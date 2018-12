Streit ums Geld bremst den UN-Klimagipfel in Kattowitz aus

Beim Klimagipfel in Kattowitz geht es in die Verlängerung. Noch immer wird vor allem über Finanzzusagen für arme Länder gestritten.

Während in Kattowitz verhandelt, wurde in Berlin für den Klimaschutz demonstriert.

Kattowitz. Bei den UN-Klimaverhandlungen im polnischen Kattowitz haben Vertreter von fast 200 Staaten lange um eine Einigung gerungen. Am Abend kam aus Polen sogar die Nachricht über Verlängerung des Gipfels bis Samstag. „Das wird eine lange Nacht. Wir werden jetzt noch sehr, sehr lange verhandeln“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die für Deutschland nach Kattowitz gereist ist.

Zwar hatte die polnische Präsidentschaft am Freitag einen insgesamt 144-seitigen Entwurf für ein Gipfel-Ergebnis vorgelegt. An diesem jedoch gab es reichlich Kritik.

Auch nach zweiwöchigen Verhandlungen waren wesentliche Punkte noch ungelöst. Ein Streitpunkt war, wie transparent und vergleichbar die Leistungen der Staaten zur Eindämmung des CO 2 -Ausstoßes sein sollen. „Wir kämpfen dafür, dass sich nicht nur die halbe, sondern die ganze Welt beim Klimaschutz in die Karten schauen lässt“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). China hatte zuvor Kompromissbereitschaft erkennen lassen.

Streit über Finanzzusagen für die ärmsten Länder

Gerungen wurde auch um die Verbindlichkeit von Finanzzusagen an die ärmsten Länder, damit diese die Folgen des Klimawandels bewältigen können. Von 2020 an sollen die Industriestaaten jährlich 100 Milliarden Dollar zahlen – aus öffentlichen und privaten Quellen.

Für Streit sorgte zudem das Thema Schäden und Verluste durch den Klimawandel. Besonders verwundbare Staaten hatten dafür gekämpft, dies in der Abschlusserklärung eindeutig anzuerkennen. In ersten Entwürfen war das Thema jedoch in eine Fußnote gerutscht, was Hilfsorganisationen empörte: „Das ist eine Beleidigung“, sagte Sabine Minninger von Brot für die Welt.

Umstritten war auch die Frage, wie Länder künftig im Klimaschutz mit anderen Ländern zusammenarbeiten können und wie sie auf den weltweiten Kohlenstoffmärkten mit CO 2 -Zertifikaten handeln sollen. Die Art und Weise, in der die Regeln auf die Länder angewendet werden, könnte bestimmen, wie effektiv sie sind, gleichzeitig aber auch Schlupflöcher schaffen, hieß es in deutschen Verhandlungskreisen .

Ziel des UN-Gipfels war die Umsetzung des Pariser Klimavertrags, der die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad begrenzen soll. In mehreren deutschen Städten beteiligten sich am Freitag Hunderte Kinder und Jugendliche an einem Schülerstreik für mehr Klimaschutz.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.