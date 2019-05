Istanbul: Opposition protestiert gegen Annullierung der Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterwahl in Istanbul soll wiederholt werden. Ein Erdogan-Gegner hatte gewonnen. Seine Anhänger gingen auf die Straße.

Demonstranten protestierten in Istanbul gegen die Entscheidung der Wahlkommission, die Bürgermeister-Wahl in Istanbul zu annullieren.

Türkei Proteste nach annullierter Bürgermeisterwahl in Istanbul

Istanbul. Die Ankündigung der türkischen Wahlkommission, die Bürgermeisterwahl in Istanbul zu annullieren und zu wiederholen, hat wütende Proteste der Opposition nach sich gezogen. Die Europäische Union fordert eine Erklärung, Kritik kam auch aus Deutschland.

Die Wahlkommission hatte die Wiederholung damit begründet, dass es bei der Wahl Ende März zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Die erneute Wahl soll nun am 23. Juni stattfinden. Damit gab die Kommission am Montag einem Antrag der Regierungspartei AKP statt.

Die Republikanische Volkspartei CHP war bei der Kommunalwahl in Istanbul am 31. März mit nur 13.000 Stimmen oder 0,2 Prozentpunkten Vorsprung vor der islamisch-konservativen AKP zum Sieger ernannt worden. Die Wahlkommission hatte den Erdogan-Gegner Ekrem Imamoglu (CHP) dann zum Istanbuler Bürgermeister ernannt. Allerdings könnte ihm das Mandat nun wieder abgenommen werden.

Landesweit war Erdogans AKP bei der Kommunalwahl stärkste Partei geworden. Allerdings hatte sie in Metropolen an Zuspruch verloren. Vier der fünf größten Städte des Landes – darunter Ankara und Istanbul – waren an die Opposition gegangen.

Wahl-Wiederholung – Opposition protestiert in Istanbul

Ein Anhänger von Imamoglu, Bürgermeister der Republikanischen Volkspartei (CHP) in Istanbul, auf einer Kundgebung in Istanbul.

In Istanbul gingen Anhänger der Opposition auf die Straße und protestierten gegen die Entscheidung der Wahlkommission. In mehreren Bezirken der Stadt standen die Menschen an den Fenstern und schlugen auf Töpfe und Pfannen – eine Protestform, die sich während der regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013 etablierte hatte. Die Menge skandierte „Recht, Gesetz, Gerechtigkeit“ und forderte die Mitglieder der Wahlkommission zum Rücktritt auf.

Die AKP hatte eine Wiederholung der Abstimmung in Istanbul beantragt und unter anderem eine Überprüfung der Wahlhelfer gefordert. Präsident Recep Tayyip Erdogan von der AKP hatte wiederholt die Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses in der größten türkischen Kommune angezweifelt.

Kritik aus Deutschland und von der EU

Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth hat vor übereilten Reaktionen auf die Wahlwiederholung gewarnt. „Selbstverständlich wird die Türkei unter der Willkürherrschaft eines Präsidenten Erdogan kein Mitglied der Europäischen Union werden“, sagte die Grünen-Politikerin unserer Redaktion. Ein formaler Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen wäre aber „fatal, denn er würde eine Wiederannäherung in der Zeit nach Erdogan massiv erschweren, vielleicht sogar unmöglich machen“.

Roth kritisierte die Entscheidung der Wahlkommission als gezielten Angriff der Regierungspartei AKP auf Demokratie und Rechtsstaat. „Die Botschaft von Präsident Erdogan ist überdeutlich: Wenn dem Autokraten das Ergebnis nicht passt, wird neu gewählt“, sagte sie. „Um die eigene Macht zu erhalten, nimmt er schwersten politischen und wirtschaftlichen Schaden für sein Land in Kauf und riskiert endgültig den sozialen Frieden.“

EU fordert Begründung für Entscheidung zur Wahlwiederholung

Die EU rief die zuständige Wahlkommission dazu auf, die Gründe für ihre Entscheidung offen zu legen. „Die Begründung für diese weitreichende Entscheidung, getroffen in einem höchst politisierten Kontext, sollte unverzüglich einer öffentlichen Untersuchung zugänglich gemacht werden“, erklärten die EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini und Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn am Montag.

Freie, faire und transparente Wahlen seien essenziell für jede Demokratie und auch für die Beziehung zwischen der EU und der Türkei, heißt es in ihrer Stellungnahme.

Europarats-Präsident Thorbjorn Jagland wählte ebenfalls kritische Worte: „Die Entscheidung des Hohen Wahlrates hat das Potenzial, das Vertrauen der türkischen Wähler in die Wahlbehörden schwer zu beschädigen.“ Die notwendigen Voraussetzungen für freie und faire Wahlen müssten vor dem Wahltag überprüft werden und nicht danach.

Proteste in mehreren Istanbuler Bezirken

Ekrem Imamoglu hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul knapp gewonnen.

Noch-Bürgermeister Imamoglu warf der Wahlkommission vor, unter dem Einfluss der AKP zu stehen und kündigte eine Erklärung an. Er reagierte zunächst gelassen und teilte ein Video auf Twitter, dass ihn beim Fastenbrechen mit einer Familie in Istanbul zeigt und sagte: „Alles wird sehr gut meine Bürger, meine lieben Leute. Alles wird gut.“

CHP-Vizechef Onursal Adigüzel zeigte sich dagegen empört: „Gegen die AKP bei der Wahl anzutreten ist erlaubt, aber gewinnen ist verboten“, schrieb er auf Twitter. „Dieses System, das den Willen des Volkes mit Füßen tritt und die Justiz ignoriert, ist weder demokratisch noch legitim. Das ist schlicht und einfach eine Diktatur.“

Niederlage war ein Gesichtsverlust für Erdogan

Die Hauptstadt Ankara, die ebenfalls an die Opposition ging, und die Wirtschaftsmetropole Istanbul wurden 25 Jahre lang von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert. Die Niederlage für die AKP in diesen Städten war ein Gesichtsverlust für Erdogan, der selbst einst Bürgermeister von Istanbul war.

Das wochenlange Gezerre um das Ergebnis in der größten Stadt der Türkei wurde auch international aufmerksam verfolgt.

Die Entscheidung der Wahlkommission könnte sich auch auf die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft auswirken und zu einem weiteren Verfall der Lira führen. Die Lira gab unmittelbar nach Bekanntwerden der Entscheidung des Gremiums nach. Die Türkei befindet sich seit Ende des Jahres in der Rezession. Die Inflation liegt konstant hoch bei rund 20 Prozent. Vor allem Lebensmittel werden immer teurer. (dpa/rtr/sdo)