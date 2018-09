Ralph Brinkhaus besiegt Volker Kauder – Reaktionen zum Überraschungssieg bei Wahl der Unionsfraktion

Berlin. 13 Jahre leitete Volker Kauder die Unionsfraktion im Bundestag als Vorsitzender, nun muss er seinen Platz an den vergleichsweise unbekannten Finanzexperten Da Kauder als enger Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel gilt, kann seine Abwahl als eine Art Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin verstanden werden. Eine Übersicht über erste Reaktionen:

• „Das ist ein Aufstand gegen Merkel.“ (Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann via Twitter)

• „Das ist für Frau Merkel als Bundeskanzlerin und Vorsitzende der CDU schon ein mächtiger Schlag ins Kontor. Dass gegen ihren ausdrücklichen Willen und gegen ihr Werben ihr langjähriger Vertrauter und Fraktionsvorsitzender Kauder klar abgewählt wird, das zeigt schon, wie groß die Machterosion innerhalb der Union geworden ist.“(SPD-Bundesvize Ralf Stegner)

• „+++ Merkel ist am Ende: Kauder abgewählt! +++ Mit dem Durchfallen Volker Kauders bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden zeigt sich der Machtverlust Angela Merkels in der CDU nun deutlich. Die Merkeldämmerung hat endgültig eingesetzt.“ (AfD-Fraktionschefin Alice Weidel via Twitter)

• „Gratulation an die Kollegen von der @cducsubt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Merkel muss folgen.“ (Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Beatrix von Storch)

• „Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, @rbrinkhaus. Danke an Volker #Kauder für die Zusammenarbeit“ (Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt)

• „Das ist der Anfang vom Ende der GroKo. Die Autorität der Kanzlerin in ihrer eigenen Fraktion ist offiziell zerstört.“ (FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff via Twitter)

• „Die @cducsubt entgleitet der Bundeskanzlerin“ (Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann)

• „Das ist ein Signal der Erneuerung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Brinkhaus. (Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführers Oliver Zander in einer Mitteilung)

• „Wir haben in den letzten Jahren und Monaten bei Stimmungen im Land mitunter nicht immer richtig hingehört. Das gilt offenbar auch für die Stimmung in Partei und Fraktion.“ Die Wahl könne einen „positiven Schwung“ für die Regierung und die Union geben. (Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte, CDU, auf Twitter)

