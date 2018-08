Tod des US-Senators John McCain: Trauerfeiern haben begonnen

Die Leiche des US-Senators John McCain ist im Parlament in Arizona aufgebahrt worden. Fernsehbilder zeigten den Beginn der Trauerfeier.

Mitglieder der Navy Seals nehmen Abschied am Sarg.

Eine Frau salutiert am Sarg, eine Erinnerungskarte in der Hand.

Foto: Jae C. Hong / dpa

Abschied nehmen am Sarg dürfen sowohl Angehörige wie Frau Cindy McCain als auch die Öffentlichkeit.

John McCain wäre am 29. August 82 Jahre alt geworden.

Der Sarg des US-Senators John McCain ist im State Capitol von Arizona aufgebahrt worden. Die Trauerfeier wird mehrere Tage dauern. Cindy McCain, die Frau des Verstorbenen, trauert am Sarg ihres Mannes.

Vier Tage nach dem Tod von John McCain haben am Mittwoch (Ortszeit) in Phoenix die öffentlichen Trauerfeiern für den US-Senator begonnen. McCains Leiche wurde im Parlament seines Bundesstaates Arizonas aufgebahrt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. An diesem Donnerstag soll der Verstorbene in einer öffentlichen Prozession zur Baptistenkirche im Norden von Phoenix gebracht werden, wo eine Gedenkveranstaltung geplant ist.

Besucher warten in einer langen Reihe vor dem State Capitol von Arizona auf den Einlass zur Trauerzeremonie.

Foto: Ross D. Franklin / dpa

Am Freitag soll die Leiche des Senators dann im Kapitol in der US-Hauptstadt Washington aufgebahrt werden. Wie schon in Phoenix werden auch dort Bürger die Möglichkeit haben, sich von dem republikanischen Ausnahmepolitiker zu verabschieden.

Am Samstag findet eine Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington statt. Dort sollen unter anderem die Ex-Präsidenten Barack Obama und George W. Bush Ansprachen halten.

Trump kommt nicht zur Trauerfeier

US-Präsident Donald Trump – dessen Widersacher McCain war – nimmt an der Veranstaltung nicht teil. Das war der ausdrückliche Wunsch des Verstorbenen vor seinem Tod.

Nach McCains Tod am Samstag war Trump unter Druck geraten , die Verdienste des verstorbenen Kriegsveteranen und Senators öffentlich zu würdigen – was Trump am Montag mit Verspätung schließlich tat.

US-Senator McCain im Alter von 81 Jahren gestorben Bei dem Republikaner war vor einem Jahr ein besonders aggressiver Gehirntumor diagnostiziert worden.

McCain hätte am Mittwoch seinen 82. Geburtstag gefeiert. Er war sechsmal als Vertreter von Arizona in den US-Senat gewählt worden. (dpa)

