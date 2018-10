Finale bei Brexit-Verhandlung: Stürzt Theresa May über Einigung?

Brüssel. Christian Kerl

Dramatisches Finale bei den Brexit-Verhandlungen: Eigentlich soll am Montag der fertig ausgehandelte Entwurf für ein Austrittsabkommen vorgestellt werden – doch der britischen Premierministerin Theresa May droht jetzt ein Aufstand in ihrer Partei und eine gefährliche Regierungskrise.

Der frühere Brexit-Chefunterhändler David Davis rief am Sonntag die Mitglieder von Mays Regierungskabinett offen zur Meuterei gegen die Regierungschefin auf. „Es ist Zeit für das Kabinett, seine kollektive Autorität auszüben“, schrieb Davis in einem Beitrag für die britische Zeitung „Sunday Times“. Mays fehlerhafter Plan für einen Brexit sei völlig unakzeptabel, es gehe um eine der grundlegendsten Entscheidungen einer Regierung in der jüngeren Zeit.

Austrittsabkommen könnte Montag vorgestellt werden

Die nordirische Partei DUP, auf deren Stimmen Mays Regierung im Parlament angewiesen ist, warnte ebenfalls vor einer übereilten Vereinbarung: Am wahrscheinlichsten sei nach den Gesprächen der letzten Tage ein Brexit ohne Vertrag, sagte DUP-Chefin Arlene Foster. Weil auch ein Teil der konservativen Torys ihre Unterstützung versagt, wäre May für den Brexit-Vertrag auf Stimmen der Opposition angewiesen – den Brexit-Deal würde sie womöglich mit dem Bruch der Regierung bezahlen.

Die Lage in London spitzt sich zu, während in Brüssel zeitgleich Zuversicht herrscht: Dort gingen eingeweihte Diplomaten am Wochenende nach Informationen unserer Redaktion davon aus, dass das Austrittsabkommen am Montagabend öffentlich vorgestellt werden kann. Eine Einigung im engsten Kreis der Verhandler wurde für Sonntag oder Montagfrüh erhofft. Dann käme es in London zum Schwur: May würde die Verständigung am Montagvormittag vom Kabinett bestätigen lassen, am späten Nachmittag würden Vertreter der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel den Entwurf beraten, wie Diplomaten in Brüssel erklären.

Für den zentralen Knackpunkt der inneririschen Grenze waren demnach zwei Notfall-Lösungen im Gespräch, falls es bis zum Ende der Übergangsphase 2020 kein tragfähiges Handelsabkommen gibt und Nordirland wie von der EU gefordert zunächst Teil des EU-Binnenmarktes bliebe: Entweder bliebe das Vereinigte Königreich übergangsweise in einer Zollunion mit der EU. Oder Zollkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien würden nach dem Modell der Kanarischen Inseln auf ein Minimum reduziert.

May muss mit viel Gegenwind rechnen

Theresa May.

Foto: Aaron Chown / dpa

Die Ein- und Ausfuhr von Waren würde bereits auf den Fähren oder in bestimmten Transit-Häfen überprüft, in vielen Fällen würden nur die elektronischen Codes auf den Containern kontrolliert. Diese Praxis gibt es bereits für die Kanarische Inseln, die zwar zu Spanien und damit zur EU gehört, aber als steuerrechtliches Sondergebiet gilt. Diese Option hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier nach Informationen unserer Redaktion intern vorgeschlagen. Ziel der Brüsseler Verhandler ist es, unbedingt Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland weitgehend zu vermeiden.

Beide Modelle stoßen aber auf massiven Widerstand bei Brexit-Befürwortern in London. Die nordirische, probritische DUP lehnt vehement jede Regelung ab, nach der Nordirland anders behandelt würde als der Rest des Königreichs. „Diese Rückfall-Lösung wäre nicht zeitlich befristet“, warnt DUP-Chefin Foster. „Es wäre die dauerhafte Annexion Nordirlands weg vom Rest des Vereinigten Königreichs und würde uns auf ewig Regeln unterwerfen, die an einem Ort geschrieben werden, wo wir nichts zu sagen haben.“

Auch in Mays konservativer Partei besteht die Sorge, dass mit einem solchen Kompromiss ganz Großbritannien auf unabsehbare Zeit in einer Zollunion mit der EU bliebe. Der konservative Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg erklärte am Wochenende, May müsse mit Gegenstimmen von mindestens 40 Abgeordneten ihrer Partei gegen ihre Brexit-Pläne rechnen. May könnte zwar versuchen, ein Abkommen mit Hilfe von Abweichlern aus der Opposition im Unterhaus durchzusetzen – doch wären womöglich Neuwahlen die Folge.

EU plant weiter für den Notfall

Gibt es am Montag in London dennoch grünes Licht, würden die Chefunterhändler Michel Barnier und Dominic Raab die Einigung am Montagabend in Brüssel präsentieren. Parallel zum Austrittsvertrag würde die Skizze einer – rechtlich nicht bindenden - politischen Erklärung über die künftigen Beziehungen vorliegen: Darin wird dem Vernehmen nach eine ökonomische Partnerschaft mit einem ambitionierten Freihandelsabkommen angekündigt, ohne Details festzulegen. Der Fahrplan sieht weiter vor, dass die EU-Regierungschefs am Mittwochabend beim Gipfel in Brüssel den Austrittsvertrag im Grundsatz billigen. Er würde dann zusammen mit der politischen Erklärung bei einem EU-Sondergipfel im November verabschiedet.

Wegen der innenpolitischen Krise in London wird die EU aber nach Informationen unserer Redaktion auch im Fall einer Einigung auf den Vertragsentwurf keine Entwarnung geben und weiter für den Notfall eines „chaotischen“ Brexit planen: „Die Vorbereitungen auf einen harten Brexit ohne Vertrag laufen unvermindert weiter“, sagt ein eingeweihter EU- Diplomat. „Wir werden erst sehr spät wissen, ob May den Deal zuhause wirklich durchsetzen kann.“ Unter den EU-Mitgliedstaaten gibt es sogar Forderungen an die EU-Kommission, entsprechende Planungen für den Notfall intensiver als bisher voranzutreiben.

Der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen forderte unterdessen ein „Ende der Rosinenpickerei“ durch Großbritannien: Durch den sogenannten Briten-Rabatt, der Großbritanniens Beitragszahlungen in den EU-Haushalt reduziert, habe Großbritannien von 1984 bis 2017 128 Milliarden Euro gespart, erklärte Leinen am Sonntag in Brüssel unter Berufung auf Zahlen der EU-Kommission. In dieser Höhe hätten die Steuerzahler der anderen Mitgliedstaaten Großbritannien subventioniert.

