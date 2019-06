Istanbul-Wahl: Erdogans AKP gesteht Wahlniederlage ein

AKP des türkischen Präsidenten verliert erneut Bürgermeisterwahl in Istanbul. Der Gewinner heißt Ekrem Imamoglu von der CHP.

Ekrem Imamoglu bei der Stimmabgabe am Sonntag in Istanbul.

Ankara. Bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul liegt einem Medienbericht zufolge der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP-Partei am Sonntag vorn. Laut CNN Türk entfallen 53,6 Prozent der Stimmen auf Imamoglu und nur 45,4 Prozent auf den ehemaligen Regierungschef Binali Yildirim von der AKP.

Wahlberechtigt waren am Sonntag rund 10,5 Millionen Menschen. Bei der Wahl am 31. März hatten rund 8,8 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben, was auf eine Wahlbeteiligung von 84 Prozent hinauslief. Diesmal rechnen Meinungsforscher mit einer Rekordbeteiligung.

Der Kandidat der AKP, Yildirim, gestand seine Niederlage ein. Dies gilt als Rückschlag für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine regierende AKP. Auch bei der letzten Wahl im Frühjahr siegte die Opposition, Erdogan pochte wegen vermeintlicher Unregelmäßigkeiten auf Wahlwiederholung.

Türkei: Kommunalwahl wurde zunächst annulliert

Die mit Spannung erwartete Neuwahl des Bürgermeisters in Istanbul war weitgehend geordnet verlaufen. Das bestätigten Beobachter an den Urnen, unter ihnen die Grünen-Abgeordnete Margit Stumpp. Die Wahl wurde national wie international aufmerksam beobachtet. Vielen gilt sie als Test für den Zustand der Demokratie im Land.

Duell um Bürgermeisteramt in Istanbul

Erste Teilergebnisse wurden noch am Abend erwartet. „Uns wird berichtet, dass die Wahllisten und Abläufe korrekt sind“, sagte Stumpp der Deutschen Presse-Agentur. „Wir hören hier von keinerlei Unstimmigkeiten.“ Sie sprach von einer „beachtlichen Wahlbeteiligung“. Die Wahllokale schlossen um 1600 Uhr MESZ.

In Istanbul leben fast 20 Prozent der Türken

Der Istanbuler Bürgermeisterposten ist der wichtigste im Land. In Istanbul leben mit rund 16 Millionen Menschen fast 20 Prozent aller Türken. Die Bedeutung der Wahl geht aber weit über das Lokale hinaus.

Bei der Kommunalwahl im März hatte Erdogan schwere Verluste erlitten. Sein Gegner Imamoglu ist daraufhin zum Istanbuler Bürgermeister ernannt worden. Doch seine Freude über den Sieg war nur von kurzer Dauer: Erdogan gelang es mit seinem Protest, die Wahl zu annullieren.

(rtr/aba)