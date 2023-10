Israel: Krankenhaus in Gaza getroffen – was bislang bekannt ist

Die IDF veröffentlichte am Mittwoch Drohnenaufnahmen auf „X“, die einen Einschlag israelischer Raketen in das Krankenhaus widerlegen sollen. Demnach würden israelische Luftschläge einen anderen Krater im Boden verursachen. Eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation „Islamischer Dschihad“ sei die wahrscheinlichere Ursache einer Explosion.

Krieg im Nahen Osten Krankenhaus in Gaza getroffen – was bislang bekannt ist

Der Krieg zwischen Hamas und Israel könnte endgültig zu einem Flächenbrand eskalieren. Anlass dafür sind die Berichte über einen mutmaßlichen Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen mit Hunderten Toten. Regierungen aus aller Welt bekunden ihr Entsetzen und fordern Aufklärung. Die Hamas und mehrere arabische Staaten machen Israel für den Angriff verantwortlich. Die israelische Armee wiederum beschuldigt eine andere mit der Hamas verbündete Terrororganisation. Wer ist für den Angriff wirklich verantwortlich? Das ist bisher bekannt.

Am Dienstag kam es auf dem Gelände des Krankenhauses Ahli Arab in der Innenstadt von Gaza zu einer großen Explosion. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums befanden sich nach dem Vorfall Hunderte Opfer unter den Trümmern der Klinik. Die Hamas selbst sprach später von mehr als 500 Toten. Nachrichtenagenturen wie dpa oder AFP konnten die Zahlen bisher nicht bestätigen. Die Informationslage vor Ort gestalte sich als äußerst schwierig. Bilder im Sender al-Dschasira zeigten Sanitäter und Zivilisten, die Leichen in weißen Taschen oder Decken bergen. Das Medienbüro der Hamas sprach von einem „Kriegsverbrechen“.

Helfer bringen ein verletztes Kind in Sicherheit. Nach einem mutmaßlichen Raketeneinschlag auf ein Krankenhaus in Gaza soll es Hunderte Tote geben. Die Hamas beschuldigt Israel, für die Hunderten Toten verantwortlich zu sein. Israel benennt die Terrororganisation „Islamischer Dschihad“ als Urheber der Explosion.

Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Zehntausende Familien im Gazastreifen suchen derzeit in den völlig überfüllten Krankenhäusern des Gazastreifens Zuflucht vor Luftangriffen, mit denen Israel auf den Großangriff der Hamas vom 7. Oktober reagiert. Auch auf dem nun getroffenen Krankenhausgelände hielten sich Menschen auf, die ihre Häuser verlassen mussten.

Israels Militär beschuldigt Terrororganisation „Islamischer Dschihad“ – und zeigt Beweisaufnahmen

Die israelische Armee wies die Verantwortung klar von sich und machte wenig später die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den folgenschweren Angriff auf das Krankenhaus verantwortlich. Darauf wiesen Informationen der Geheimdienste hin, die „auf mehreren uns vorliegenden Quellen basieren“, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Weiter erklärte sie, eine Analyse ergebe, dass „eine Raketensalve von Terroristen in Gaza abgefeuert wurde, die in unmittelbarer Nähe des Ahli-Krankenhauses vorbeizog, als dieses getroffen wurde“.

Israels Militär hat dazu jetzt Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag verantwortlich sei. In dem veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Nach Angaben der Armee schlug dort stattdessen eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihads ein.

Militärsprecher Daniel Hagari hatte zuvor bereits in der Nacht zum Mittwoch Beweise angekündigt. Die israelische Armee verfüge nicht über alle Informationen zu dem Vorfall. „Es gibt viele Luftangriffe, viele misslungene Raketen und viele gefälschte Berichte der Hamas“, Hagari laut israelischen Medien. Der Islamische Dschihad bezeichnete die Anschuldigung Israels am Mittwoch als „Lüge“, mit der das Land „seine Angriffe auf Krankenhäuser rechtfertigen“ und „sich der Verantwortung für sein Verbrechen entziehen“ wolle.

Proteste in zahlreichen arabischen Ländern machen

Seit den ersten Meldungen zu dem mutmaßlichen Raketeneinschlag kam es in muslimisch geprägten Ländern zu heftigen Protesten gegen Israel. Im Iran versammelten sich am frühen Mittwochmorgen hunderte Demonstranten vor der britischen und der französischen Botschaft in Teheran, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Die Demonstranten warfen Eier auf die französische Botschaft und forderten den Tod Englands und Frankreichs. Israel und die USA haben keine Botschaften in Teheran, da sie keine diplomatischen Beziehungen zum Iran unterhalten. Mehrere Tausend Menschen kamen zudem auf einem zentralen Platz der iranischen Hauptstadt zusammen, um ihre Wut über den folgenschweren Angriff zu manifestieren, wie ein AFP-Fotograf berichtete.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi rief einen Tag der Trauer aus und erklärte laut der amtlichen Nachrichtenagentur Irna, dass „die Flammen der US-israelischen Bomben, die heute Abend auf die verletzten Palästinenser im Krankenhaus in Gaza abgeworfen wurden“, die „Zionisten (...) verzehren werden“. Teheran forderte zudem arabische Staaten, die Beziehungen zu Israel unterhalten, auf, diese abzubrechen.

In Istanbul protestierten Palästina-Unterstützer vor dem israelischen Konsulat. Sie geben Israel die Schuld an dem Luftschlag auf das Krankenhaus. Als Hunderte Demonstranten das Konsulat stürmen wollten, kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Foto: UMIT TURHAN COSKUN / AFP

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon verkündete am Mittwoch einen „Tag der Wut gegen den Feind“ und sprach mit Blick auf den Raketenbeschuss von einem „Massaker“ und „brutalen Verbrechen“. Auch in der libanesischen Hauptstadt Beirut demonstrierten nach Angaben eines AFP-Korrespondenten hunderte Menschen vor der US-Botschaft und skandierten „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“ .In Jordanien versuchten Demonstranten, die israelische Botschaft zu stürmen. Die Regierung sagte ein für Mittwoch geplantes Vierer-Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Amman ab. Katar sprach von einem „brutalen Massaker“ und einem „abscheulichen Verbrechen gegen wehrlose Zivilisten“.

Westliche Politiker fordern Untersuchung – gewaltsame Ausschreitungen in Berlin-Neukölln

Biden, der sich auf dem Weg zu einem Solidaritätsbesuch in Israel befand, zeigte sich „empört“ und „betrübt“ angesichts der „Explosion“ in dem Krankenhaus und dem Verlust an Menschenleben. Direkt nach dem Bekanntwerden der Nachricht habe er mit dem jordanischen König und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen und sein nationales Sicherheitsteam angewiesen, Informationen über die Vorfälle zu sammeln.

Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den Angriff scharf. „Wir sind zutiefst schockiert angesichts der Berichte über hunderte Tote im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza. Zivile Ziele, insbesondere ein voll funktionstüchtiges Krankenhaus mit Patienten und medizinischem Personal, dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden“, hieß es auf X, ehemals Twitter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, es gebe „keine Rechtfertigung“ dafür, Zivilisten ins Visier zu nehmen und ein Krankenhaus anzugreifen, und forderte auf X eine Aufklärung.

Im Berliner Bezirk Neukölln ist es in der Nacht zu Mittwoch zu Ausschreitungen gekommen. Es hätten Barrikaden, E-Scooter und ein Kinderspielplatz gebrannt, teilte die Berliner Feuerwehr auf „X“ mit. Zudem hätten Menschen Gegenstände auf der Sonnenallee angezündet, teilte die Berliner Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien mit Pyrotechnik angegriffen und beschossen, die Polizei in der Stresemannstraße mit Steinen beworfen worden. Zwei Polizeikräfte wurden von der Feuerwehr, die mit 40 Kräften vor Ort war, rettungsdienstlich versorgt. Auch in anderen Städten Deutschlands wie Dortmund, Düsseldorf oder Essen ist es zu pro-palästinensischen Protesten gekommen.

