George H. W. Bush: Überzeugter Vorkämpfer für die freie Welt

Die US-Sängerin Aretha Franklin, die mit Titeln wie „Respect“, „Chain of Fools“ und „I Say a Little Prayer“ zur „Queen of Soul“ wurde, ist tot. Sie starb am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen ihrer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung.

Foto: REUTERS / SHANNON STAPLETON / REUTERS