Ukraine-Krieg, Entlastungspaket & Co.: Politiker diskutieren bei "Medien-Q"

Am Donnerstagabend (9. September) hat die FUNKE Mediengruppe zum fünften "MedienQ" in Clärchens Ballhaus eingeladen: Rund 150 Gäste aus Politik, Medien, Wirtschaft und Diplomatie sind in Berlin zusammengekommen.

Berlin. Kaum ein Thema bestimmt die Gespräche derzeit so wie der Krieg in der Ukraine und die Folgen auch hierzulande. Nicht anders war es am Donnerstagabend in Clärchens Ballhaus: Auf Einladung der FUNKE-Zentralredaktion waren rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Diplomatie und gesellschaftlichem Leben in das traditionsreiche Tanzlokal im Herzen von Berlin gekommen.

„Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir unseren Leserinnen und Lesern im Jahr 2022 erklären müssen, wie sie vielleicht ohne Heizung durch den Winter kommen“, sagte Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion, in seiner Begrüßung. „Oder dass ein Raketen-Krieg mit Russland nur ein paar hundert Kilometer von uns entfernt ist.“

Mehrere Gäste gehörten zu der Runde, die erst vor wenigen Tagen das dritte Entlastungspaket verhandelt hatte, mit dem die Regierung den Bürgerinnen und Bürgern angesichts der dramatisch gestiegenen Energiekosten helfen will: Bundesfinanzminister Christian Lindner war ebenso anwesend wie FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich oder Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der als rechte Hand von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gilt. Eine weitere Perspektive auf den Krieg in der Ukraine brachte der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland ein, Andrej Melnyk, in die Gespräche des Abends ein. „Der Überfall Russlands auf die Ukraine war für uns alle ein brachialer Einschnitt“, sagte Jörg Quoos.

Die Verlegergeschwister Niklas Wilcke, Nora Marx und Julia Becker empfangen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Foto: FUNKE Foto Services

Traurige Nachricht: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach informiert Chefredakteur Jörg Quoos während dessen Rede darüber, dass die britische Königin Elizabeth verstorben ist. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

„Unerträglich ist es, dass die Zahl der tätlichen Attacken auf Journalistinnen und Journalisten in alarmierender Weise steigt“, mahnt Julia Becker in ihrer Eröffnungsrede. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Eine Location mit Geschichte: Clärchens Ballhaus ist eines der letzten erhaltenen Ballhäuser des 20. Jahrhunderts. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

Berlinerinnen unter sich: Christine Richter, die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, und Franziska Giffey, Berlins Regierende Bürgermeisterin. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Hamburger unter sich: Chefredakteur Lars Haider mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Gruppenfoto: Andreas Tyrock, Lars Haider, Niklas Wilcke, Katrin Hinrichs, Hajo Schumacher, Nora Marx, Julia Becker und Karl Hans Arnold beim Medien Q in Berlin. Foto: FUNKE Foto Services

Kein Thema bestimmte die Gespräche so wie der Krieg in der Ukraine und seine Folgen; Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk mit Verlegerin Julia Becker und Chefredakteur Jörg Quoos. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

SPD-Chef Lars Klingbeil im Gespräch mit den FUNKE-Geschwistern Niklas Wilcke, Nora Marx und Julia Becker. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

FUNKE-Verlegerin Julia Becker begrüßt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

Hatten was zu lachen: Journalist Cherno Jobatey und FDP-Politikerin Linda Teuteberg. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Prost: FUNKE-Aufsichtsrat Dr. Karl Hans Arnold und Burda-Vorstand Philipp Welte stoßen miteinander an. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Hier trifft sich die Polit-Prominenz: CSU-Politiker Alexander Dobrindt (CSU) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) begrüßen einander. Foto: Reto Klar/FUNKE Foto Services

FUNKE-Kollegen: Andreas Schulte, Carsten Erdmann und Tobias Korenke beim Medien Q. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

Genosse und Genossin: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Katarina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments (beide SPD). Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

Nicht nur Medienleute und Politiker tummelten sich auf dem Medien Q. Auch Gäste wie Alexandra Oetker und Musiker Leslie Mandoki waren willkommen. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

Kunstliebende: FUNKE-Verlegerin Julia Becker mit Timo Miettinen und Julia Stoschek. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Janine Wissler, Parteivorsitzende der Linke, beim Medien Q der FUNKE Mediengruppe in Berlin. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Im Gespräch: Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und Kultursenator Carsten Brosta. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, und Nicola Beer (FDP), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, zusammen mit FUNKE-Geschäftsführer Christoph Rüth. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

