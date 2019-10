Landtagswahl Wahl in Thüringen 2019‬‬: Was passiert ohne Mehrheit?

Am Wahlsonntag haben sich Bodo Ramelow, Mike Mohring und Björn Höcke noch einmal zu ihren Erwartungen geäußert.

In Umfragen zur Landtagswahl in Thüringen 2019 gab es bis jetzt keine Mehrheit. Das könnte einem Kandidaten in die Karten spielen.