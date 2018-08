Angela Merkel im Senegal mit Schlager "Schöne Maid" begrüßt

Angela Merkel ist im Rahmen ihrer Afrika-Reise im Senegal gelandet. Beim Empfang am Flughafen gab es aber ungewöhnliche Töne zu hören.

Bundeskanzlerin Merkel will bei Afrika-Reise über Fluchtursachen sprechen

Dakar. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Mittwochabend auf ihrer ersten Station einer Afrika-Reise im Senegal gelandet. Dabei gab es zu Beginn Verwirrung beim militärischen Empfang der Kanzlerin.

Am Flughafen von Dakar spielt die Militärkapelle neben der deutschen Nationalhymne nämlich auch einige deutsche Schlager. So war unter anderem „Schöne Maid“ von Tony Marshall und die bayerische Mundart „Ja, mir san mit’m Radl da“ zu hören.

Kapelle in Senegal begrüßt die Kanzlerin mit „Schöne Maid hast Du heut für mich Zeit“ @FunkeBerlin #Merkel pic.twitter.com/SkVl7e0XGs — Kerstin Münstermann (@KMuenstermann) August 29, 2018

Stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit ist Thema

Bei der Afrika-Reise Merkels soll es auch um Fragen der Zuwanderung von Afrika nach Europa gehen. Zu Beginn ihrer dreitägigen Westafrikareise wollte die Kanzlerin am Mittwochabend in der senegalesischen Hauptstadt Dakar zunächst mit Präsident Macky Sall über die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes und Migrationsthemen sprechen. Zudem sollte es um Möglichkeiten zur Unterstützung des Senegals bei dessen Engagement für die Stabilität in der Region gehen.

Bei dem Gespräch sollte es auch um eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. In dem mehrheitlich muslimischen Land mit 15 Millionen Einwohnern gibt es Wachstumsraten von über 6 Prozent. Doch der Senegal gehört einem UN-Index zufolge noch zu den 30 ärmsten Ländern der Welt. Anschließend wollte sich Merkel mit Vertretern der Zivilgesellschaft unter anderem über die Perspektiven der Jugend austauschen.

Die Bedeutung Chinas als Kooperationspartner nimmt im Senegal wie in vielen afrikanischen Ländern zu. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich vor einiger Zeit um eine Verbesserung der Beziehungen zu Dakar bemüht, ebenso wie Vertreter der Golfstaaten. Ein Ziel Merkels ist es bei der Reise daher auch, die Chancen der deutschen Wirtschaft in Afrika zu verbessern. (dpa/ac)

