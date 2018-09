"Aufstehen" wird vorgestellt - Das will die Sammlungsbewegung

Man wolle damit ein unkonventionelles Angebot machen und Menschen Einflussnahme ermöglichen, ohne die eigene Partei verlassen zu müssen. Die Volksparteien sieht sie in der Krise. Am Samstag ging die Internetseite der Bewegung online.

Aufstehen - Sahra Wagenknecht stellt linke Sammlungsbewegung vor Man wolle damit ein unkonventionelles Angebot machen und Menschen Einflussnahme ermöglichen, ohne die eigene Partei verlassen zu müssen. Die Volksparteien sieht sie in der Krise. Am Samstag ging die Internetseite der Bewegung online.

Sahra Wagenknecht stellt ihre linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ in Berlin vor. Was die Linken-Fraktionschefin damit erreichen will.