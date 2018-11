SPD - Marco Bülow: So rechnet der Nahles-Kritiker mit der SPD ab

Berlin. Der Dortmunder SPD-Abgeordnete Marco Bülow tritt aus der SPD aus. Dies erklärte Bülow am Dienstag in Berlin. Er bleibe Sozialdemokrat, „wenn auch außerhalb der SPD“.

Sein Austritt erfolge „ohne Häme, aber ernüchtert und traurig“, so der 47-Jährige. Er habe lange gegen „die Entsozialdemokratisierung, gegen Hinterzimmerentscheidungen, gegen die Orientierungslosigkeit in der SPD angekämpft“. Er wolle sich nicht länger selbst verleugnen und seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren. „Bülow: „Viele Jahre habe ich mich aufgerieben.“

Ich bin und bleibe engagierter Sozialdemokrat - wenn auch außerhalb der #SPD pic.twitter.com/lG2IIcP1EV — Marco Bülow (@marcobuelow) November 27, 2018

Marco Bülow wollte keine neue GroKo

Bülow gehörte dem linken Flügel der SPD an: Er ist seit Wochen ein scharfer und hartnäckiger Kritiker der Hartz -Reformen und des Kurses von Parteichefin Andrea Nahles. Er hatte sich auch der „Aufstehen“-Bewegung von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht angeschlossen. Bülow war ein erklärter Gegner einer Neuauflage der großen Koalition.

Für die ohnehin schon unter Druck stehende Nahles ist der Parteiaustritt eine weitere Hiobsbotschaft. Der gelernte Journalist Bülow vertritt den Wahlkreis Dortmund I. Er sitzt seit 2002 im Bundestag. In der SPD-Fraktion im Parlament galt Bülow seit langem als Außenseiter.

Vielen Kollegen in der SPD galt er als starrköpfig und kompromissunfähig . „Ich weiß, meine Art Politik zu machen, hat einigen das Leben schwergemacht“, so Bülow am Dienstag in einer ausführlichen Erklärung zu seinem Parteiaustritt.

In seinem Buch „Wir Abnicker - Über Macht und Ohnmacht der Volksvertreter“ kritisierte er die Macht der Lobbyisten in der Politik und das aus seiner Sicht mangelnde Interesse vieler Abgeordneter an politischen Entscheidungen.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Post forderte ihn auf, sein Mandat zurückzugeben. „Die Entscheidung von Marco Bülow ist der Schlusspunkt einer längeren Entwicklung, die für viele keine Überraschung ist“, sagte Post dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (W.B./dpa)

