Asylrecht: Friedrich Merz fordert Debatte über Grundgesetzänderung

CDU-Politiker Friedrich Merz schlägt vor, das Asylrecht einzuschränken. In Thüringen äußerte er zudem Kritik am UN-Migrationspakt.

Bei einer Regionalkonferenz in Thüringen forderte der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz eine öffentliche Diskussion über das Individualrecht auf Asyl in Deutschland.

Bei einer Regionalkonferenz in Thüringen forderte der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz eine öffentliche Diskussion über das Individualrecht auf Asyl in Deutschland.

Merz stellt Grundrecht auf Asyl infrage Bei einer Regionalkonferenz in Thüringen forderte der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz eine öffentliche Diskussion über das Individualrecht auf Asyl in Deutschland.

Friedrich Merz stellt das im Grundgesetz festgeschriebene Individualrecht auf Asyl in Frage. Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein solches Recht in der Verfassung stehen habe, sagte der Bewerber um den CDU-Vorsitz bei der dritten innerparteilichen Regionalkonferenz am Mittwoch im thüringischen Seebach.

Er sei seit langer Zeit der Meinung, dass offen darüber geredet werden müsse, ob dieses Asylgrundrecht „in dieser Form fortbestehen“ könne, so Merz. „Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt“, so Merz.

Skepsis gegenüber UN-Migrationspakt

Der frühere Unionsfraktionschef verlangte zudem eine Klarstellung darüber, dass durch den UN-Migrationspakt keine neuen Asylgründe geschaffen werden. Das müsse in „geeigneter Weise klargestellt werden.“ Merz schlug dafür eine Protokollerklärung der Bundesregierung oder eine Entschließung des Bundestags vor.

Der Klimawandel zum Beispiel dürfe nicht als politische Verfolgung und damit als Asylgrund gelten. „Das sind Dinge, die wir in Deutschland auch durch die Hintertür nicht akzeptieren können.“ Der UN-Migrationspakt soll am 10. und 11. Dezember in Marokko beschlossen werden.

Erste Regionalkonferenz in Ostdeutschland

Die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz stellten sich erstmals auf einer Regionalkonferenz in Ostdeutschland vor. Einig waren sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Politik-Rückkehrer Merz und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer darin, dass sie die AfD zurückdrängen wollen. Mehr und offenere Debatten sollen dabei helfen. (dpa)

Konrad Adenauer gehörte zu den Begründern der CDU. Der aus Köln stammende Jurist war von 1950 bis 1966 CDU-Bundesvorsitzender. Seit 1946 war er bereits Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone. Von 1949 bis 1963 war Adenauer der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel: Seit 1946 standen sechs Männer und eine Frau an der Spitze der CDU. Hier stellen wir sie vor. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Ludwig Erhard, Vater des „deutschen Wirtschaftswunders“ und zweiter Bundeskanzler (1963 bis 1966), hatte den CDU-Vorsitz von 1966 bis 1967 inne. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Kurt Georg Kiesinger, dritter Bundeskanzler (1966 bis 1969), war von 1967 bis 1971 CDU-Chef. Schon 1933, im Jahr von Hitlers Machtübernahme, war Kiesinger in die NSDAP eingetreten. Das wurde ihm in den 1960er-Jahren vor allem von der „Außerparlamentarischen Opposition“ immer wieder vorgehalten. Foto: Personalities / imago/United Archives International

Rainer Candidus Barzel war von 1971 bis 1973 CDU-Parteivorsitzender. Foto: SVEN SIMON / imago

Helmut Kohl war von 1973 bis 1998 CDU-Parteivorsitzender. Foto: imago stock&people / imago/WEREK



Kohl führte von 1982 bis 1998 als sechster Bundeskanzler der BRD eine CDU/CSU/FDP-Koalition und ist damit der Kanzler mit der längsten Amtszeit. Foto: imago stock&people / imago/imagebroker

Wolfgang Schäuble, aktueller Bundestagspräsident, war von 1998 bis 2000 CDU-Parteivorsitzender. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press

Angela Merkel ist seit dem Jahr 2000 CDU-Vorsitzende. Seit 22. November 2005 ist die studierte Physikerin Bundeskanzlerin. Foto: Carsten Koall / Getty Images



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.