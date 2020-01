Söder will Regierung umbauen: Neue Minister – und jüngere

Berlin. Ist die Große Koalition in ihrer derzeitigen Verfassung eigentlich noch zu gebrauchen? Zumindest einer hat Zweifel daran, ob das gegenwärtige Personal in der Bundesregierung so unbedingt bis ans Ende der Legislaturperiode durchhalten sollte. CSU-Chef Markus Söder ist in diesem Fall der Kritiker.

Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ zieht er zur Begründung seiner Umbaupläne – konkret sollte es in seinen Augen offenbar neue und jüngere Minister geben – einen Vergleich mit dem deutschen Volkssport heran: „Das ist wie im Fußball: In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften. Wir sollten daher bis Mitte des Jahres das Regierungsteam verjüngen und erneuern. Denn es braucht Aufbruchstimmung.“

Söder zweifelt an Großer Koalition – neuer Schwung sei jetzt wichtig

Offenbar findet er diese Aufbruchstimmung bei den derzeitigen Bundesministern unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht. Ohnehin wisse er nicht, ob die Große Koalition noch zu Großem fähig sei. Halte man tatsächlich bis zur nächsten Bundestagswahl 20021 durch, „ist es wichtig, neuen Schwung in die Regierung zu bringen.“

Wer nun allerdings auf konkrete Vorschläge hoffte, wurde von Söder im Interview enttäuscht. Namen auszutauschender Minister wollte Söder nicht nennen. Er sagte aber: „Es geht vor allem um Inhalte. Für die Union muss das Thema Innovation und Wirtschaft an erster Stelle stehen. Im internationalen Vergleich beginnt Deutschland gegenüber den USA und China zurückzufallen. Da müssen wir deutlich zulegen und auf Augenhöhe mit der Welt bleiben.“

Indirekte Kritik an Altmaier und Seehofer?

Wirtschaftsminister ist Merkels langjähriger Vertrauter Peter Altmaier (CDU), 61 Jahre alt. Die drei Koalitionsparteien entscheiden über die von ihnen zu besetzenden Ministerposten allerdings jeweils selbst; in Eigenregie auswechseln könnte Parteichef Söder also allenfalls die CSU-Minister.

Ältester in der Kabinettsriege ist mit 70 Jahren Söders Parteikollege, Innenressortchef Horst Seehofer. Zweitälteste ist mit 65 Jahren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) selbst, drittältester mit 64 Entwicklungsminister Gerd Müller, ebenfalls CSU.

Gerade an einer derzeit nach wie vor heftig umstrittenen Person will Söder aber festhalten. Für Verkehrsminister Andreas Scheuer gibt es keine mahnenden Worte – trotz schlechter Umfragewerte und einem Untersuchungssausschuss zur Maut-Vergabe. Bei dem auch noch im Raum steht, ob er die Mitarbeitenden aktiv behindere.

Söder findet, Maut-Flop-Minister Scheuer leistet „gute Arbeit“

Scheuer leiste „gute Arbeit“, sagte er. „Ich bin überzeugt, dass er die Vorwürfe im Untersuchungsausschuss mit großer Ernsthaftigkeit vollständig aufklären wird.“ Die sanfte Bewertung mag vielleicht in Scheuers Herkunft begründet sein. Wie Söder ist er in der CSU. Aber, das lässt Söder dann doch noch raus: „Die Maut darf nicht zu einer dauerhaften Hypothek werden.“

Klare Absagen gibt es dann noch an zwei Themen, die immer wieder diskutiert werden. Das Tempolimit, immerhin von den Deutschen mehrheitlich gewollt, käme mit ihm nicht. „Das ist keine neue Klimaidee, sondern ein Vorschlag der 80er Jahre.“ Und auch die Vermögenssteuer sei kein Thema, man brauche stattdessen eine „Lösung für die Negativzinsen von Sparern.“ Zuletzt hatte es noch gute Nachrichten für Söder gegeben – er muss nicht ins Gefängnis. (ses/dpa)