Kann mich der Arbeitgeber aus dem Urlaub holen?

Sommerzeit bedeutet bei vielen Berufstätigen auch die lang ersehnte Urlaubszeit. Doch was ist, wenn im Betrieb doch mal Not am Mann ist? Muss der Arbeitnehmer seinen Urlaub frühzeitig beenden, nur weil der Arbeitgeber dies anordnet?