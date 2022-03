Entlastungspaket: 300 Euro, ÖPNV - Ab wann gilt es?

Weil die Energiepreise durch den Ukraine-Krieg gestiegen sind, will die Bundesregierung die Bürger entlasten. Was ist genau geplant?

Kostenanstieg Energiepaket: So will die Ampel Verbraucher jetzt entlasten

Berlin.

Die Ampel-Koalition hat ein umfassendes Energiepaket beschlossen

Es sieht unter anderem eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro vor

Auch der ÖPNV soll für drei Monate deutlich günstiger werden.

Doch wann tritt das Entlastungspaket in Kraft? Alle Infos in der Übersicht

Mit einem milliardenschweren Entlastungspaket will die Bundesregierung die Preissteigerungen bei den Energiekosten abmildern. Ein erstes Paket im Umfang von rund 15 Milliarden Euro hatte die Ampel-Koalition bereits vor einem Monat am Vorabend des Kriegs in der Ukraine beschlossen. Infolge des russischen Angriffs waren die Preise für Öl und Gas weiter stark angestiegen. Die Koalition wolle Unternehmen wie Verbraucher deswegen "kurzfristig und befristet" schützen, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP). In der Summe ergeben die neuen Beschlüsse noch einmal Entlastungen in Höhe von etwa 15 Milliarden Euro.

Nachdem die Koalitionspartner im Vorfeld sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Art und Weise der Entlastungen gehabt hatten, brauchten die Spitzen von SPD, FDP und Grünen eine Nachtsitzung, um eine Einigung zu erreichen. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte am Donnerstag, die Regierung habe ihre Handlungsfähigkeit in der aktuellen Krise unter Beweis gestellt. Grünen-Chefin Ricarda Lang hob jedoch auch hervor, dass die Regierung "wahrscheinlich nicht jede Belastung auffangen könne".

Lesen Sie hier die wichtigsten Punkte im Überblick.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

1. Energiepauschale: 300 Euro für Erwerbstätige

Unabhängig von der Höhe ihres Verdienstes bekommen alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt. Der Bonus wird unabhängig von anderen steuerlichen Regelungen wie etwa der Pendlerpauschale, der Mobilitätsprämie oder dem Job-Ticket gewährt. Die staatliche Auszahlung soll über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers erfolgen und wird nach dem individuell geltenden Einkommensteuersatz belastet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Zuschuss soll laut Regierungsangaben auch an Rentnerinnen und Rentner gehen. Auch sie müssten den Bonus entsprechend versteuern. Details müssen aber noch geklärt werden. Für Selbstständige gilt: Sie erhalten einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer­vorauszahlung. Für Soloselbstständige, die oftmals keine solche Vorauszahlung leisten, ist dem Vernehmen nach eine Lösung in Arbeit, damit auch sie profitieren.

2. Familienzuschuss in Höhe von 100 Euro

Familien werden mit einer Einmalzahlung von 100 Euro pro Kind unterstützt – zusätzlich zum Kindergeld. Der Betrag solle "schnellstmöglich" über die Familienkassen ausgezahlt werden. Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet.

3. Einmalzahlung für Empfänger von Sozialleistungen

Im ersten Entlastungspaket hatte die Koalition eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen wie der Grundsicherung beschlossen. Diese Zahlung wird nun auf 200 Euro pro Person verdoppelt. Der Betrag wird nicht auf die Regelsätze angerechnet. Sozialhilfeempfänger erhalten allerdings nicht die steuerpflichtige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro. Für das kommende Jahr stellt die Koalition in Aussicht, dass die monatlichen Regelsätze steigen: "Bei den jetzigen Energiepreisen ist davon auszugehen, dass zum 1. Januar 2023 die Regelbedarfe die hohen Preissteigerungen abbilden und damit angemessen erhöht werden."

4. Befristete Senkung der Steuer auf Benzin und Diesel

Die Energiesteuer auf Kraftstoffe wird für drei Monate gesenkt. "Wir werden den Spritpreis reduzieren – beim Benzin um 30 Cent pro Liter und beim Diesel um 14 Cent pro Liter", sagte Lindner. Das sei eine "unmittelbare Maßnahme". Davon profitieren Verbraucher, die viel mit dem Auto unterwegs sind, also etwa die Bewohner ländlicher Regionen oder Pendler. Die Koalition hat aber auch die Wirtschaftsunternehmen wie Handwerker oder die Logistikbranche im Blick.

"Die Kraftstoffpreise haben sich in den vergangenen Monaten stark erhöht", begründen die Koalitionspartner diesen Beschluss. "Daher wollen wir die Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft, insbesondere im Handwerk und in der Logistikbranche, reduzieren." Es werde sichergestellt, dass die Absenkung der Steuer an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werde.

5. ÖPNV wird billiger: Günstigeres Bus- und Bahnfahren

Hilfe bekommen für drei Monate auch die Verbraucher, die kein Auto haben – oder auf Bus und Bahn umsteigen wollen. Unter dem Namen "9 für 90" führt die Ampel für 90 Tage ein Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ein, das neun Euro im Monat kostet. Offen ist, ob und wie die Inhaber von Monats- oder Jahresabos für den öffentlichen Personennahverkehr davon profitieren.

6. Energiesparen in Gebäuden

Wichtig für Immobilienbesitzer: Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Eigentümer sollen zudem ihre über 20 Jahre alten Heizungen austauschen können. Dazu will die Koalition ein bestehendes Programm zum Austausch von Gaskesseln optimieren. Außerdem soll eine Wärmepumpen-Offensive gestartet werden.

Ab wann tritt das Entlastungspaket in Kraft?

Das von der Ampel-Koalition vereinbarte Entlastungspaket tritt voraussichtlich erst weit nach Ostern in Kraft. Die "Bild" berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, dass mit einem Start frühestens zum 1. Juni zu rechnen sei. Grund sei, dass Teile der Vereinbarungen als Gesetze sowohl von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden müssen. Damit rutsche eine endgültige Verabschiedung in den Monat Mai.

Entlastungen wegen hoher Energiepreise: Das sagen Verbände

Der Deutsche Städtetag begrüßte ein richtiges Signal, sieht den Teufel aber im Detail. Es sei unklar, wie das Neun-Euro-Ticket kurzfristig umgesetzt werden könne, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy unserer Redaktion. Die 100 Euro für Sozialhilfeempfänger könnten Belastungen dämpfen, aber: "Hilfreicher wäre, die Regelsätze schon vor dem 1. Januar 2023 anzupassen, statt erst im neuen Jahr".

Der Sozialverband VdK vermisst im Entlastungspaket der Bundesregierung die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner. Zwar seien die Energiepreispauschale und Einmalzahlungen für Sozialleistungsbeziehende "richtige Schritte", erklärte der Verband am Donnerstag. "Aber die Ampel-Koalition hat auch eine Chance verpasst: Für Rentnerinnen und Rentner tut sie nichts." Dabei seien gerade Menschen mit kleinen Renten besonders auf das Geld angewiesen.

Der VdK schlug einen Aufschlag auf die Rente vor, der direkt ausgezahlt wird. Es wäre zudem "besser gewesen, die Mehrwertsteuer auf Medikamente zu senken als auf Sprit", erklärte der Verband.

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt