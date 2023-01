Großer Zapfenstreich: Wie und wann wird Lambrecht verabschiedet?

Berlin. Über die scheidende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) heißt es, sie habe mit dem Militär gefremdelt. Die Bundeswehr wird sie dennoch kaum ohne den "Großen Zapfenstreich" verlassen können. Erstens steht ihr die Abschiedszeremonie zu. Zweitens wäre ein Verzicht ein Affront. Die SPD-Frau hat ihren Rücktritt ja gerade nicht mit der Truppe begründet, sondern mit der medialen Fokussierung auf ihre Person.

Großer Zapfenstreich: Lambrechts Schlussakkord

Für Lambrecht klingt der Stress ab – für den Stabsmusikkorps beginnt er erst. Bei der Zeremonie stehen die Musiker zwar nicht im Mittelpunkt, aber alle Augen sind auch auf sie gerichtet. Sie haben wenig Zeit zum Proben und wissen wohl nicht, welche Musikstücke sich die Ministerin aussuchen wird. Für den letzten Akkord hat sie die volle Wahlfreiheit.

Die Truppe rollt nicht für jeden zum Abschied den roten Teppich aus, allemal aber für Bundespräsidenten, Bundeskanzler, für hohe Generäle und natürlich für den "Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt".

Zapfenstreich: Welche Lieder will Lambrecht hören?

Kanzler Gerhard Schröder ließ sich mit "My Way" von Frank Sinatra verabschieden, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit "Wind of Change" von den Scorpions. Bundespräsident Joachim Gauck wählte "Über sieben Brücken musst du gehn" von Karat – ein Hinweis auf seine DDR-Biografie. Ähnliches vermutet man über Kanzlerin Angela Merkel, wollte sie doch Nina Hagens "Du hast den Farbfilm vergessen" hören.

Und Lambrecht? Es gibt mehr Politiker, die aufgeben – als solche, die scheitern. Auf Lambrecht trifft beides zu. Was baut sie wieder auf? "Dont worry, be happy"? Monty Pythons "Always Look on the Bright Side of Life"? Oder doch sentimentaler, mit Trude Herrs "Niemals geht man so ganz"?

Weder steht fest, wann sie aufhört, noch wer ihre Nachfolgerin oder Nachfolger wird. Weder, wo die Zeremonie stattfindet (wohl im Bendlerblock) noch welche Stücke sie hören will. Drei Titel können es sein.

Zapfenstreich: Ursprünglich wurde die Nachtruhe eingeläutet

So viel steht fest: Der Zapfenstreich ist eine abendliche Zeremonie des Militärs: Aufmarsch, Serenade, Musikfolge, Ausmarsch. So wie sie heute ist, kennt man die Zeremonie seit dem 19. Jahrhundert. Der Begriff selbst ist allerdings ungleich älter. Er stammt aus der Zeit der Landsknechte.

Sagt leise Servus: Verteidigungsministerin Lambrecht will dieVerantwortung für die Bundeswehr abgeben.

Ende des 16. Jahrhunderts wurde laut Ministerium erstmals ein Abendsignal in Verbindung mit dem "Zapfenschlag“ erwähnt. Mit einem solchen Schlag (Streich) auf den Zapfen eines Fasses gab man das Signal zur Nachtruhe. Im Laufe der Zeit wurde es üblich, das Zeichen in musikalischer Form zu geben, bei der Kavallerie durch Trompetensignale, bei der Infanterie durch besondere Spielstücke für Flöte und Trommel. Im 19. Jahrhundert kam als weiteres Element dann noch ein Gebet hinzu.

Zapfenstreich: Lambrecht darf sich drei Stücke aussuchen

Der Große Zapfenstreich wird von einem Spielmannszug und einem Musikkorps ausgeführt. Die Kommandos gibt ein Offizier – mindestens im Rang eines Stabsoffiziers. Die musikalische Leitung ist Sache des Musikkorps. Der Große Zapfenstreich marschiert unter den Klängen des "Yorckschen Marsches“ auf. Erst nehmen die Soldaten die Formation ein und richten sie, dann folgt die Meldung an die Person, die geehrt wird.

Daran schließt sich eine Serenade aus drei Musikstücken an, derweil die Formation stillsteht. Dann das Gebet. Auf Kommando nehmen die Soldaten den Helm ab. Danach: Nationalhymne, Abmeldung und der Ausmarsch unter den Klängen des "Zapfenstreichmarsches". Erst danach gehört die Bühne endgültig Lambrechts Nachfolgerin oder Nachfolger.