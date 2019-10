Thüringen-Wahl 2019 im Newsblog: Wahlbenachrichtigung verloren? Was tun?

Am 27. Oktober wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sagen ein spannendes Ergebnis voraus. Wir berichten im Newsblog.

Erfurt. Am 27. Oktober sind die Bürger von Thüringen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Der Wahlkampf war zuletzt überschattet von Morddrohungen gegen Spitzenkandidaten. Ob dies auch Auswirkungen auf den Ausgang der Wahl hat, wird sich zeigen.

Laut jüngsten Umfragen dürfte die Linke um Ministerpräsident Bodo Ramelow zwar stärkste Kraft werden, doch fraglich ist, ob Ramelow eine Regierungskoalition schmieden kann. In einer Bevölkerungsgruppe steht jetzt schon eine hohe Wahlbeteiligung fest: bei den Spitzenkandidaten liegt sie bei 100 Prozent. Wir berichten im Newsblog:

Thüringen-Wahl 2019 – Das Wichtigste in Kürze:

Rund 1,8 Millionen Thüringer sind wahlberechtigt

Es gibt 44 Wahlkreise

Mindestens 88 Abgeordnete werden in den Landtag in Erfurt einziehen

44 Politiker werden direkt gewählt (Erststimme)

44 Politiker kommen über die Landesliste in den Landtag (Zweitstimme)

Thüringen-Wahl 2019, Sonntag, 27. Oktober: Ist eine „Simbabwe“-Koalition möglich?

13.32 Uhr: Bei der Landtagswahl in Thüringen hat sich am Sonntag eine deutlich höhere Wahlbeteiligung abgezeichnet als 2014. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 12 Uhr rund 31,2 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahlbeteiligung bei 19,9 Prozent. Die Briefwähler sind dem Landeswahlleiter zufolge in diesen Zahlen nicht enthalten.

Thüringens Spitzenkandidaten geben Stimme ab Thüringens Spitzenkandidaten geben Stimme ab

13. 15 Uhr: Die Umfragen deuteten kurz vor der Wahl auf eine Pattsituation hin. Weder die Linke um Ministerpräsident Bodo Ramelow, noch die anderen Parteien hätten demnach eine tragfähige Koalition in Aussicht. Und so stellt sich die Frage zur Wahl in Thüringen 2019: Was passiert ohne Mehrheit? Bodo Ramelow jedenfalls dürfte von solch einem Ausgang profitieren.

Aktuell regiert in Thüringen Rot-Rot-Grün – also eine Koalition aus Linken, SPD und den Grünen. Für einen Regierungswechsel müsste sich wohl eine „Simbabwe“-Koalition finden, die dann aus CDU, SPD, FDP und Grünen bestehen würde. Allerdings müssten die möglicherweise beteiligten Parteien dafür noch Stimmen gewinnen.

12.59 Uhr: Bei der Suchmaschine Google fragen sich am Wahltag wohl viele Thüringer, was man tun kann, wenn die Wahlbenachrichtigung verloren ist. Die Antwort ist relativ simpel: Auch mit einem gültigen Ausweis, Reisepass oder auch einem Führerschein ist eine Stimmabgabe möglich, wie der Bundeswahlleiter zur Problematik bekannt gibt.

12.46 Uhr: Während viele Thüringer noch auf dem Weg zum Wahlbüro sind, steht in einer Bevölkerungsgruppe schon die Statistik zur Wahlbeteiligung. In dieser Gruppe beträgt sie sogar 100 Prozent.

Mike Mohring, Spitzenkandidat der CDU, gibt seine Stimme für die Landtagswahl in Thüringen ab.

Foto: Michael Reichel / dpa

Denn Bodo Ramelow (Die Linke), Mike Mohring (CDU) und Björn Höcke (AfD) haben bis zum Mittag auch abgestimmt. Damit waren alle Spitzenkandidaten der großen Parteien schon bei der Stimmabgabe.

10.47 Uhr: Auch Anja Siegesmund, Spitzenkandidatin der Grünen, hat bereits ihre Stimme abgegeben:

Anja Siegesmund, die Spitzenkandidatin der Grünen, hat ihre Stimme in Jena abgegeben.

Foto: Frank May / dpa

09.50 Uhr: Ohne Verzögerungen haben die Wahllokale in Thüringen um 8 Uhr geöffnet. Der erste Spitzenkandidat hat bereits seine Stimme abgegeben: Dirk Adams von den Grünen.

Dirk Adams, Spitzenkandidat der Grünen, bei seiner Stimmabgabe.

Foto: Robert Michael / dpa

09.06 Uhr: Den Umfragen zufolge dürfte es spannend werden: Nach den letzten Erhebungen wackelt die Mehrheit der rot-rot-grünen Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke).

Die Erhebungen sehen die Linke zwar als stärkste Partei, die Regierungspartner Grüne und SPD aber unter zehn Prozent. Für die AfD werden starke Zugewinne prognostiziert. Die CDU muss demnach mit Verlusten rechen. Unsicher ist, ob die FDP in den Landtag kommt. Den Erhebungen zufolge steuert Thüringen auf eine schwierige Regierungsbildung zu.

08.30 Uhr: In Thüringen haben an diesem Morgen die Landtagswahlen begonnen. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Noch bis 18 Uhr können Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben.

Zuletzt wurde 2014 ein neuer Landtag gewählt. So schnitten die Parteien damals ab:

CDU: 33,5 Prozent.

Linke: 28,2 Prozent.

SPD: 12,4 Prozent.

AfD: 10,6 Prozent.

Grüne: 5,7 Prozent.

FDP: 2,5 Prozent.

Im Jahr 2014 betrug die Wahlbeteiligung 52,7 Prozent.

