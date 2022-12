Taiwan: Angst vor dem Krieg wächst – So bereitet sich das Land vor

Taiwan fürchtet eine Invasion Chinas – die Bevölkerung bereitet sich auf einen möglichen Krieg vor. Ein Blick in ein Land in Angst.

Taipeh. In Taiwan dachte man lange Zeit, ein Krieg mit China würde nicht kommen. Alles würde schon gut gehen. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich diese Einschätzung geändert: Auf der kleinen Insel bereitet man sich inzwischen auf das Schlimmste vor.

So auch Wen Liu. Wenn sie von ihrer neuen Freizeitbeschäftigung erzählt, wird ihre Stimme lauter, ihr Sprechtempo höher. „Ich habe gelernt, wie man am klügsten klettert und wie die Logistik kritischer Güter funktioniert.“ Wen Liu, im Hauptberuf Professorin für Ethnologie an der Academia Sinica in Taipeh, lernt gerade eine andere Welt kennen. „Ich habe auch an einem Militärkurs teilgenommen“, erzählt sie. Und sie habe viele Personen in ihrem Bekanntenkreis, die schon mit einer Softgun trainiert hätten.

Droht ein Krieg mit China? Taiwan sieht die Gefahr

Am Telefon erzählt Wen Liu, wie sensibilisiert ihr Heimatland seit einigen Monaten ist. „Bis vor kurzem wollte niemand über Krieg sprechen.“ Jetzt aber sei das Thema an der Tagesordnung. Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben begonnen, Kurse zur Selbstverteidigung anzubieten. „Das Teilnehmerfeld ist erstaunlich divers“, sagt Wen Liu. „Da sind längst nicht nur Militärgeeks. Auch junge Mütter. Und viele Personen, die gar nicht wirklich politisch denken.“ Menschen, die sich schützen wollten. Auch interessant: Habeck-Bericht überrascht – China könnte Taiwan bis 2027 annektieren

In Taiwan, einer 24-Millioneninsel südlich des chinesischen Festlandes, gilt die Gefahr eines Krieges dieser Tage als absolut real. Mehrmals hat Xi Jinping, der von Peking aus Festlandchina regiert, die „Vereinigung“ mit Taiwan angekündigt – notfalls unter Zwang. Und was für Viele bisher wie das Bellen eines vorlauten Hundes klang, fühlt sich seit einigen Monaten wesentlich bedrohlicher an. „Die Invasion Russlands in der Ukraine hat vielen Menschen die Augen geöffnet“, sagt Wen Liu.

Privatpersonen in Taiwan üben für den Krieg

Mehr und mehr Menschen bereiten sich auf den Ernstfall vor. Man sieht es nicht nur an den Verteidigungskursen, die sich offenbar großer Nachfrage erfreuen. Auch die politische Debatte ist vom Kriegsszenario geprägt. Parlamentarier fordern längere Haftstrafen für Personen, die mit Akteuren aus Festlandchina auf eine Weise kooperieren, die die Sicherheit Taiwans gefährde. Zudem könnte der Wehrdienst auf ein Jahr erhöht werden. Häufig ist zu hören, wie Personen mit einer anderen Meinung entweder Verharmlosung oder Kriegstreiberei vorgeworfen wird.

Gegenseitiges Säbelrasseln: Sowohl Taiwan als auch China hielten zuletzt Militärübungen ab.

Auf den ersten Blick wirken die Chancen für Taiwan winzig: Festlandchina, das das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines eigenen Territoriums betrachtet, ist flächen- und bevölkerungsmäßig schier unendlich größer. Entsprechend hat Peking ein viel stärkeres Militär, was auch die jüngsten Aufrüstungsversuche der taiwanischen Regierung kaum wettmachen. Andererseits: Aus den USA und Japan wurde zu verstehen gegeben, dass man im Fall einer Invasion durch Peking auf der Seite Taiwans stünde. Und der Ukraine-Krieg hat gezeigt, was militärische Unterstützung ausmachen kann.

Taiwan im Konflikt mit China: Die Ursprünge liegen mehr als 70 Jahre zurück

Der Taiwan-Konflikt hat seinen Ursprung im Chinesischen Bürgerkrieg, der 1949 mit dem Sieg der Kommunisten endete. Deren Gegner, die Unterstützer der Nationalistischen Partei (KMT) und ihres Anführers Chiang Kai-shek, waren unterdessen auf die Insel Taiwan geflohen, planten von hier aus die Rückeroberung des Festlandes. Je mehr Zeit verging, desto heimischer wurden die Nationalisten in Taiwan. Doch als in Festlandchina das große Wirtschaftswunder begonnen hatte, wurden dort allmählich auch die Ansprüche auf Kontrolle über Taiwan lauter. Lesen Sie dazu: Ein China, zwei Staaten – Wie der Taiwan-Konflikt begann

Taiwan, wo nach dem Tod von Chiang ab den 1980er Jahre der Übergang von einer Militärdiktatur in eine Demokratie gelang, ist heute zutiefst gespalten. Zurück in die Diktatur will offiziell niemand, auch eine Rückeroberung Festlandchinas wird nicht mehr gefordert. Aber die harte Linie, die Präsidentin Tsai Ing-wen und ihre Demokratische Fortschrittspartei (DPP) gegenüber Peking fahren, gefällt nicht jedem.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.

Kritik an der Regierung Taiwans: "Das ist sehr unklug"

„Die DPP versteht nicht, wie man eine gute Verbindung zu Peking unterhält“, sagt Chieh-cheng Huang. In einem Besprechungszimmer der National Policy Foundation, einem Thinktank der heute oppositionellen KMT, lässt er kein gutes Haar an Tsai. „Ihre Partei wirbt damit, China zu provozieren. Das ist sehr unklug!“ Tsai habe einen klugen Wahlkampf gemacht, betreibe aber dumme Politik. Zugleich müsse sie sich zu den NGOs positionieren, die nun die Bevölkerung trainieren und damit eigentlich Staatsaufgaben übernähmen. „Aber von der Präsidentin ist nichts zu hören!“ Lesen Sie auch den Kommentar: Konflikt zwischen China und Taiwan – Das Ende aller Illusionen

Auch die neuen Selbstverteidigungskurse, die von wohlhabenden Patrioten finanziert, aber ohne intensiven Kontakt zum Verteidigungsministerium unterhalten werden, hält Chieh-cheng Huang – ein Mann mit grauem Haar und Hosenträgern – für naiv. Von einer Assistentin lässt er sich eine Camouflage-Jacke ins Zimmer bringen. „Das hier ist meine Jacke. Aber bin ich ein Krieger, weil sie Tarnmuster hat?“ Gerade jetzt müsse man deeskalieren, so Huang. „Wir haben seit 64 Jahren keinen bewaffneten Konflikt gehabt, China seit 1979 nicht. Wir beide würden wie Amateure kämpfen! Was soll das?“