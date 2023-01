USA: Historische Wahlpleite für Republikaner McCarthy

Im neuen US-Kongress haben die oppositionellen Republikaner künftig mehr Macht - sie stellen im Repräsentantenhaus die meisten Abgeordneten. Im Senat haben die Demokraten weiter die Nase vorn. Für US-Präsident Joe Biden wird das Regieren jetzt wohl noch schwieriger werden. of the US Capitol building

Washington. Heilloses Chaos im Plenarsaal des US-Repräsentantenhauses, eine Verwirrung, die es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hatte: Die Bestimmung des "Sprecher des Repräsentantenhauses", in der Regel eine Routineangelegenheit, wurde nicht im ersten Wahlgang entschieden.

Im Falle des klaren republikanischen Favoriten Kevin McCarthy nicht einmal in der zweiten Runde. Für die republikanische Partei, die so gespalten ist wie selten zuvor, ist das nicht nur eine weitere Schlappe, sondern eine regelrechte Blamage.

Wahl der drittmächtigsten Person im Lande

Möglich ist, dass Stimmen bis tief in die Nacht ausgezählt werden müssen, um zu entscheiden, wer in Zukunft die drittmächtigste Person im Lande ist.

Was alles auf dem Spiel steht, ist nicht zu unterschätzen. Sollten Präsident Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris aus irgendwelchen Gründen nicht imstande sein, ihr Amt auszuüben, dann würde der "Speaker of the House" – während der letzten vier Jahre war das die mächtige Demokratin Nancy Pelosi, in das Oval Office des Weißen Hauses einziehen.

US-Präsident

"Speaker" entscheidet fast eigenhändig über Gesetzentwürfe

Im politischen Tagesgeschäft noch wichtiger: Der "Speaker" ist deswegen so bedeutend, weil er oder sie Fraktionschef der Mehrheitspartei ist und somit fast eigenhändig entscheiden kann, ob Gesetzesentwürfe, die in diesem Fall von einem demokratischen Präsidenten stammen, Chancen haben oder sofort begraben werden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dabei kann es um neue Hilfe für die Ukraine gehen, eine Einwanderungsreform oder besonders brisant, eine Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze, die notwendig sein wird, um die erste Staatspleite in der Geschichte der USA zu verhindern.

Warum tut sich McCarthy so schwer?

Warum aber tut sich der 57-jährige Abgeordnete aus Kalifornien so schwer? Schließlich hatte seine Partei ihn mit klarer Mehrheit zum Spitzenkandidaten gekürt, der gegen den linksliberalen Demokraten Hakeem Jeffries aus New York antrat.

Hätten nur 218 der 222 Republikaner McCarthy im Rennen gegen Jeffries ihre Stimme geschenkt, dann wäre die Wahl längst vorbei. 19 Republikaner stimmten beim ersten Durchgang aber für diverse "MAGA Trumpisten", die ähnlich wie der ehemalige Präsident behaupten, dass die Präsidentschaftswahl 2022 gestohlen wurde.

Folglich hatte am Ende des ersten Durchgangs sogar der Demokrat eine Mehrheit der Stimmen auf dem Konto, nämlich 212, aber nicht genug, um mit 218 zum Sieger erklärt zu werden.

US-Kongress

Rechter Parteiflügel will McCarthy "Verrat" heimzahlen

Sie wollen McCarthy das mächtige Amt verweigern, weil bei den Kongresswahlen sein Spendenkomitee (PAC) mehrere hundert Millionen Dollar investiert hatte, um Kandidaten, die Trump unterstützt hatte, zu demontieren. Das gelang McCarthy, und nun will ihm der rechte Parteiflügel diesen "Verrat" heimzahlen.

Auch fürchten die Erzkonservativen, dass er als "Speaker" zu Kompromissen mit Biden und den als "sozialistisch" verschrienen Demokraten bereit wäre.

Nach seiner Etappenniederlage strahlte McCarthy über das ganze Gesicht, lachte, schüttelte republikanischen Kollegen die Hand und schien nach wie vor siegessicher zu sein. Das könnte aber reiner Zweckoptimismus gewesen sein. Denn wie vieler Wahlgänge es noch bedarf und ob sich McCarthy überhaupt halten kann, war am späten Abend noch unklar.