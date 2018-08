Deniz Yücel verklagt Türkei auf Schadenersatz für Haft

Berlin. Über ein Jahr lang saß der Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Haft. Weil dies aus seiner Sicht zu Unrecht geschah, verklagt er nach Angaben der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ nun den türkischen Staat auf Schadenersatz.

Wie die Organisation auf Twitter mitteilte, geht Yücel gegen seine „unfaire Festnahme für mehr als ein Jahr“ vor. Er verklagt der Mitteilung zufolge die Türkei auf eine Zahlung von einer Millionen Lira (rund 132.000 Euro). Yücels Anwalt Veysel Ok vertrete ihn in einem Gerichtsverfahren, das am 25. September in Istanbul beginnen werde.

Der #Journalist Deniz Yücel klagt für seine Inhaftierung in der Türkei auf Schadenersatz. @Besser_Deniz https://t.co/C3JFPCS56q — ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) August 29, 2018

Am 16. Februar war der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel aus der Haft in der Türkei frei gekommen. Er saß dort seit Februar 2017 in einem Gefängnis. Ihm wurde Terrorpropaganda vorgeworfen. Ein Gerichtsverfahren gegen Yücel begann erst am 28. Juni. (ac/dpa)

