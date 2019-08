Italien: Fünf Sterne und PD wollen neue Regierung bilden

In Italien hat sich am Mittwoch eine neue Regierungskoalition gebildet. Fünf-Sterne-Bewegung und PD wollen künftig zusammen regieren.

Luigi di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, nach seinem Treffen mit Staatschef Sergio Mattarella am Mittwochabend.

Regierung Fünf Sterne und Sozialdemokraten wollen in Italien regieren

Rom.. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD haben sich am Mittwoch auf die Bildung einer neuen Regierung in Italien verständigt. Dies teilte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio nach einem Treffen mit dem Präsidenten mit. An der Spitze soll Guiseppe Conte als Premierminister stehen.

„Wir haben dem Staatspräsidenten heute gesagt, dass es eine politische Einigung mit den Sozialdemokraten gibt, damit Giuseppe Conte erneut den Regierungsauftrag bekommen kann“, sagte Di Maio nach dem Ende der Konsultationen bei Staatschef Sergio Mattarella .

Durch die Einigung werden Neuwahlen abgewendet, bei denen die rechte Lega Umfragen zufolge stärkste Kraft geworden wäre. Lega-Chef Matteo Salvini hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen und auf eine Neuwahl gepocht.

(rtr/dpa)