Samstag, 26. Oktober: Endspurt im Wahlkampf

20.46 Uhr: Mit Politprominenz haben Thüringer Parteien im Schlussspurt noch einmal um Wählerstimmen geworben. Die Grünen holten am Samstag ihre Bundesvorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock nach Erfurt und Jena.

Bei den Sozialdemokraten suchten neben Kandidaten für den SPD-Vorsitz auch die kommissarische SPD-Parteichefin Malu Dreyer in der Thüringer Landeshauptstadt den Dialog mit den Wählern. Dreyer hob die Arbeit der Thüringer SPD in der rot-rot-grünen Koalition hervor. Die Regierungsbilanz der Sozialdemokraten sei eine sehr, sehr gute, betonte Dreyer. „Man kann nur sagen, Thüringen steht wirklich sehr gut da und mit unseren Ressorts haben wir auch echte Akzente gesetzt.“

Für die CDU trat bei einer Kundgebung in Erfurt die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf. „Rot-Rot-Grün hat es in den vergangenen fünf Jahren versemmelt“, sagte sie vor Anhängern der CDU. „Dass die Regierung Ramelow abgewählt wird, das wollen wir erreichen“, rief CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring. Ziel der CDU sei eine „Regierung der bürgerlichen Mitte“.

Freitag, 25. Oktober: Letzte Auftritte der Kandidaten

13.56 Uhr: Die AfD steht in den Prognosen nicht schlecht da – was einigen ziemlich missfällt. Ein Café in Jena hat sich einen Weg einfallen lassen, wie man vielleicht einige Wähler umstimmen kann. Oder: Zumindest die potenziellen Nichtwähler mobilisieren könnte.

Das Café Schillerhof verspricht in einem Facebook-Post Freibier für den Fall, dass die Rechtskonservativen unter 25 Prozent bleiben. Das kann passieren, muss aber nicht – die Prognosen zeigen die Partei bei 24 Prozent.

Die Gratis-Bewirtung soll Sonntag ab 20 Uhr stattfinden. Aber die Besitzer gehen noch weiter. Schafft die AfD es nicht ins Parlament, würde es fünf Jahre lang Freibier geben. Das ist dann allerdings doch eher unwahrscheinlich.

6.09 Uhr: SPD, Linke und FDP schließen am Freitag ihren Wahlkampf für die Thüringer Landtagswahl ab. Bei einer Kundgebung in Gera (16 Uhr) tritt der Spitzenkandidat der SPD, Wolfgang Tiefensee, mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf. In Erfurt wird Ministerpräsident Bodo Ramelow als Spitzenkandidat der Linken reden. Dazu wird auch der ehemalige Bundestagsfraktionschef der Linken, Gregor Gysi, erwartet. Die FDP lädt in Erfurt zum Wahlkampfabschluss mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich und Parteichef Christian Lindner ein.

5.13 Uhr: Im Endspurt des Wahlkampfes wird der Ton deutlich rauer, das zeigte sich bei einer Wahlkampfveranstaltung am Donnerstag. Dort forderte die Thüringer Linken-Chefin, AfD-Kandidaten aus dem Polizeidienst zu werfen.

Donnerstag, 24. Oktober 2019: Linke verliert leicht in Umfrage

5.43 Uhr: Wenige Tage vor der Thüringer Landtagswahl sind keine realistischen Parlamentsmehrheiten für eine künftige Landesregierung erkennbar. Laut der neuen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Thüringer Zeitungen der FUNKE Mediengruppe liegt die Linke bei 28 Prozent.

Das bedeutet im Vergleich zur letzten Umfrage des Instituts vor einem Monat ein Minus von einem Prozentpunkt. Die CDU (plus 1 Punkt) und die unveränderte AfD liegen gleichauf bei 24 Prozent. Die Grünen verlieren erneut leicht und liegen noch bei acht Prozent – während sich die SPD bei neun Prozent hält. Die FDP würde es mit fünf Prozent knapp in den Landtag zurückschaffen.

Eine Regierungsbildung wäre nach dem Sonntag schwierig. Die aktuellen Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne kommen gemeinsam nur auf 45 Prozent. Gleichzeitig erreicht eine sogenannte Simbabwe-Koalition unter Führung der CDU unter Beteiligung von SPD, Grünen und FDP zusammen auch nur 46 Prozent. Die CDU hat eine Koalition mit der Linken oder der AfD ausgeschlossen.

Mittwoch, 23. Oktober: Morddrohungen überschatten Wahlkampf

7.00 Uhr: Im Vorfeld der Wahl gab es mehrere Morddrohungen gegen den CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring. Mohring hatte eine Woche vor der Wahl eine Drohmail gegen ihn veröffentlicht. Schon Ende September hatte es bereits eine erste Drohung gegeben. Dazu gab es Drohungen gegen den Grünen-Chef Robert Habeck, der im Thüringer Landtag aufgetreten war.

Thüringen-Wahl: Das sagt Mohring über die Morddrohung gegen ihn Thüringen-Wahl- Das sagt Mohring über die Morddrohung gegen ihn

5.32 Uhr: Die Umfragen zur Landtagswahl in Thüringen sagen ein spannendes Ergebnis hervor. Denn die Linke kam zuletzt laut infratest dimap auf 29 Prozent, gefolgt von CDU und AfD mit jeweils 24 Prozent. SPD und Grüne liegen bei 8 bis 9 bzw. bei 7 bis 8 Prozent. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag zittern.

Wenn das Ergebnis bei der Wahl in etwa so auskommt, ist fraglich, ob Ministerpräsident Bodo Ramelow eine ausreichende Mehrheit im Parlament hinter sich versammeln kann. Er müsste wohl auf eine Koalition mit SPD und Grünen hinarbeiten.

(ac)