Theresa May: Britische Premierministerin tritt zurück

Theresa May kündigt Rücktritt als Parteichefin für 7. Juni an

Theresa May kündigt Rücktritt als Parteichefin für 7. Juni an

Theresa May kündigt Rücktritt als Parteichefin für 7. Juni an

London. Die britische Premierministerin Theresa May hat am Freitag ihren Rücktritt als Parteichefin der konservativen Partei – der Tories – bekanntgegeben. Sie hatte am Freitagmorgen den Vorsitzenden des 1922-Ausschusses, Sir Graham Brady, getroffen. Dieser hatte May die Wahl eines neuen Parteichefs vorgeschlagen.

In der nächsten Woche werde die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden der Tories beginnen. De facto bietet May ihren Rücktritt zum 7. Juni an. Bis dahin werde May ihr Amt als Premierministerin behalten, sagte sie in einem Statement. Zum Ende ihrer Erklärung hatte May mit Emotionen zu kämpfen. Ihre letzten Wort sprach die Premierministerin unter Tränen. Sie sagte, sie habe ihre Ämter stets als Aufgabe fürs Leben gesehen und sie mit Liebe ausgeführt.

Formal tritt May erstmal als Parteichefin zurück. Doch ein solcher Rücktritt bedeutet auch das Ende von May als Regierungschefin. Beide Ämter sind in Großbritannien traditionell miteinander verknüpft. Ihr blieben möglicherweise aber noch einige Wochen im Regierungssitz Downing Street, bis ein Nachfolger gewählt ist.

Theresa May: Minister haben Brexit-Plan nicht mehr mitgetragen

Mays Kabinett ist sowieso im Aufruhr. Die Ministerin für Parlamentsfragen, Andrea Leadsom, war am Mittwochabend aus Protest gegen die Brexit-Politik von May von ihrem Posten zurückgetreten. Es war der 36. Minister­abgang innerhalb von drei Jahren.

Die Tage der Premierministerin waren schon seit Wochen gezählt, nachdem sie gezwungen worden war, zu versprechen, dass sie für die zweite Phase der Brexit-Gespräche nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Dann wird es um die konkrete Ausgestaltung des Brexit gehen, den Mays Fraktion lieber einem ausgewiesenen Hardliner überlassen will. Immerhin konnte sich die Regierungschefin noch ausbitten, in einem letzten Versuch über den von ihr ausgehandelten Austrittsvertrag im Unterhaus abstimmen zu lassen. Dreimal war er schon abgelehnt worden, ein vierter Anlauf sollte in der ersten Juniwoche erfolgen.

Als May am Mittwochnachmittag in einer Erklärung vor dem Unterhaus ihr „Gesetz über das EU-Austrittsabkommen“ vorstellte, wurde deutlich, wie isoliert sie ist. Und das buchstäblich: Die meisten Hinterbänkler verließen den Sitzungssaal, als May sich den Fragen der Opposition stellen musste. Und die halbe Kabinettsmannschaft zog es vor, erst gar nicht zu erscheinen. Die Minister waren entrüstet, dass May bei den Themen Zollunion und zweites Referendum über Kabinettsabsprachen hinausgegangen war, um die Stimmen von abtrünnigen Labour-Abgeordneten einzufangen.

May will Parlament über Brexit-Referendum abstimmen lassen May will Parlament über Brexit-Referendum abstimmen lassen May will Parlament über Brexit-Referendum abstimmen lassen

May hat sich lange vor dem Rücktritt bewahren können

Als der Außenminister Jeremy Hunt und der Innenminister Sajid Javid um ein Gespräch mit May in ihrem Amtssitz baten, wurde ihnen eine Audienz verwehrt. May habe wohl, spottete einer ihrer Fraktionskollegen, „in der Downing Street das Sofa gegen die Tür gerammt“. Die Schlagzeilen der Zeitungen am Donnerstag waren entsprechend verheerend: „Kabinett-Coup“, „Unter Belagerung“ „Das Ende ist nahe“, „May zieht sich in den Bunker zurück“, „Die letzten Stunden“. Ein Foto zeigte sie sogar mit Tränen in den Augen im Auto. In einem Leitartikel nach dem anderen wurde die Regierungschefin beschworen, ihren Platz zu räumen.

Bisher hatte sich May immer erfolgreich vor dem Abtritt retten können. Sie hat, könnte man sagen, eine Karriere daraus gemacht, niemals aufzugeben. Sie ist immer wieder abgeschrieben, als Auslaufmodell und sogar als „Zombie-Premierministerin“ bezeichnet worden.

