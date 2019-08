CDU-Wirtschaftsrat warnt vor Koalitionen mit Linken und AfD

Der Wirtschaftsrat der CDU warnt die Partei vor Koalitionen am linken und rechten Rand. AfD und Linkspartei seien absolut keine Option.

Berlin.. Der Wirtschaftsrat der CDU hat vor einer möglichen Koalition mit der Linkspartei in den Bundesländern gewarnt. „30 Jahre nach Fall der Mauer und dem Sturz der SED-Diktatur beobachte ich am linken Ende des radikalen Spektrums eine sehr beunruhigende Entwicklung: Die SED-Nachfolgerin wird immer hoffähiger gemacht“, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, dieser Redaktion.

Demokraten müssten gleiche Distanz zu den politischen Rändern halten. „Denn SPD und Grüne überspringen immer schamloser aus Machtkalkül die Wand, die Demokraten von den Gegnern unserer Staatsordnung trennt“, betonte Steiger.

Er forderte die CDU auf, zu AfD und Linken gleichermaßen Abstand zu wahren und auch ihre möglichen Koalitionspartner daran zu messen. Der Abgrenzungsbeschluss der CDU gegen die AfD „konsequent und richtig“.

CDU-Wirtschaftsrat hält AfD für nicht koalitionsfähig

<3„Die AfD ist in keiner Weise koalitionsfähig und hat ein großes Problem mit Extremisten in ihren Reihen.“ Das gelte an vielen Stellen auch für die Linke. „Es wird der Demokratie massiven Schaden zufügen, wenn man sich aus Machttaktik oder Verzweiflung mit den politischen Randparteien von rechts oder links verbündet.“

Der Wirtschaftsrat war vor wenigen Wochen hart mit der Partei ins Gericht gegangen – sie habe ihren Markenkern verloren. Dazu passte die Warnung des CDU-Vize Laschet, die Union dürfe „die Grünen nicht grün überholen.“ (FMG)