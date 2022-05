Nato-Beitritt: Schweden und Finnland fürchten Putins Rache

Brüssel. Ein Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens wegen des Ukraine-Kriegs rückt näher. Jetzt wächst die Sorge vor russischen Provokationen und Gewaltaktionen.

Erstes Signal: Russland stellt seine Stromlieferungen nach Finnland ein. In der Nato wird noch Schlimmeres befürchtet. Was plant Russlands Präsident Wladimir Putin, wie reagiert die Allianz?

Putins Rache: Dreht er auch den Gashahn zu?

Den Stopp der Stromimporte aus Russland teilte der finnische Netzbetreiber Fingrid unter Verweis auf Erklärungen des russischen Energieunternehmens Inter Rao in Helsinki mit. Die Ankündigung erfolgte nur einen Tag nach dem Plädoyer der finnischen Staatsspitze für einen „unverzüglichen“ Beitritt zur Nato.

Zur Begründung erklärte das russische Unternehmen, für die Stromlieferungen im Mai noch kein Geld erhalten zu haben; dem war ein Konflikt um russische Forderungen nach einer Bezahlung in Rubel vorausgegangen.

Der finnische Netzbetreiber versicherte, durch Importe aus Schweden und Norwegen sei die Versorgungssicherheit gewährleistet. Nur etwa zehn Prozent des Stromverbrauchs werden durch russische Lieferungen abgedeckt.

Schwedische Regierungsanalyse: Russland kann begrenzte Gewaltakte ausführen

In der Nato wird ebenso wie in der finnischen und schwedischen Regierung damit gerechnet, dass Russland weitere Maßnahmen vorbereitet für die mehrmonatige Übergangszeit, in der beide Länder noch nicht dem Verteidigungsbündnis angehören: Erwartet werden in Nato-Kreisen etwa Cyberangriffe, Provokationen der russischen Marine in der Ostsee oder verstärkte Verletzungen des Luftraums durch russische Flugzeuge.

Eine neue, offizielle Sicherheitsanalyse der Regierung in Stockholm zum Nato-Beitritt Schwedens hält aber noch viel massivere Attacken für möglich: Russland habe die Fähigkeit, „begrenzte Gewaltakte auch gegen Schweden durchzuführen, zum Beispiel Sabotage mit russischen Spezialeinheiten oder Operationen mit Langstreckenwaffen.“

Die Karte zeigt die bisherigen Nato-Mitglieder in Europa in blau, die wahrscheinlichen Neu-Mitglieder Schweden und Finnland in Gelb.

Foto: dpa-infografik GmbH / dpa

Mit einem konventionellen militärischen Angriff rechnet die Analyse der Regierung, an der auch das Parlament beteiligt war, zwar nicht – Russlands sei durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine militärisch geschwächt. Aber: „Russland könnte Cyberangriffe, andere Formen hybrider Angriffe, Verletzungen des schwedischen Luftraums oder Küstenmeeres durchführen oder sich in Schwedens Umgebung auf andere Weise aggressiver verhalten“.

Putins Rache: Drohung mit Atomwaffen

Das schließe den drohenden Hinweis auf Atomwaffen ebenso ein wie die Verlegung militärischer Einheiten oder Waffensysteme in die unmittelbare Umgebung Schwedens. Am wahrscheinlichsten seien verschiedene Arten von Einflussnahmen auf die Öffentlichkeit oder Politiker.

Skandinavier befürchten Verletzungen des Luftraums

In Finnland äußern Politiker auch die Erwartung, dass Russland seine Gaslieferungen einstellen könnte. Auch dies gilt aber als verkraftbar. Zwar bezieht Finnland sein Erdgas zu 94 Prozent aus Russland – doch der Anteil von Gas am finnischen Energieverbrauch beträgt nur drei Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 27 Prozent.