Winston Churchill war von 1940 bis 1945 Premierminister und führte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Seit 1940 haben 12 Männer und zwei Frauen das Amt des britischen Premiers bekleidet. Wir stellen alle Kandidaten vor. Foto: Central Press / Getty Images

Clement Richard folgte Churchill behütet. Foto: ZUMA/Keystone / imago

Er war von 1945 bis 1951 der britische Premier. Foto: imago stock&people

Der konservative Sir Winston Churchill kam 1951 bis 1955 das zweite Mal zum Zug. Foto: Hulton Archive / Getty Images

Anthony Eden war von 1955 bis 1957 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Foto: Baron / Getty Images



Harold Macmillian war von 1957 bis 1963 ranghöchster Minister der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Sir Alec Douglas-Home war lediglich 363 Tage im Amt – von 1963 bis 1964. Foto: imago stock&people

Harold Wilson – umringt von den „Beatles“ – war zwischen Oktober 1964 und 1970 Premierminister. Foto: Central Press / Getty Images

Edward Heath wurde am 20. Juni 1970 gewählt. Foto: Harry Todd / Getty Images

Der konservative Politiker blieb bis 1974 im Amt. Foto: imago



Harold Wilson wurde im März 1974 zum zweiten Mal zum britischen Premier gewählt. Er blieb bis März 1976 im Amt. Foto: Central Press / Getty Images

James Callaghan war von 1976 bis 1979 Premierminister. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Margaret Thatcher wurde 1979 als erste Frau in das Amt gewählt. Foto: Photoshot / imago

„Die Eiserne Lady“ übte ihr Amt ohne Unterbrechung und länger als jeder andere britische Premierminister des 20. Jahrhunderts aus – bis 1990. Foto: Keystone / Getty Images

John Major folgte Margaret Thatcher im November 1990. Er blieb bis 2007. Foto: sepp spiegl / imago



Tony Blair war von 1994 bis 2007 Vorsitzender der Labour-Partei und ... Foto: Christopher Furlong / Getty Images

... von 1997 bis 2007 dann der britische Premier. Foto: UPi Photo / imago

Gordon Brown war von Juni 2007 bis Mai 2010 Premierminister des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland – sowie Vorsitzender der Labour-Partei. Foto: UPI Photo / imago stock&people

David Cameron bekleidete das Amt vom 11. Mai 2010 bis zum 13. Juli 2016. Er trat zurück, nachdem die britischen Wähler sich für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union entschieden hatten. Foto: REUTERS / CARLOS BARRIA / REUTERS

Theresa May wurde am 13. Juli 2016. zur britischen Premierministerin gewählt. Foto: REUTERS / STEFAN WERMUTH / REUTERS



Winston Churchill war von 1940 bis 1945 Premierminister und führte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Seit 1940 haben 12 Männer und zwei Frauen das Amt des britischen Premiers bekleidet. Wir stellen alle Kandidaten vor. Foto: Central Press / Getty Images

Clement Richard folgte Churchill behütet. Foto: ZUMA/Keystone / imago

Er war von 1945 bis 1951 der britische Premier. Foto: imago stock&people

Der konservative Sir Winston Churchill kam 1951 bis 1955 das zweite Mal zum Zug. Foto: Hulton Archive / Getty Images

Anthony Eden war von 1955 bis 1957 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Foto: Baron / Getty Images



Harold Macmillian war von 1957 bis 1963 ranghöchster Minister der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Sir Alec Douglas-Home war lediglich 363 Tage im Amt – von 1963 bis 1964. Foto: imago stock&people

Harold Wilson – umringt von den „Beatles“ – war zwischen Oktober 1964 und 1970 Premierminister. Foto: Central Press / Getty Images

Edward Heath wurde am 20. Juni 1970 gewählt. Foto: Harry Todd / Getty Images

Der konservative Politiker blieb bis 1974 im Amt. Foto: imago



Harold Wilson wurde im März 1974 zum zweiten Mal zum britischen Premier gewählt. Er blieb bis März 1976 im Amt. Foto: Central Press / Getty Images

James Callaghan war von 1976 bis 1979 Premierminister. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Margaret Thatcher wurde 1979 als erste Frau in das Amt gewählt. Foto: Photoshot / imago

„Die Eiserne Lady“ übte ihr Amt ohne Unterbrechung und länger als jeder andere britische Premierminister des 20. Jahrhunderts aus – bis 1990. Foto: Keystone / Getty Images

John Major folgte Margaret Thatcher im November 1990. Er blieb bis 2007. Foto: sepp spiegl / imago



Tony Blair war von 1994 bis 2007 Vorsitzender der Labour-Partei und ... Foto: Christopher Furlong / Getty Images

... von 1997 bis 2007 dann der britische Premier. Foto: UPi Photo / imago

Gordon Brown war von Juni 2007 bis Mai 2010 Premierminister des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland – sowie Vorsitzender der Labour-Partei. Foto: UPI Photo / imago stock&people

David Cameron bekleidete das Amt vom 11. Mai 2010 bis zum 13. Juli 2016. Er trat zurück, nachdem die britischen Wähler sich für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union entschieden hatten. Foto: REUTERS / CARLOS BARRIA / REUTERS

