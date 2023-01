Historische Schmach: McCarthy scheitert im sechsten Wahlgang

Der Republikaner Kevin McCarthy ist bei der Wahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses ein viertes Mal durchgefallen. Auch bei einer Wahlrunde am Mittwoch in der Kongresskammer in Washington konnte McCarthy nicht die erforderliche einfache Mehrheit hinter sich vereinen.

Washington (dpa). Kevin McCarthy muss den nächsten Tiefschlag einstecken: Der Spitzenkandidat der Republikaner ist auchnach sechs Wahlgängen bei der Abstimmung zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gescheitert. Das ergab sich aus dem Resultat der mündlichen Abstimmung am späten Mittwochabend in Washington. Formell muss das Ergebnis noch von der Leiterin der Sitzung in der Parlamentskammer bestätigt werden. McCarthy hatte bereits in fünf vorhergehenden Wahlgängen nicht die erforderliche Zahl an Stimmen erreicht, weil ihm diverse Parteikollegen die Unterstützung verweigerten.

McCarthy gilt als Trumps Kandidat für den dritthöchsten US-Posten

Auch dieses Mal hatten die Republikaner den Abgeordneten Byron Donalds als Gegenkandidaten aufgestellt. Der parteiinterne Gegenkandidat konnte bei der mündlichen Abstimmung erneut 20 Stimmen auf sich vereinigen. „Diese Stadt ist kaputt. Und ich will sie reparieren“, sagte der republikanische Angeordnete Scott Perry vor der Abstimmung. Das ginge nicht, wenn man sich einfach einreihe und das Gleiche tue, was alle vor einem getan hätten. Daher nominiere er Donalds als Gegenkandidaten. McCarthy gilt als Kandidat Donald Trumps, dennoch ist er vor allem bei den politischen Hardlinern der Partei verhasst.

Die Republikanerin Kat Cammack nominierte McCarthy und appellierte an ihre Partei, sich endlich hinter den 57-Jährigen zu stellen. Die Menschen in ihrem Wahlkreis würden ihr mit auf den Weg geben, dass es an der Zeit sei, an die Arbeit zu gehen. Alles andere sei inakzeptabel. Für McCarthy ist das Prozedere eine historische Schlappe und eine öffentliche Bloßstellung.