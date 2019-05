Kippa-Diskussion: Michel Friedman sorgt sich um Sicherheit

Berlin. Der Zentralrat der Juden hat auf die Warnung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, an Juden, in der Öffentlichkeit keine Kippa zu tragen, reagiert. Der Präsident der Zentralrates, Josef Schuster, sagt: „Es ist seit längerem eine Tatsache, dass Juden in einigen Großstädten potenziell einer Gefährdung ausgesetzt sind, wenn sie als Juden zu erkennen sind.“

Schuster sagte zudem, dass die nun eingesetzte Debatte um die Kippa positiv sei. Es sei gut, wenn die Situation von in Deutschland lebenden Juden „auch auf höchster politischer Ebene mehr Aufmerksamkeit erfährt“.

Der Publizist Michel Friedman hatte hingegen die Warnung des Antisemitismusbeauftragten aufs Schärfste kritisiert.

„Das ist ein Offenbarungseid des Staates“, sagte Friedman am Samstag zu den Äußerungen Kleins. Friedman verwies auf Artikel 4 des Grundgesetzes, der unter anderem die Religionsfreiheit garantiert. „Anscheinend versagt der Staat, dies allen jüdischen Bürgern im Alltag zu ermöglichen“, sagte der 63-Jährige.

Verrohung und Enthemmung der Gesellschaft

Felix Klein ist Antisemitismus-Beauftragter der Bundesregierung.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services / Reto Klar / Funke Foto Service

Klein hatte unserer Redaktion gesagt, er warne Juden vor dem Tragen der Kippa: „Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Das muss ich leider so sagen.“ Er habe seine Meinung „im Vergleich zu früher leider geändert“.

Er begründete das mit der „zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung“, die einen fatalen Nährboden für Antisemitismus darstelle.

Friedman kritisierte: „Wenn ein Beauftragter der Bundesregierung offiziell der jüdischen Gemeinschaft mitteilt, ‘ihr seid nicht überall in Deutschland vor Judenhass und Gewalt sicher’, dann ist das ein Armutszeugnis für den Rechtsstaat und die politische Realität in Deutschland.“

Staat muss Sicherheit aller Menschen gewährleisten

Dort, wo man nicht sicher sei, habe der Staat dies mit allen Mitteln sicherzustellen, sagte der frühere Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. „Der Staat muss gewährleisten, dass Juden sich überall angstfrei zu erkennen geben können“, sagte Friedman.

„Ich empfehle allen, diese Aussagen sehr ernst zu nehmen“, sagte Friedman zu dem Interview von Klein. „Dort, wo Juden nicht sicher und frei leben können, werden es bald auch andere nicht mehr können“, warnte Friedman.

Zahl der antisemitischen Straftaten steigt

Vor allem antisemitische Straftaten sind 2018 gegenüber dem Vorjahr um fast 20 Prozent gestiegen, so die Angaben der Polizei. Dabei: Beleidigungen, judenfeindliche Parolen an Hauswänden, aber in Einzelfällen auch Übergriffe auf der Straße. Eine Studie zeigt, ein Großteil der jüdischen Bevölkerung glaubt, dass der Antisemitismus in Deutschland deutlich zunimmt. (msb/dpa/epd/ac)