umbau des Bürgergelds: „Es ist unsäglich, dass mit dieser Debatte wieder Vorurteile gegen Menschen im Grundsicherungsbezug geschürt werden“, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier unserer Redaktion. Entweder habe die Union keinen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Bürgergeld-Bezieher oder schaffe bewusst ein „populistisches Zerrbild“, um daraus politischen Nutzen zu ziehen.

oder schaffe bewusst ein „populistisches Zerrbild“, um daraus politischen Nutzen zu ziehen. Altkanzler Gerhard Schröder hat sich hinter das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung von Taurus-Raketen in die Ukraine und die grundsätzliche Absage an eine Entsendung von Bodentruppen gestellt. „Ich finde, Olaf Scholz macht das, was ich von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde“, sagte der frühere SPD-Chef Schröder der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig forderte er eine deutsch-französische Initiative für Verhandlungen über eine Konfliktlösung in der Ukraine.

in die Ukraine und die grundsätzliche Absage an eine Entsendung von Bodentruppen gestellt. „Ich finde, Olaf Scholz macht das, was ich von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde“, sagte der frühere SPD-Chef Schröder der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig forderte er eine deutsch-französische Initiative für Verhandlungen über eine Konfliktlösung in der Ukraine. Die Kritik an SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nach seinen Äußerungen zu einem möglichen Einfrieren des Ukraine-Kriegs reißt nicht ab. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Montag: „Kriege einfrieren führt gerade nicht zum Frieden. Das gefährdet Frieden.“ Sie warf Mützenich zudem indirekt vor, Ängste in der Bevölkerung zu schüren.

nach seinen Äußerungen zu einem möglichen Einfrieren des Ukraine-Kriegs reißt nicht ab. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Montag: „Kriege einfrieren führt gerade nicht zum Frieden. Das gefährdet Frieden.“ Sie warf Mützenich zudem indirekt vor, Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Die Lehrergewerkschaft VBE hat sich gegen Auftritte von Bundeswehr-Vertretern an Schulen ausgesprochen. Die Schulen müssten zwar ihre Aufgaben „auch im Rahmen aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, wie Kriegen, Pandemien oder Naturkatastrophen“ erfüllen, sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). Das sei jedoch Aufgabe der dafür geschulten Pädagogen .

. Grünen-Chef Omid Nouripour sieht nach den umstrittenen Äußerungen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zum Einfrieren des Ukraine-Kriegs Gesprächsbedarf innerhalb der SPD. Der Parteitagsbeschluss der SPD zu diesem Thema vom Dezember sei komplett anders als das, was Mützenich zuletzt gesagt habe, sagte Nouripour am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Die Sozialdemokratie, vor allem auch Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, haben in den letzten zwei Jahren sehr viel dafür getan, um die falsche Russlandpolitik der letzten Jahre auch wieder einzusammeln und zu aktualisieren.“

Die Politik-News aus der Woche vom 11. bis 17. März finden Sie hier