Medienmänner: FUNKE-Aufsichtsrat Karl Hans Arnold, WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock und Westfalenpost-Chefredakteur Torsten Berninghaus. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai kam zum Medien Q der FUNKE Mediengruppe. Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Verleger und Autor Florian Langenscheidt mit Begleitung. Foto: Sergej Glanze/Funke Foto Services

FUNKE Faces: Kolumnist Hajo Schumacher und Lars Haider, der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Foto: Sergej Glanze/FUNKE Foto Services

Gute Stimmung: FUNKE-Chefredakteur Jörg Quoos im Gespräch mit CSU-Politiker Alexander Dobrindt. Foto: FUNKE Foto Services

Gut gelaunt: Andrea Glock und Simone Kasik sind Konzerngeschäftsführerinnen der FUNKE Mediengruppe. Foto: FUNKE Foto Services

FDP-Politiker Wolfgang Kubicki kam in Begleitung seiner Ehefrau Annette Marberth-Kubicki. Foto: FUNKE Foto Services



Rolle der Medien in Zeiten des Krieges: „Wir berichten und klären auf, ohne Panik zu erzeugen“

Zur Rolle seiner Redaktion und der Medien insgesamt in diesen Zeiten fügte der Chefredakteur der FUNKE-Zentralredaktion hinzu: „Wir berichten und klären auf, ohne Panik zu erzeugen. Obwohl Panik mehr Aufmerksamkeit bringt und auch ganz gut ‚klickt‘.“ Jörg Quoos betonte: „Wir tun als Medien auch alles, damit Flüchtende aus dem Krieg bei uns würdig behandelt werden und dass das Land und die Gesellschaft in der Krise – egal wie hart sie wird – beisammenbleibt. ‚Obrigkeitshöriger Mainstreamjournalismus‘ nennen das einige aus unserem Gewerbe und versuchen neue Geschäftsfelder mit dem Schüren von Stimmungen zu erschließen. Ich kann Ihnen versprechen: Da machen wir nicht mit.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sorge um den unabhängigen Journalismus als „Lebensmittel der Demokratie“ äußerte an diesem Abend auch Julia Becker, FUNKE-Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende. „Unerträglich ist es, dass die Zahl der tätlichen Attacken auf Journalistinnen und Journalisten in alarmierender Weise steigt“, sagte Julia Becker. „Der Angriff des Bad Lobensteiner Bürgermeisters auf einen Reporter unserer Ostthüringer Zeitung vor wenigen Wochen war ein trauriger Höhepunkt der Eskalation.“

FUNKE-Verlegerin Julia Becker tritt für freie Presse ein

Dass kurz nach diesem Vorfall die Radmuttern am Auto eines Reporters der Ostthüringer Zeitung von einem Unbekannten entfernt beziehungsweise gelockert wurden, zeige „in furchtbarer Weise, dass wir als Verlage, aber auch die Politik alles dafür tun müssen, dass Vertreterinnen und Vertreter der freien Presse auch wirklich frei – und das heißt ohne Bedrohungen – ihrer Arbeit nachgehen können“, sagte die FUNKE-Verlegerin. „Leider ist genau das nicht mehr selbstverständlich in unserem Land.“

Es war das fünfte Mal, dass die FUNKE-Zentralredaktion zahlreiche hochkarätige Gäste zum „Medien-Q“ eingeladen hatte. Aus dem Bundeskabinett folgten auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) der Einladung. Die Opposition war etwa durch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und die Vorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, vertreten. Die beiden Bundestagsvizepräsidenten Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Wolfgang Kubicki (FDP) waren ebenfalls anwesend. Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), fehlte ebenso wenig in der Runde wie Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, und der Musikproduzent Leslie Mandoki.

Ruf nach Förderung der Zeitungszustellung

Julia Becker richtete sich auch mit Kritik an die anwesende Politprominenz. Zum Stand der Diskussion um die für Verlage wichtige Förderung der Zeitungszustellung, sagte sie: „Ich sehe sehr wenige konkrete Anzeichen dafür, dass die Regierung sich für eine wirkungsvolle und ausreichende finanzielle Unterstützung der frühmorgendlichen Zeitungszustellung einsetzt.“ Ihr Appell an die anwesenden Politikerinnen und Politiker: „Sorgen Sie dafür, dass dieses einmalige Versorgungsnetz erhalten bleibt und auch künftig gewährleistet ist, dass täglich Millionen Haushalte aktuelle überregionale und lokale Informationen ins Haus geliefert bekommen.“

Kurz vor Beginn der Veranstaltung war ein heftiger Wolkenbruch über der Hauptstadt niedergegangen. Nach dem langen trockenen Sommer lag an diesem Abend ein Hauch von Herbst über Berlin. Ein Herbst, der über diesen Abend hinaus nicht nur in Politik und Medien noch für viel Gesprächsstoff sorgen dürfte. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.