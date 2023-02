Berlin-Wahl: FDP mit herber Niederlage

Berlin. Die CDU war als Großstadtpartei schon abgeschrieben – und jetzt das! In der Bundes-CDU herrschte am Sonntagabend Feierlaune: Dass Kai Wegner die CDU in der Hauptstadt mit deutlichem Abstand zur stärksten Kraft gemacht hat, ist ein Erfolg, den lange kaum jemand erwartet hätte. „Berlin hat gewonnen. Berlin kann feiern, Berlin hat eine neue Regierungsoption“, freute sich CDU-Generalsekretär Mario Czaja.

Den Erfolg verbuchte Czaja auch für die Bundespartei: „Es ist immer eine Gemeinschaftsleistung: Bundespartei und Landespartei haben sehr gut zusammengearbeitet“, sagte Czaja in der Hoffnung auf Rückenwind durch den Wahlerfolg. Doch hinter der Partylaune lauerte schon der Kater vom Tag danach: Mit wem kann die CDU in Berlin überhaupt regieren? „Jeder Anstand“ verbiete es, dass die Regierung aus SPD, Grünen und Linke weiter Verantwortung übernehmen könnte, mahnte der CDU-Generalsekretär.

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner feiert einen deutlichen Wahlerfolg.

CDU: Es fehlt der Partei an Partnern

Das Problem der fehlenden Partner stellt sich der CDU in Berlin ganz besonders, beschäftigt die Christdemokraten aber über die Hauptstadt hinaus. Die SPD hat eine anhaltende Groko-Aversion entwickelt, die FDP schrumpft seit ihrer Beteiligung an der Ampel-Koalition im Bund auch in den Ländern aus der Rolle des mehrheitsbeschaffenden Koalitionspartners heraus. CDU und Grüne sind mancherorts politisch zu weit auseinander, und die AfD ist der CDU zumindest bislang zu rechts, um als Bündnispartner infrage zu kommen.

„Wer regieren möchte in Berlin, der muss eine Mehrheit für sich versammeln“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nur wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale. Es war die Kampfansage, dass die SPD die prestigeträchtige Regierungsverantwortung in der Hauptstadt nicht leichtfertig verloren geben will. In Kühnerts Gesicht aber ließ sich der Schreck über das Wahlergebnis ablesen.

Berlin-Wahl: SPD mit großer Enttäuschung

Es ist eine von der SPD für das Wahljahr nicht eingeplante Enttäuschung. Besonders bitter wäre es für die Sozialdemokraten, wenn sie in Berlin mit eine ihrer bisher acht Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verlieren sollten. Das Resultat sei schmerzhaft, sagte Kühnert. „Da beißt die Maus keinen Faden ab.“

Dennoch lässt sich das Ergebnis in einer bundespolitischen Analyse wohl nur schlecht als Quittung für den Kurs von Kanzler Olaf Scholz in der Ukraine-Politik oder das Gerangel in der Ampel um das beste Rezept für die bundesweite Beschleunigung für den Bau von Brücken und Bahntrassen deuten. Zu präsent waren im Wahlkampf Berliner Themen wie Verkehrspolitik, fehlende Wohnungen und die chaotische Verwaltung.

Berlin: Bei der FDP setzt sich die Pleitenserie fort

Aus Sicht der Kanzlerpartei ist aber eine entscheidende Frage, ob das Regieren in der Koalition durch die Ergebnisse der Landtagswahlen schwieriger wird. Denn für die FDP blieb am Wahlabend wieder einmal die Erkenntnis: Das Regieren in der Ampel tut der Partei nicht gut. Nachdem bereits alle Landtagswahlen im vergangenen Jahr in Katastrophen unterschiedlichen Ausmaßes endeten, setzt sich die Pleitenserie in Berlin mit absehbaren Verlusten fort.

Parteichef Christian Lindner hatte schon nach der letzten Wahl versprochen, die Positionen der FDP im Ampel-Bündnis stärker durchsetzen zu wollen. Und dennoch klammerten sich die Freien Demokraten nach der Schließung der Wahllokale wieder an die Fünf-Prozent-Hürde. Selbstbewusstsein können hingegen die Grünen aus der Wahl ziehen. Besonders, wenn sie am Ende in Berlin vielleicht sogar die Regierung anführen sollten.

Linke verschafft sich eine Atempause

Die aufgrund von Flügelkämpfen und schwindendem Wählerinteresse um ihre Rolle als maßgeblicher Kraft im Parteiensystem kämpfende Linke bekommt durch das Ergebnis in Berlin zumindest eine kleine Atempause. Allerdings wäre in der Hauptstadt alles andere als ein Ergebnis in etwa in der Höhe des Resultats der vorherigen Wahl in Berlin einem politischen Totalschaden gleichgekommen. „Angesichts der Gesamtlage ist das für uns ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Für die AfD gilt weiterhin: Wo Unzufriedenheit mit den regierenden Parteien herrscht, profitiert die Partei.