Venezuela: Guaidó ruft Militär zum Sturz von Nicolas Maduro auf

Caracas. In Venezuela hat der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó das Militär aufgerufen, sich ihm in der Schlussphase des Machtkampfes gegen Präsident Nicolas Maduro anzuschließen. Das Ende der Unterdrückung durch Maduro habe begonnen, sagte Guaidó in einem Video, das am Dienstag auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht wurde.

Zuvor hatten Soldaten den seit Jahren inhaftierten venezolanischen Oppositionsführer Leopoldo López aus dem Hausarrest befreit. „Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Guaidó befreit“, schrieb López am Dienstag auf Twitter.

Guaidó ruft für Mittwoch zu größten Protesten des Landes auf

Guaidó deutete an, er werde bei seinen Umsturzplänen aus den Reihen des Militärs unterstützt. „Die nationalen Streitkräfte haben die richtige Entscheidung getroffen, und sie zählen auf die Unterstützung des venezolanischen Volkes“, sagte er. Deutschland und zahlreiche andere Staaten hatten Guaidó als Präsident anerkannt.

Guaidó hatte die Venezolaner in den vergangenen Wochen immer wieder auf den Widerstand gegen Maduro eingeschworen. Für Mittwoch hat Guaidó die größten Proteste in der Geschichte des Landes angekündigt.

