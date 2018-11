"Becoming": Michelle Obama hat Memoiren veröffentlicht

Während der Präsidentschaft John F. Kennedys zeigte sich die First Lady Jackie, wie sie nun genannt wurde, politisch desinteressiert. Sie begann, das Weiße Haus mit Antiquitäten einzurichten – „alle Leute, die das Weiße Haus besuchen“, so ihr Anspruch, „sollen darin ein Gefühl für Geschichte bekommen“. So holte sie persönlich das Tafelgeschirr von Abraham Lincoln aus dem Keller sowie sein überdimensionales Doppelbett. Zudem wird sie Ende der 1960er zur bestgekleideten Frau der Welt gewählt. Ein Riesenerfolg wird für sie ein Treffen in Frankreich mit Charles de Gaulle. Die Franzosen sind von der charmanten, französisch sprechenden First Lady hingerissen. John F. Kennedy bemerkte hierzu: „Ich bin der Mann, der Jacqueline Kennedy nach Paris begleitete – und ich habe es genossen.“ Der Tod ihres Mannes beim tragischen Attentat im November 1963 traf Jackie Kennedy zutiefst. Nach der Trauerfeuer und dem Auszug aus dem Weißen Haus zog sie sich für ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurück. Als sie fünf Jahre später den griechischen Großreeder und Milliardär Aristoteles Onassis heiratete, bezeichnete ein Kommentator die Hochzeit als „die schwerste Beleidigung der amerikanischen Männer seit Pearl Harbor“. Jackie O., wie sie von da an genannt wurde, starb am 19. Mai 1994 in New York.

Foto: ZUMA Press / imago