Bauernverband: Ernte bricht wegen Dürre um 26 Prozent ein

Agrarministerin Klöckner will diesen Mittwoch klären, ob sie den Bauern Dürre-Hilfe gewährt. Die Landwirte haben klare Forderungen.

Berlin. Der Deutsche Bauernverband dringt angesichts schwerer Ernteausfälle wegen der Dürre auf schnelle Klarheit für staatliche Nothilfen. Erhebliche Ertragseinbußen seien Realität, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir erwarten, dass die Bundesländer und der Bund die Nothilfe-Situation auslösen.“ Dabei gehe es nicht um Unterstützung mit der Gießkanne – sondern gezielt dort, wo es für Betriebe Existenznöte gebe und teils Mindererträge von 30 bis 70 Prozent aufgetreten seien. Im bundesweiten Schnitt sei die Ernte in diesem Jahr um 26 Prozent geringer ausgefallen als in den Jahren 2013 bis 2017, erklärte Rukwied am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

„Das ist ein nationales Ereignis“

Mit einem Minus von 36 Prozent ist der Schaden beim Raps am größten. Die Weizenernte brach um 27 Prozent ein, die Wintergerste um 19 Prozent. „Das ist ein nationales Ereignis“, so Rukwied. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner solle daher mit den Bundesländern den Notstand ausrufen, um so besonders belasteten Betrieben helfen zu können.

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.

Ministerin Julia Klöckner (CDU) will an diesem Mittwoch im Kabinett über den amtlichen Erntebericht informieren und entscheiden, ob der Bund erstmals seit 2003 wieder wegen einer Dürre Hilfen leistet. Voraussetzung dafür ist, dass Schäden von „nationalem Ausmaß“ festgestellt werden.

Der Bauernverband legt ebenfalls am Mittwoch seine Erntebilanz vor. Er hat bereits Hilfen von bis zu einer Milliarde Euro gefordert.

Getreideernte fällt ganz schlecht aus

Ganz schwer getroffen habe es den Norden und Osten der Republik, sagte Rukwied. Er sprach von einer „ganz schlechten Getreideernte 2018“. Da es seit Wochen keine nennenswerten Niederschläge gegeben habe, litten auch Zuckerrüben und Kartoffeln. Die Futterbeschaffung sei für viele Viehhalter ebenfalls „ein riesiges Problem“. Es sei zu hoffen, dass Hilfen noch in diesem Jahr ausgezahlt werden könnten.

Mit Ausnahme von Obst zeichneten sich geringere Erntemengen ab, sagte der Bauernpräsident. Dies dürfte „mit Sicherheit zu stabilen, in manchen Bereichen auch leicht steigenden Preisen führen“.

Rukwied sprach sich dafür aus, dass für Versicherungen, die auch Dürreschäden umfassen, ein geringerer Mehrwertsteuersatz gelten solle. Dies sei bei Hagelversicherungen bereits der Fall.

Bereits vor einigen Tagen meldeten acht Bundesländer wegen der Dürre Schäden in Höhe von drei Milliarden Euro. Extreme Dürre wie in diesem Sommer könnten indes zur Normalität werden. Der Doch die Dürre betrifft nicht nur die Bauern: Ein Klimaforscher warnte bei „Anne Will“ am Sonntag sogar vor unbewohnbaren Zonen. (bekö/küp/dpa)

