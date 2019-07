Offenbar Terroranschlag geplant - Razzien gegen Islamisten in NRW

Köln.. Islamistische Gefährder stehen am Donnerstagmorgen im Fokus bei Razzien der Polizei in NRW. Hinweise von Sicherheitsbehörden hätten „konkrete Anhaltspunkte für eine Anschlagsplanung“ gegeben. Durchsucht wurden Wohnungen in Düren und Köln. Zwei Männer wurden in Düren zur Vernehmung mit auf die Wache genommen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Sie hätten möglicherweise einen Anschlag begehen wollen.

Der Einsatz einer Spezialeinheit begann um 4 Uhr morgens. Details wurden zunächst nicht bekannt. Einschätzungen zur Gefahrenlage und erste Ergebnisse der Durchsuchungen will die Polizei am Vormittag mitteilen.

Die Durchsuchungsmaßnahmen vor Ort dauern an. pic.twitter.com/MRD4kbTyc9 — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) July 18, 2019

Verfassungsschutz warnt vor Gefahr durch Islamisten

Noch Ende Juni hatte der Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht auf die unverändert hohe Gefahr durch islamistisch motivierten Terrorismus hingewiesen. Die Behörde erklärte, dass die Zahl der Islamisten 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 25.800 auf 26.560 Personen gestiegen ist – und die der Salafisten von 10.800 auf 11.300. Das seien „ausreichend gesicherte Zahlenangaben“.

Amtschef Thomas Haldenwang und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) reklamierten den Erfolg für sich, dass es 2018 keinen islamistischen Terrorakt gab. Er blieb aus, weil die Sicherheitsbehörden eine Reihe von Anschlagsplänen „in unterschiedlichen Vorbereitungsstadien“ aufdeckten.

Polizei vereitelte 2018 in Köln womöglich Terroranschlag mit Biowaffen

Einer dieser Pläne davon wurde unweit von dort geschmiedet, wo heute erneut Durchsuchungen stattgefunden haben. Im Juni 2018 hatten Einsatzkräfte in Köln größere Mengen Rizin sicherstellen können – der erste Fall einer dschihadistisch motivierten Herstellung von Biowaffen in Deutschland.

Eindringlich mahnte der Verfassungsschutz, der islamistische Terrorismus sei weiterhin weltweit präsent. Selbst komplexe Anschläge wie bei den Attentaten von Paris im November 2015 könnten „nicht ausgeschlossen werden“.

(ba/dpa)