Theresa May wurde am 13. Juli 2016. zur britischen Premierministerin gewählt. Foto: REUTERS / STEFAN WERMUTH / REUTERS



Im Kabinett von May ging nichts mehr

Dass sie stets den Anfeindungen widerstanden hat, machte sie zur Stehauffrau des Königreichs. Ihre Verbissenheit wurde zum Markenzeichen. Wie hoch muss ihre Schmerzschwelle sein, fragte man sich, wenn sie wieder und wieder vom Unterhaus abgewatscht wurde. Doch zum Schluss wurde es zu eng für sie. Seit Monaten hatte May kaum mehr gemacht, als Zeit zu schinden. Die Engländer haben die Redensart „to kick the can down the road“, etwa: die Büchse die Straße entlang kicken. Damit drücken sie aus, etwas auf die lange Bank schieben zu wollen. Und May war die unbestrittene Weltmeisterin im Büchsenkicken.

Theresa Mays Modegeschmack ist extravagant. Ihre Kleider- und Schuhwahl wird in den sozialen Netzwerken und in der britischen Boulevardpresse oft heiß diskutiert, ... Foto: imago/ZUMA Press

... denn die Britin zeigt ihre Füße gerne mal im Leoparden-Muster. Foto: imago/Paul Marriott

Mal schlicht in Leo-Slippern,... Foto: imago/i Images

...mal auffälliger in Leo-Pumps mit Farbakzenten. Foto: imago/i Images

Aber auch Lack-Slipper mit Glitzersteinchen am Absatz ... Foto: imago/ZUMA Press



... oder bunte Streifen-Ballerinas trägt sie mit Würde. Foto: imago/Paul Marriott

Die neue Premierministerin fällt neben ihren sonst so konservativ gekleideten Kollegen auf. Das politische Parkett betritt sie auch in kniehohen Lackstiefeln, in Kitten-Heels oder nietenbesetzten Ballerinas. Foto: imago/i Images

Über die Schuhwahl der Politikerin diskutiert ganz Großbritannien. Während dieses Paar Pumps mit Schleife eher schlicht ausfällt,... Foto: imago/ZUMA Press

... bringt Theresa May mit diesen Ballerinas samt Knutschmund den Punk in ihren Amtssitz Downing Street 10. Foto: imago/i Images

Das passt natürlich: der Union Jack auf Theresa Mays Sneakern. Foto: imago/ZUMA Press



Ein ums andere Mal hat sie Abstimmungen über ihren Brexit-Deal entweder verschieben oder nach Niederlagen erneut ansetzen lassen. Schließlich hatte sie eine Regierung angeführt, in der nichts mehr ging. Das Kabinett war tief gespalten. Vakante Ministerposten wurden nicht mehr besetzt. Im Unterhaus konnten keine neuen Gesetze mehr eingebracht werden. Das Gezerre um den Brexit paralysierte die gesamte Regierung und führte dazu, dass sich im Land die Stimmung gegen die Regierung, gegen Politiker allgemein und gegen das Parlament gekehrt hat.

Protestwahl von beiden Seiten

Wer am Donnerstag bei den Wahlen zum Europaparlament wählen ging , war ein Wutbürger: Jene, die erzürnt über die Unfähigkeit der Regierung sind, den versprochenen Austritt aus der EU umzusetzen, strömten zur neugegründeten Brexit-Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage. Umfragen sehen seine Brexit-Partei bei 38 Prozent. Eine Protestwahl ist es auch für diejenigen Bürger, die voller Entsetzen auf die negativen Konsequenzen eines Brexit blicken und zu Parteien umschwenkten, die ohne Wenn und Aber für den Verbleib in der EU sind. Die großen Volksparteien hatten in dieser Wahl gar nichts zu melden, obwohl es die Konservativen mit laut Umfragen etwa sieben Prozent weit schlimmer treffen dürfte als Labour, die auf etwa 17 Prozent kommen könnte.

Die Kandidaten für die Nachfolge von Theresa May hocken schon seit mehreren Wochen in den Startlöchern. Ob es Sajid Javid oder der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab ist, ob sie Liz Truss (Finanzen), Michael Gove (Umwelt) oder Jeremy Hunt heißen: Diesmal dürften mehr als ein Dutzend Bewerber ihren Hut in den Ring werfen.

Der mit Abstand aussichtsreichste Kandidat ist der ehemalige, aus Protest gegen Mays Brexit-Deal zurückgetretene Außenminister Boris Johnson. Seine Popularität bei den Mitgliedern der Konservativen Partei, die in einer Urwahl über die Nachfolge zu entscheiden haben, ist unbestritten. Außerdem werden ihm bei möglichen vorgezogenen Neuwahlen zum Unterhaus die besten Chancen eingeräumt, der Brexit-Partei Paroli bieten und Labour schlagen zu können.