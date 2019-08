Der Verfassungsgerichtshof in Leipzig urteilte: Die AfD darf nicht mit 61, sondern nur mit 30 Listenkandidaten in Sachsen antreten.

Berlin.. Die AfD darf zur Landtagswahl in Sachsen am 1.September nur mit 30 Listenkandidaten antreten. Das hat der Verfassungsgerichtshof in Leipzig am Freitag entschieden.

Ursprünglich hatte die AfD 61 Kandidaten nominiert, wegen formaler Mängel wurden aber nicht alle zugelassen.

(dpa)

