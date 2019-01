Einigung mit Annegret Kramp-Karrenbauer: Diese Rolle soll Friedrich Merz künftig in der Partei spielen

Parteiarbeit Einig mit Kramp-Karrenbauer: So will Merz der CDU helfen

Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz Anfang Dezember in Leipzig: Merz wird sich an der Ausarbeitung des neuen CDU-Parteiprogramms beteiligen.

Parteichef ist er nicht geworden, trotzdem will sich Friedrich Merz weiter in der CDU engagieren. Nun steht fest, in welcher Rolle.