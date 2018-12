Umstrittener UN-Migrationspakt in Marrakesch angenommen

Marrakesch. Nach heftigen Diskussionen in den vergangenen Wochen – auch in Deutschland – ist der UN-Migrationspakt bei einer internationalen Konferenz in Marokko angenommen worden. Nasser Bourita, Präsident der Konferenz, verkündete die Verabschiedung des bereits ausgehandelten Dokuments zur besseren Bewältigung der weltweiten Migration am Montag in Marrakesch.

Zum Auftakt der UN-Konferenz in Marrakesch hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Wichtigkeit des umstrittenen Migrationspakts zuvor hervorgehoben. Er betonte, dass der Pakt rechtlich nicht bindend, aber dennoch nötig sei.

Der Migrationspakt greife auch nicht in die nationale Gesetzgebung ein, sagte Guterres zum Konferenz-Auftakt. (Lesen Sie hier die offizielle Fassung des UN-Migrationspakts in englischer Sprache)

Auch Kanzlerin Angela Merkel nimmt an dem Treffen teil (Migrationsgipfel: Warum Marokkos König Merkel nicht traf ). Der UN-Generalsekretär ging damit auf Bedenken etlicher Staaten ein, die sich in den vergangenen Monaten wieder von dem im Sommer 2018 ausgehandelten Pakt distanziert hatten.

Vereinbarung soll Mindeststandards definieren

„Der Pakt ist kein Vertrag“, sagte Guterres. Deshalb werde die Vereinbarung auch nicht unterzeichnet und ratifiziert. Er soll aber Mindeststandards im Umgang mit Millionen von Migranten weltweit definieren.

Dazu sollen Herkunfts- Transit- und Zielländer enger zusammenarbeiten, um illegale Migration zu bekämpfen. Der Pakt behandelt nicht den Umgang mit Flüchtlingen – dies soll in einer gesonderten UN-Vereinbarung geregelt werden. Der Bundestag hatte sich hinter den Migrationspakt gestellt, einige EU-Staaten waren davon wieder abgerückt.

Nationale Gesetzgebung wird nicht berührt

„Mehr als 80 Prozent der weltweiten Migranten bewegen sich auf eine reguläre Art und Weise zwischen Ländern“, sagte Guterres. Es gehe aber darum, die „schrecklichen humanitären Kosten“ der illegalen Migration zu bekämpfen.

„Mehr als 60.000 Migranten sind seit dem Jahr 2000 umgekommen. Das ist eine kollektive Schande.“ Merkel hatte ebenfalls betont, dass nationale Gesetzgebung in Deutschland nicht berührt sei, da dort die Standards für Arbeitsmigranten erfüllt würden. Deutschland habe aber auch Interesse an der legalen und geregelten Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte. (rtr/les)

