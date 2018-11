Arbeitgeber lehnen Rentenpläne der Bundesregierung ab

Am Donnerstag soll der Bundestag über das Rentengesetz der Bundesregierung abstimmen. Nun kommt massive Kritik aus der Wirtschaft.

Seniorinnen in Bremerhaven: Die Arbeitgeber warnen, dass die Rentenpläne der Bundesregierung zu teuer seien (Symbolfoto).

Berlin. Unmittelbar vor der für diesen Montag geplanten Anhörung des Bundestags zum Rentenpaket der Bundesregierung haben die Arbeitgeber die Pläne scharf kritisiert. Das vorgelegte Gesetz sei „teuer, ungerecht und kurzsichtig“, urteilt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in ihrer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. Am Donnerstag soll der Bundestag über das Gesetz abstimmen.

Die Pläne würden hohe Zusatzbelastungen verursachen und die Finanzierbarkeit der Rente erschweren. „Allein bis 2030 würden die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen zu Mehrausgaben von über 75 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung führen“, schreiben die BDA-Experten in ihrer Stellungnahme.

Vorwurf: Regierung bricht ihr Versprechen

Sie verweisen darauf, dass die Bundesregierung ihre eigenen Rentenversprechen nicht einhalten könne: Die Pläne seien so teuer, dass das in früheren Gesetzen verankerte Ziel gerissen werde, den Rentenbeitrag bis zum Jahr 2030 nicht über 22 Prozent vom Bruttolohn steigen zu lassen. Die Regierung müsse daher schon in den nächsten Wochen gegensteuern.

Die Zusage, bis 2025 das Rentenniveau – also das Verhältnis der Durchschnittsrente zum Durchschnittslohn – bei 48 Prozent zu halten, könne zweistellige Milliardenbeträge kosten, wenn sich die Konjunktur verschlechtere, kritisiert die BDA. Auch die Mütterrente sei teuer. (FMG)

Was sind die drängendsten Aufgaben der neuen Bundesregierung? Nach einer Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag unserer Redaktion auf Platz 1: Sicherung der Rente. 95 Prozent der Befragten finden, dass die neue Bundesregierung die Rentenentwicklung rasch thematisieren sollte. Nur 4 Prozent halten das für unwichtig oder völlig unwichtig. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Platz 2: Auch die Einbruchskriminalität beschäftigt die Deutschen. 91 Prozent wünschen sich, die große Koalition möge sie eindämmen. Für 7 Prozent ist das Problem irrelevant. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Platz 3: Seit drei Jahren gibt es die Mietpreisbremse, doch eine Mehrheit der Deutschen hält sie offenbar nicht für wirksam. 85 Prozent gaben in der Umfrage an, es sei sehr wichtig oder wichtig, die Mietpreisentwicklung zu bremsen. 12 Prozent sehen das nicht so. Foto: Frank Molter / dpa

Platz 4: Vor allem in den sozialen Medien wimmelt es von Hasskommentaren. Diese zu bekämpfen halten 84 Prozent der Deutschen für sehr wichtig oder wichtig, 12 Prozent hingegen für unwichtig oder völlig unwichtig. Foto: Thomas Trutschel/photothek.net / imago/photothek

Platz 5: 78 Prozent der Bürger sehen die Entlastung von Steuern und Abgaben als eine wichtige oder sehr wichtige Aufgabe der neuen Regierung. Für 18 Prozent ist das unwichtig bis völlig unwichtig. Foto: Robert Günther / dpa-tmn



Platz 6: Im Mittelfeld der drängendsten Probleme landet der Ausstieg aus der Kohlenergie. 69 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihn für wichtig bis sehr wichtig halten, 27 Prozent halten das Problem für (völlig) unwichtig. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Platz 7: 67 Prozent der Deutschen möchten, dass die Regierung die Bundeswehr schnell besser ausstattet. Für 28 Prozent ist das kein drängendes Thema. Foto: POOL / REUTERS

Platz 8: Die Begrenzung der Zuwanderung hat für 66 Prozent der Bundesbürger Priorität, 32 Prozent sehen sie als weniger drängendes Problem. Foto: Carsten Rehder / dpa

Platz 9: 56 Prozent der Befragten finden, dass die große Koalition Diesel-Fahrverbote dringend abwenden sollte. Für 39 Prozent ist das überhaupt nicht relevant. Foto: imago stock&people / imago/Arnulf Hettrich

Platz 10: 52 Prozent der Deutschen ist es wichtig bis sehr wichtig, dass die Hartz-IV-Sätze erhöht werden, 40 Prozent gaben an, eine Erhöhung sei (völlig) unwichtig. Foto: Oliver Berg / dpa



Platz 11: Die Rundfunkgebühren sollen weg – das halten 50 Prozent der Deutschen für wichtig bis sehr wichtig. 46 Prozent sind entgegengesetzter Meinung. Foto: Arno Burgi / dpa

Platz 12: Höhere Investitionen in Europa steht bei den Deutschen an letzter Stelle der drängendsten Probleme. 42 Prozent halten das für wichtig bis sehr wichtig, 52 Prozent hingegen für unwichtig bis völlig unwichtig. Foto: imago stock&people / imago/Manngold



