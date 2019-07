Carola Rackete: Entscheidung über Prozess dauert wohl noch

Rom.. Die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete wird in Italien erneut vernommen. Am Donnerstag (10 Uhr) steht eine Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft in der sizilianischen Stadt Agrigent an. Diese ermittelt gegen die 31-Jährige aus Niedersachsen unter anderem wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Widerstandes gegen ein Kriegsschiff.

Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch war mit Dutzenden Migranten an Bord Ende Juni ohne Erlaubnis der Regierung in Rom in italienische Gewässer und in den Hafen von Lampedusa gefahren. Dabei hatte sie ein Schiff der Finanzpolizei, die zu den Streitkräften gehört, gestreift.

Rackete wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Eine Ermittlungsrichterin hob diesen jedoch später wieder auf – sehr zum Ärger von Italiens rechtspopulistischem Innenminister Matteo Salvini. Das Schiff „Sea-Watch 3“ wurde festgesetzt.

Gericht hebt Hausarrest gegen Sea-Watch-Kapitänin auf

Carola Rackete: Entscheidung über Prozess womöglich erst im Herbst

Das Verfahren gegen Rackete wird sich aller Voraussicht nach länger hinziehen. Staatsanwalt Salvatore Vella hatte der Deutschen Presse-Agentur zuvor erklärt, dass wohl erst nach dem Sommer eine Entscheidung fällt, ob es zu einem Prozess gegen die Kapitänin kommen soll oder ob die Vorwürfe fallen gelassen werden.

Rackete kann sich frei bewegen und könnte theoretisch auch nach Deutschland zurückkehren. Bisher hielt sie sich in Italien an einem unbekannten Ort auf. Möglicherweise teilt sie diese Tage etwas zu ihren künftigen Plänen mit. Ihren Anwälten zufolge will sie sich am Donnerstag allerdings nicht vor der Presse äußern.

Sea-Watch-Kapitänin Rackete nach Drohungen an geheimen Ort gebracht

Unabhängig von der Anhörung am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft Berufung gegen die Freilassung Racketes beim obersten Gerichtshof in Rom eingereicht. Sea-Watch hält es jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass die Deutsche wieder festgenommen wird.

Noch keine Einigung zur Seenotrettung

Die Frage nach einer fairen Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen ist unterdessen weiter ungeklärt. Die Innenminister der EU-Staaten rangen bei Gesprächen in der finnischen Hauptstadt Helsinki zunächst vergeblich darum, sich auf eine Übergangsregelung zu einigen.

Es hätten sich bislang nicht genügend Länder bereiterklärt, bei einer von Deutschland und Frankreich vorangetriebenen Initiative mitzumachen, sagte der luxemburgische Minister Jean Asselborn am späten Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur.

Gespräche sollen am Donnerstag weitergehen

Neben Luxemburg sagten demnach bei dem Treffen lediglich Portugal und Finnland ihre grundsätzliche Unterstützung zu. Hinzu kämen nach derzeitigem Stand noch drei bis vier am Abend nicht vertretene EU-Staaten, sagte Asselborn. Insgesamt sei man damit bei nicht einmal zehn Ländern. „Das ist traurig“, kommentierte er.

Bundesinnenminister Horst Seehofer äußerte sich am Mittwochabend zunächst nicht zu den Gesprächen. Sie sollen an diesem Donnerstag fortgesetzt werden. Der CSU-Politiker hat zuletzt stark für das Projekt geworben und dringt auf eine schnelle Einigung. Innenminister Heiko Maas warb in der Flüchtlings-Verteilung für ein „Bündnis der Hilfsbereiten“. FDP-Chef Christian Lindner wiederum sprach sich für legale Fluchtwege nach Europa aus.

Mittelmeerstaaten fühlen sich vom Rest der EU alleine gelassen

Die geplante Übergangsregelung soll verhindern, dass Italien und Malta Schiffen mit geretteten Menschen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen. Beide Staaten hatten dies in der Vergangenheit mehrfach getan, weil sie befürchteten, mit der Verantwortung für die Migranten von den EU-Partnern alleine gelassen zu werden.

Sea-Watch kritisiert Europäische Staatengemeinschaft

Infolge dessen harrten Menschen auf privaten Rettungsschiffen oft tagelang an Bord aus, bis eine Lösung gefunden war. Das sind die Gründe für Europas Versagen im Flüchtlingsdrama.

Neben der „Sea-Watch-3“ sorgte unter anderem auch die Irrfahrt der „Alan Kurdi“ für Aufsehen. Diese jüngsten Fälle warfen die Frage auf, was bei der Seenotrettung eigentlich erlaubt ist und was nicht.

(dpa/cho)