Europäische Union Urlaub mit Zug in Europa: EU will Schienenverkehr stärken

Derzeit gibt es in Europa einen Flickenteppich von Vorschriften für den Schienenverkehr, was zu Verzögerungen bei Bahnübergängen führt.

Die EU-Kommission will das Reisen per Zug in Europa wieder attraktiv machen – auch wegen des Klimaschutzes. Das ist derzeit geplant.