Das russische Außenministerium hatte auf die finnische Positionierung zur Nato umgehend Reaktionen angekündigt, die auch „militärisch-technischer“ Art sein sollen. Der Vizechef des nationalen Sicherheitsrats, der Putin-Vertraute Dmitri Medwedew, hat Schweden und Finnland auch schon die Stationierung von Atomwaffen im Ostseeraum angedroht. Lesen Sie auch: Kommentar: Putin verdreht die Fakten

Schweden demonstriert seine Verteidigungsbereitschaft

Die Verschärfung der Lage kommt nicht unerwartet. Vor allem Schweden war in den vergangenen Monaten Zielscheibe verstärkter russischer Provokationen. Immer wieder kam es zu Verletzungen des Luftraums durch Militärjets.

Nachdem russische Militärs kurz vor dem Krieg eine Besetzung der strategisch wichtigen, schwedischen Ostsee-Insel Gotland ins Gespräch brachten, ließ die Regierung in Stockholm auf der Insel Panzer auffahren. So demonstrierte sie ihre Verteidigungsbereitschaft. Auch die Nato hat sich auf derartige Szenarien vorbereitet.

Nato verstärkt Truppenpräsenz im Ostseeraum

Dabei gilt auch unter Nato-Militärs ein Angriff auf Finnland oder Schweden als sehr unwahrscheinlich, schon weil Russland wegen des Ukraine-Kriegs kaum die nötigen Kapazitäten dafür hat. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat angekündigt, das Bündnis werde auch schon für die mehrmonatige Übergangszeit bis zur bestätigten Nato-Mitgliedschaft – während der die Beistandspflicht noch nicht gilt - Unterstützung für die Sicherheit beider Länder leisten.

Kurze Unterbrechung eines Marine-Einsatzes in der Ostsee, mit dem die Nato nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Verteidigungsbereitschaft gegenüber Russland demonstriert: Die deutsche Korvette "Erfurt" (vorne links), die kanadische Fregatte "Halifax" (hinten links, verdeckt) und die niederländische Fregatte "De Zeven Provincien" (hinten rechts) liegen an der Überseebrücke im Hamburger Hafen, um Vorräte aufzustocken.

Foto: Jonas Walzberg / dpa

Die Nato bereitet dafür eine erhöhte Präsenz von Nato-Truppen im Ostseeraum vor. Die Marine der Bundeswehr und anderer Bündnis-Länder ist ohnehin seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine schon verstärkt in der Ostsee unterwegs.

Außerdem haben Finnland und Schweden offizielle Beistandszusagen erster Nato-Länder für den Fall eines Angriffs erhalten, darunter von Großbritannien und Norwegen. Die Streitkräfte Schwedens und Finnlands sind abwehrbereit. Die finnische Armee kann im Kriegsfall 280 000 Soldaten mobilisieren und ist damit eine der stärksten Europas.

Schweden: Nato-Mitgliedschaft kann Konflikte verhindern

Die schwedische Sicherheitsanalyse schlägt als Schutz gegen russische Aktionen internationale Militärübungen und verstärkte Präsenz von Nato-Truppen direkt in Schweden vor. Doch sei es nicht möglich, alle Risiken möglicher russischer Gegenmaßnahmen mit Sicherheit auszuschließen. Die Analyse betont aber die Vorteile einer schwedischen Nato-Mitgliedschaft: „Sie würde die Schwelle für militärische Konflikte erhöhen und damit einen konfliktpräventiven Effekt in Nordeuropa haben.“

In Schweden werden die in einer Minderheitsregierung regierenden Sozialdemokraten am Sonntag eine Position zur Frage eines Nato-Beitritts beschließen. Wenn sie sich dafür aussprechen – was erwartet wird – könnte die Regierung am Montag einen Beitrittsantrag beschließen.

Nato-Erweiterung – ein Veto der Türkei droht

Die finnische Staatsführung hatte am Donnerstag für einen Beitritt plädiert. Regierung und Parlament dürften am Wochenende und am Montag oder Dienstag entsprechende Beschlüsse fassen. Außerdem spielt das Thema eine Rolle bei einem informellen Treffen der Nato-Außenminister ab Samstagabend in Berlin, an dem die Minister Schwedens und Finnlands teilnehmen.

Dort wird auch beraten, wie die Nato mit den Einwänden der Türkei gegen einen Beitritt von Schweden und Finnland umgehen soll. Er habe zu einer Aufnahme der beiden Länder keine „positive Meinung“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul.

