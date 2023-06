Ampel-Koalition: Mehrheit macht diese Partei für zerstrittenes Image verantwortlich

Laut einer repräsentativen Civey-Umfrage für unsere Redaktion macht eine Mehrheit der Deutschen die Grünen verantwortlich für den Streit innerhalb der Ampel-Koalition. Demnach gaben 57 Prozent der Befragten an, die Partei trage die größte Verantwortung für Streitigkeiten in der Ampelregierung. Auf die FDP entfallen 37 Prozent. Nur eine kleine Minderheit (3 Prozent) sieht die SPD in der Hauptverantwortung.

Dabei machen sich die Anhänger der Streitparteien gegenseitig verantwortlich für das zerstrittene Image der Regierungsparteien. 84 Prozent der Wählerinnen und Wähler der FDP werfen den Grünen vor, die Streitigkeiten zu verursachen. Bei deren Wählern wiederum glauben sogar 94 Prozent, die FDP sei schuld.

AfD-Wähler sind sich einig und halten Grüne für verantwortlich

Nimmt man die Wählerinnen und Wähler der übrigen Parteien in den Blick, lasten 66 Prozent der SPD-Wählerschaft Unstimmigkeiten in der Ampelregierung der FDP an. Die Anhängerinnen und Anhänger von Union (81 Prozent) und AfD (91 Prozent) sehen die Grünen in der Verantwortung. Die Wählerinnen und Wähler der Linken sind sich uneins.

Für die Umfrage wurden rund 5000 Bundesbürger ab 18 Jahren online befragt. Dabei schätzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage ein, welcher Koalitionspartner in der Bundesregierung am ehesten für deren aktuell zerstrittenes Auftreten verantwortlich ist. (fmg)

