Musik aus Film "The Dark Knight Rises" - Tweet von Donald Trump gesperrt

Berlin. Twitter hat am späten Dienstagabend (Ortszeit) einen Tweet von US-Präsident Donald Trump gesperrt, weil dieser ein urheberrechtlich geschütztes Musikstück enthält. Trump twitterte ein zweiminütiges Video für seine Wahlkampagne 2020, das mit einem Song aus dem Batman-Film „The Dark Knight Rises“ unterlegt war.

Wie „BuzzFeed News“ berichtet, beanstandet die US-Filmgesellschaft Warner Bros. eine Verletzung des Copyright des Songs „Why Do We Fall“ des deutschen Film-Komponisten Hans Zimmer. „Die Nutzung des Stücks aus ,The Dark Knight Rises’ im Kampagnen-Video war nicht autorisiert“, sagte ein Sprecher dem Nachrichten-Portal. Die angemessenen juristischen Schritte seien eingeleitet worden.

Clip zeigte Barack Obama und Hillary Clinton

Der Tweet ist nun nur noch mit gesperrtem Video zu sehen.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019

Ursprünglich zeigte der Clip laut Berichten verschiedene Demokraten wie Barack Obama und Hillary Clinton und auch Comedians wie Rosie O’Donnell und Amy Schumer. Gegengeschnitten waren Aufnahmen von Donald Trump, die ihn mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zeigen. Im Begleittext hieß es dazu: „First they ignore you, then they laugh at you, then they call you racist“. (les)